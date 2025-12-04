Slušaj vest

Jetra je jedan od najvažnijih organa u našem telu, odgovorna za brojne vitalne funkcije. Među njima su detoksikacija organizma, regulacija metabolizma, skladištenje hranljivih materija i proizvodnja žuči. Ključni akteri u ovim procesima su enzimi jetre, specifični proteini koji omogućavaju hemijske reakcije neophodne za pravilno funkcionisanje organizma.

Povišeni nivoi enzima jetre često ukazuju na oštećenje ili disfunkciju jetre, pa je razumevanje njihovih funkcija i načina kontrole od suštinskog značaja za očuvanje zdravlja.

Šta su enzimi jetre i koja je njihova funkcija?

Enzimi jetre su specifični proteini koji deluju kao biokatalizatori, omogućavajući hemijske reakcije u jetri. Oni igraju ključnu ulogu u metaboličkim procesima, kao što su razgradnja hranljivih materija, detoksikacija štetnih supstanci i održavanje optimalnog nivoa energije.

Jetra proizvodi različite vrste enzima, a njihove povišene vrednosti mogu ukazati na oštećenje ili upalu ovog organa. Prepoznavanje simptoma na vreme i pravilna kontrola je od presudnog značaja za očuvanje optimalne funkcije jetre.

Povišen ALT ukazuje na problem sa ćelijama, najčešće usled akutnog hepatitisa ili masne jetre Foto: Shutterstock

Koji su glavni enzimi jetre i njihove specifične funkcije? ALT enzimi (Alanin aminotransferaza)

ALT je jedan od najvažnijih markera zdravlja jetre, prisutan u velikim količinama u hepatocitima. Povišen ALT ukazuje na problem sa ćelijama, najčešće usled akutnog hepatitisa ili masne jetre.

AST enzimi (Aspartat aminotransferaza)

AST se nalazi u jetri, ali i u srcu i skeletnim mišićima. Povišen AST enzim može ukazati na oštećenu jetru ili infarkt miokarda.

GGT enzimi (Gama-glutamil transferaza)

GGT je specifičan za poremećaje jetre i žučnih puteva. Visok nivo GGT-a često se povezuje sa prekomernom konzumacijom alkohola i holestazom.

ALP enzimi (Alkalna fosfataza)

ALP se najčešće povezuje sa oboljenjima žučnih puteva, ali može biti povišen i kod oboljenja kostiju. Praćenje i redovna kontrola su važni u proceni funkcionalnosti jetre i bilijarnog sistema.

Zbog čega su enzimi jetre važni za naš organizam? Detoksikacija organizma - Jetra filtrira toksine iz krvi, razgrađuje ih i eliminiše putem žuči ili urina. Enzimi jetre igraju ključnu ulogu u ovom procesu, omogućavajući pravilnu razgradnju štetnih supstanci.

Jetra filtrira toksine iz krvi, razgrađuje ih i eliminiše putem žuči ili urina. Enzimi jetre igraju ključnu ulogu u ovom procesu, omogućavajući pravilnu razgradnju štetnih supstanci. Regulacija metabolizma - Jetra metabolizuje ugljene hidrate, masti i proteine, pretvarajući ih u energiju ili ih skladišteći.

Jetra metabolizuje ugljene hidrate, masti i proteine, pretvarajući ih u energiju ili ih skladišteći. Proizvodnja žuči i apsorpcija hranljivih materija - Žuč olakšava razgradnju masti i apsorpciju vitamina. Enzimi jetre doprinose proizvodnji i regulaciji žuči, čime održavaju optimalnu digestivnu funkciju.

Žuč olakšava razgradnju masti i apsorpciju vitamina. Enzimi jetre doprinose proizvodnji i regulaciji žuči, čime održavaju optimalnu digestivnu funkciju. Regulacija nivoa šećera - Jetra skladišti glikogen i oslobađa glukozu po potrebi, a enzimi igraju ključnu ulogu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi.

Jetra je važna za detoks organizma jer filtrira toksine iz krvi, razgrađuje ih i eliminiše putem žuči ili urina Foto: Shutterstock

Koje su normalne vrednosti enzima jetre i šta kada su oni povišeni?

Normalne vrednosti enzima jetre mogu se razlikovati u zavisnosti od laboratorije i metoda merenja, ali opšte smernice ukazuju na sledeće vrednosti:

ALT: 7–56 U/L

AST: 10–40 U/L

GGT: 9–48 U/L (za žene), 11–50 U/L (za muškarce)

ALP: 44–147 U/L

Povišeni nivoi mogu biti znak različitih bolesti ili stanja, uključujući hepatitis, cirozu, masnu jetru, oboljenja žučnih puteva ili posledice prekomerne konzumacije alkohola. Važno je da povišene vrednosti budu praćene dodatnim testovima i analizama kako bi se postavila tačna dijagnoza.

Koji su glavni uzroci povišenih enzima jetre? Oboljenja koja dovode do povišenih enzima - Oboljenja kao što su hepatitis, ciroza, masna jetra, ili čak tumor jetre mogu izazvati povišenje nivoa jetrenih enzima. U tim slučajevima, oštećenje ćelija izaziva oslobađanje ovih enzima u krvotok.

Oboljenja kao što su hepatitis, ciroza, masna jetra, ili čak tumor jetre mogu izazvati povišenje nivoa jetrenih enzima. U tim slučajevima, oštećenje ćelija izaziva oslobađanje ovih enzima u krvotok. Uloga alkohola i lekova - Alkohol može izazvati značajnu štetu jetri, uzrokujući alkoholnu bolest jetre i povišene vrednosti enzima. Takođe, određeni lekovi (npr. neki antibiotici, analgetici i dr) mogu uzrokovati oštećenu jetre i povišenje nivoa enzima.

Alkohol može izazvati značajnu štetu jetri, uzrokujući alkoholnu bolest jetre i povišene vrednosti enzima. Takođe, određeni lekovi (npr. neki antibiotici, analgetici i dr) mogu uzrokovati oštećenu jetre i povišenje nivoa enzima. Metabolički poremećaji -Metabolički poremećaji poput prekomerne telesne mase, dijabetesa i dislipidemije mogu značajno povećati rizik od razvoja masne jetre i poremećaja u radu jetre.

Kada jetra ne funkcioniše pravilno može e javiti sećaj iscrpljenosti i malaksalosti Foto: Shutterstock

Koji su glavni simptomi povišenih vrednosti enzima jetre?

U mnogim slučajevima, povišeni enzimi jetre ne izazivaju odmah očigledne simptome, a osoba može biti potpuno asimptomatska, posebno u početnim fazama disfunkcije jetre. Ipak, kako se stanje pogoršava, mogu se javiti određeni znaci koji ukazuju na to da jetra ne funkcioniše u potpunosti.

Umor i malaksalost

Jetra ima ključnu ulogu u metaboličkim procesima, uključujući proizvodnju energije iz hrane koju konzumiramo. Kada jetra ne funkcioniše pravilno, procesi koji se odnose na snabdevanje tela energijom mogu biti usporeni, što izaziva konstantan osećaj iscrpljenosti i malaksalosti. Osobe koje pate od ovog simptoma često osećaju da nemaju dovoljno snage za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, čak i kada su prethodno bile vrlo energične.

Bolovi u gornjem desnom delu abdomena

Bol u gornjem desnom delu stomaka, u predelu gde se nalazi jetra, takođe je uobičajen znak problema sa jetrom. Ovaj bol može biti uzrokovan upalom jetre ili povećanjem pritiska unutar jetre zbog različitih oboljenja, kao što su hepatitis ili masna jetra. Bol može biti blag ili intenzivan, a često se opisuje kao osećaj težine ili nelagodnosti. Ponekad, kada je jetra preopterećena, bol može postati oštar, što zahteva dodatnu pažnju i dalje ispitivanje.

Tamna boja mokraće

Tamna, skoro crvena ili braon boja urina može biti znak povišenog nivoa bilirubina u krvi, što je često posledica disfunkcije jetre. Jetra je odgovorna za obradu bilirubina, proizvoda razgradnje crvenih krvnih zrnaca, i njegovo izlučivanje putem žuči, a kada jetra ne može pravilno obraditi bilirubin, on ulazi u krvotok i izlučuje se putem mokraće, dajući joj tamnu boju. Ovaj simptom je često jedan od prvih koji može ukazivati na ozbiljnije probleme sa jetrom, uključujući cirozu ili hepatitis.

Žuta koža i tamnije mrlje

Žuta boja kože takođe je znak koji može ukazati na povišene vrednosti enzima jetre. Ovaj simptom se javlja kada jetra ne može efikasno razgraditi bilirubin, koji se zatim akumulira u telu. Radi se o ozbiljnom simptomu koji zahteva hitnu medicinsku pažnju, jer može nagovestiti na ozbiljne bolesti jetre poput hepatitisa ili ciroze.

Mučnina i povraćanje

Poremećaji u funkcionisanju jetre mogu dovesti do mučnine i povraćanja. Kada jetra nije u stanju da pravilno obradi toksine iz organizma, ti toksini mogu uzrokovati nelagodnost u stomaku, što se manifestuje kroz osećaj mučnine, ponekad praćenog povraćanjem. Ovi simptomi mogu biti povezani sa različitim stanjima, uključujući alkoholno oštećenje jetre ili akutni hepatitis.

Zamućen vid, žutilo beonjača

Zamućenje vida i žutilo beonjača (belog dela očiju) su još jedan znak koji može ukazati na to da jetra ne obavlja svoju funkciju pravilno. Žutilo beonjača je povezano sa povećanim nivoima bilirubina u krvi, a ovo stanje obično ukazuje na potencijalne poremećaje u funkcionisanju jetre. Ako primetite ove promene u očima, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Zamućenje vida i žutilo beonjača (belog dela očiju) su još jedan znak koji može ukazati na to da jetra ne obavlja svoju funkciju pravilno Foto: Shutterstock

Konstipacija

Povišeni enzimi jetre mogu uzrokovati probleme sa varenjem, uključujući zatvor. Jetra igra važnu ulogu u proizvodnji žuči, koja je ključna za razgradnju masti i pravilan rad probavnog sistema. Kada jetra ne funkcioniše ispravno, proizvodnja žuči može biti smanjena, što dovodi do problema sa varenjem, uključujući konstipaciju i otežanu probavu.

Gubitak težine

Jetra je ključna za metabolizam hranljivih materija u organizmu, uključujući skladištenje glikogena i razgradnju masti i proteina. Oštećenje jetre može dovesti do smanjenog apetit i gubitka težine, jer telo nije u stanju da adekvatno apsorbuje hranljive materije iz hrane. Gubitak težine može biti postepen, ali kada se poveže sa drugim simptomima, može ukazati na ozbiljan problem sa jetrom.

Kako držati vrednosti enzima jetre pod kontrolom? Promene u ishrani

Pravilna ishrana igra ključnu ulogu u zdravlju jetre. Evo nekoliko važnih saveta za ishranu koja podržava funkciju jetre:

– Antioksidativne namirnice: Uključivanje namirnica bogatih antioksidansima, poput bobičastog voća, orašastih plodova, povrća (naročito zelenog lisnatog povrća) i zelenog čaja, može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa jetre.

– Smanjenje zasićenih masti: Prekomeran unos zasićenih masti, koje se nalaze u crvenom mesu, prerađenim proizvodima i “brzoj hrani“, može opteretiti jetru. Bolji izbor su zdrave masti, poput maslinovog ulja, avokada i orašastih plodova.

– Povećanje unosa vlakana: Vlakna, koja se nalaze u integralnim žitaricama, povrću i mahunarkama, podržavaju zdravu probavu i smanjuju opterećenje jetre. Vlakna pomažu u apsorpciji toksina i podržavaju rad jetre u procesu detoksa.

Izbegavanje alkohola i prerađene hrane i šećera

Alkohol i prerađeni proizvodi negativno utiču na zdravlje jetre.

– Alkohol: Prekomerna konzumacija alkohola može dovesti do alkoholnog oštećenja jetre, uključujući masnu jetru, hepatitis i cirozu. Umereni unos ili potpuno izbegavanje alkohola drastično smanjuje rizik od oštećenja jetre.

– Prerađena hrana i šećer: Konzumiranje industrijskih slatkiša, čipsa, gaziranih pića i drugih proizvoda sa visokim sadržajem rafiniranih šećera može doprineti nastanku masne jetre i povećanju upalnih procesa. Ove namirnice opterećuju jetru i smanjuju njenu sposobnost za detoksikaciju.

Fizička aktivnost poboljšava metabolizam i povećava protok krvi kroz jetru Foto: Shutterstock

Redovna fizička aktivnost

Redovna fizička aktivnost je ključna za održavanje zdrave telesne mase, što direktno utiče na zdravlje jetre. Prekomerna telesna težina, naročito kada je prisutna visceralna mast oko organa, može značajno povećati rizik od razvoja masne jetre.

Redovno vežbanje, naročito aerobne aktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla ili brze šetnje, pomaže u sagorevanju masti, čime se smanjuje masnoća u telu i podržava normalna funkcija jetre. Pored toga, fizička aktivnost poboljšava metabolizam i povećava protok krvi kroz jetru, što omogućava bolju detoksikaciju i efikasniji rad jetre u procesu metabolizma.

Suplementi za zdravu jetru

Nekoliko prirodnih suplemenata može pružiti dodatnu podršku zdravlju jetre:

– Mlečni čičak: Mlečni čičak (Silybum marianum) je biljka koja se tradicionalno koristi za poboljšanje zdravlja jetre. Sadrži silimarin, koji deluje kao antioksidans i podržava regeneraciju jetre.

– Kurkuma: Aktivni sastojak kurkume, kurkumin, ima antiinflamatorna svojstva koja mogu pomoći u smanjenju upale jetre i podršci procesu detoksikacije.

– Omega-3 masne kiseline: Omega-3 masne kiseline, koje se nalaze u ribljem ulju i biljnim izvorima poput lanenog semena, mogu smanjiti upalu u telu i podržati zdravlje jetre, naročito kod osoba sa masnom jetrom.

Redovna kontrola i ispitivanje

Redovni medicinski pregledi i laboratorijska ispitivanja važni su za pravovremeno otkrivanje problema sa jetrom. Ako imate faktore rizika, kao što su prekomerna telesna težina, visok krvni pritisak, dijabetes ili unosite prekomernu količinu alkohola, važno je redovno pratiti nivoe enzima jetre (AST, ALT, GGT) i drugih parametara (poput bilirubina i albumina).

Redovne analize daju priliku da se problem uoči na vreme, te da se primene preventivne mere ili odgovarajući tretman. Takođe, ako postoji genetska predispozicija za bolesti jetre, praćenje zdravlja jetre postaje još važnije.

Povrće kao što su brokoli, spanać i kelj bogato je vlaknima i antioksidansima, koji pomažu u regeneraciji jetre i smanjenju upale Foto: Shutterstock

Koje namirnice se preporučuju kod povišenih enzima jetre? Zeleno povrće - Povrće kao što su brokoli, spanać i kelj bogato je vlaknima i antioksidansima, koji pomažu u regeneraciji jetre i smanjenju upale.

Povrće kao što su brokoli, spanać i kelj bogato je vlaknima i antioksidansima, koji pomažu u regeneraciji jetre i smanjenju upale. Citrusno i bobičasto voće - Citrusi i bobičasto voće, poput narandži, grejpfruta i borovnica, bogati su vitaminom C, koji podržava funkciju jetre i njen proces detoksikacije.

Citrusi i bobičasto voće, poput narandži, grejpfruta i borovnica, bogati su vitaminom C, koji podržava funkciju jetre i njen proces detoksikacije. Maslinovo ulje - Maslinovo ulje sadrži monozasićene masti koje poboljšavaju zdravlje jetre, smanjujući upalu i oksidativni stres.

Maslinovo ulje sadrži monozasićene masti koje poboljšavaju zdravlje jetre, smanjujući upalu i oksidativni stres. Orašasti plodovi - Orašasti plodovi, poput badema i oraha, bogati su zdravim mastima i antioksidansima koji podržavaju funkciju jetre i smanjuju upalu.

Orašasti plodovi, poput badema i oraha, bogati su zdravim mastima i antioksidansima koji podržavaju funkciju jetre i smanjuju upalu. Zeleni čaj - Zeleni čaj je bogat polifenolima, posebno epigalokatehin galatom (EGCG), koji pomažu u smanjenju oksidativnog stresa i podržavaju proces detoksikacije jetre.

Zeleni čaj je bogat polifenolima, posebno epigalokatehin galatom (EGCG), koji pomažu u smanjenju oksidativnog stresa i podržavaju proces detoksikacije jetre. Namirnice bogate vlaknima - Hrana bogata vlaknima, poput integralnih žitarica, mahunarki i povrća, pomaže u održavanju zdrave probave i smanjenju opterećenja na jetru.

Hrana bogata vlaknima, poput integralnih žitarica, mahunarki i povrća, pomaže u održavanju zdrave probave i smanjenju opterećenja na jetru. Beli luk -Beli luk sadrži alicin, koji ima antiinflamatorna svojstva i pomaže jetri u procesu detoksikacije, poboljšavajući njen rad i smanjujući nivo upale. Kada je neophodno da se javite vašem izabranom lekaru?

Ako primetite simptome poput hroničnog umora, bola u gornjem desnom delu stomaka, žute kože ili žute beonjače, tamne mokraće ili gubitka težine, potrebno je da se javite lekaru. Takođe, redovan pregled i laboratorijske analize su važni ako ste izloženi riziku, bilo da se radi o genetskoj predispoziciji ili unosite alkohol u velikim količinama.

Kada povišene vrednosti enzima ne znače da je jetra ugrožena?

Povišene vrednosti enzima jetre mogu se javiti i zbog privremenih faktora poput infekcija, upotrebe lekova ili fizičkog napora. U takvim slučajevima, stanje se može normalizovati nakon što se otkriju i eliminišu uzroci. Međutim, važno je uraditi laboratorijske analize kako bi se isključili ozbiljniji problemi.

Kako smanjiti vrednosti enzima jetre na normalan nivo?

Smanjenje vrednosti enzima jetre zahteva promene u ishrani, uključujući povećanje unosa antioksidativnih namirnica i vlakana, kao i smanjenje konzumacije alkohola i prerađene hrane. Redovna fizička aktivnost, suplementi poput mlečnog čička i kurkume, kao i kontrola telesne težine, mogu dodatno doprineti zdravlju jetre i normalizaciji enzima.