Krvni pritisak se ne reguliše isključivo kontrolom količine soli koju, već i delovanjem insulina, hormona stresa, funkcijom endotela i regulacijom telesnih tečnosti

Slušaj vest

Krvni pritisak se ne reguliše isključivo kontrolom količine soli koju, već i delovanjem insulina, hormona stresa, funkcijom endotela i regulacijom telesnih tečnosti. Zbog toga postoje namirnice koje nemaju slan ukus, ali metabolički deluju hipertenzivno.

- Najčešće su to namirnice sa visokim glikemijskim opterećenjem ili aditivima. Slatki napici (uključujući „prirodne“ voćne sokove), rafinisani ugljeni hidrati, proizvodi sa fruktozno-glukoznim sirupom, industrijski dezerti, kao i proizvodi koji sadrže fosfate i natrijum-glutamat. Iako nisu slanog ukusa, ovi sastojci podstiču insulinsku rezistenciju, povećano zadržavanje natrijuma i vode, što dovodi do porasta intravaskularnog volumena i krvnog pritiska objašnjava dr Ličina, klinički nutricionista.

Hrana koja deluje zdravo

Pitali smo doktorku i da li je moguće da se hranimo „zdravo“, a da pritom nesvesno opterećujemo srce i krvne sudove.

- Da, i to je česta situacija u praksi. Problem je što se bira hrana koja deluje zdravo, ali koja u kontinuitetu održava povišen insulin, blagu upalu i narušenu funkciju krvnih sudova. Najčešći primeri su: „light“ i „fit“ proizvodi sa smanjenim sadržajem masti, ali visokim sadržajem šećera ili skroba, a to je svakodnevna konzumacija voćnih sokova i smutija umesto celog voća, obroci bazirani gotovo isključivo na ugljenim hidratima, bez dovoljno proteina i masti, ali i proteinske i energetske pločice sa dodatim aditivima.

Svakodnevna konzumacija voćnih sokova i smutija umesto celog voća nije dobar izbor, savetuje dr Ličina Foto: Shutterstock

Mehanizam je uglavnom isti - česti skokovi glikemije i insulina dovode do zadržavanja natrijuma u bubrezima, aktivacije simpatičkog nervnog sistema i smanjenja endotelne vazodilatacije.

- Vremenom se gubi normalna dnevna varijabilnost krvnog pritiska, a krvni sudovi postaju manje elastični. Zato se može desiti da laboratorijski nalazi u početku deluju uredno, telesna masa je normalna, ali se javljaju rani funkcionalni poremećaji: jutarnji skokovi pritiska, zamor, lupanje srca nakon obroka ili „granične“ vrednosti pritiska u stresu.

Konzumacija šećera i belog brašna

Takođe, dodati šećer, posebno fruktoza, nisu samo dodate kalorije koje dovode do gojaznosti, koja nosi kardiovaskularni rizik, već dovodi do čestih skokova glikemije i insulina, povećava sintezu mokraćne kiseline i smanjuje dostupnost azot-oksida u endotelu.

- Posledica su vazokonstrikcija, zadržavanje natrijuma u bubrezima i postepeni porast krvnog pritiska. Važno je da se ovaj efekat javlja i kod osoba koje nemaju gojaznost. Belo brašno se metabolički ponaša vrlo slično šećeru. Brzo se razlaže u glukozu, održava hiperinsulinemiju i podstiče bubrežno zadržavanje natrijuma i vode. Dugoročno to dovodi do povećanja intravaskularnog volumena, rigidnosti krvnih sudova i gubitka normalne regulacije krvnog pritiska.

Ultra prerađena hrana pored šećera i rafinisanih skrobova, sadrži fosfate, emulgatore, pojačivače ukusa i industrijske masti Foto: Shutterstock

Ultra prerađena hrana ima višestruki štetni efekat. Pored šećera i rafinisanih skrobova, sadrži fosfate, emulgatore, pojačivače ukusa i industrijske masti.

- Ova kombinacija podstiče upalne procese, oksidativni stres i disfunkciju endotela, čak i kada unos soli nije visok. Ovi efekti šećera, se ne javljaju se naglo, već kroz godine, često pre nego što se pojavi jasna hipertenzija.

Uticaj alkohola i kofein

Alkohol povećava aktivnost simpatičkog nervnog sistema, podstiče lučenje kortizola i remeti normalnu noćnu regulaciju krvnog pritiska. Vremenom dolazi do porasta sistolnog i dijastolnog pritiska, naročito kod osoba sa genetskom predispozicijom, ističe dr LIčina.

- Važno je naglasiti da se ovaj efekat javlja i kod unosa od jednog pića dnevno, tako da ne možemo reći da postoji sigurna količina alkohola.Kofein akutno dovodi do porasta krvnog pritiska putem stimulacije simpatičkog nervnog sistema i vazokonstrikcije. Kod osoba koje redovno konzumiraju kofein razvija se delimična tolerancija, ali to ne znači da je efekat u potpunosti neutralisan.

Svakodnevni unos može održavati blago povišen krvni pritisak, pojačati jutarnje skokove pritiska i pogoršati kvalitet sna, što dodatno utiče na regulaciju pritiska.

- U praksi se često viđa kombinacija: kafa tokom dana i alkohol uveče. Ovaj obrazac dovodi do hronične stimulacije nervnog sistema, slabijeg oporavka krvnih sudova i gubitka fiziološkog pada krvnog pritiska tokom noći.

Kod osoba koje redovno konzumiraju kofein razvija se delimična tolerancija, ali to ne znači da je efekat u potpunosti neutralisan Foto: Shutterstock

Rani znaci da ishrana negativno utiče na srce i krvne sudove

Najčešći rani, često zanemareni znaci su:

jutarnje glavobolje ili osećaj „teške glave“, naročito uz uredan pritisak tokom dana,

umor posle obroka

lupanje srca ili nelagodnost u grudima nakon obilnijih, ugljenohidratnih obroka

nadimanje i zadržavanje tečnosti

blagi otoci potkolenica ili oko očiju

pojačana žeđ i učestalo noćno mokrenje

loš ili isprekidan san, uz osećaj da se organizam ne oporavlja.

- Sa fiziološke strane, ovi simptomi često odražavaju insulinsku rezistenciju, poremećenu regulaciju tečnosti, povećanu aktivnost simpatičkog nervnog sistema i ranu endotelnu disfunkciju. U ovoj fazi, promene u ishrani mogu imati snažan efekat, često veći nego kasnije, jer su promene još uvek funkcionalne i reverzibilne - objašnajva dr Ličina.

Blago povišen CRP ukazuju na hroničnu inflamaciju krvnih sudova, često izazvanu lošim kvalitetom ishrane, a ne infekcijom. Foto: Profimedia

Laboratorijski nalazi koji mogu da ukažu da srce „trpi“ zbog loše ishrane

Povišen insulin natašte ili HOMA (HOMA indeks (HOMA-IR) – pokazatelj insulinske rezistencije) često su prvi znak, takođe i povišeni trigliceridi, nizak HDL, ponekad normalan ili blago povišen LDL holesterol.

- Ovaj obrazac je tipičan za ishranu bogatu šećerom, belim brašnom i ultra prerađenom hranom i povezan je sa endotelnom disfunkcijom. Povišena mokraćna kiselina (urikemija) je često zanemaren marker. Povezana je sa unosom mesnih prerađevinama, fruktoze, insulinskom rezistencijom i hipertenzijom, nezavisno od gojaznosti.

Blago povišen CRP ukazuju na hroničnu inflamaciju krvnih sudova, često izazvanu lošim kvalitetom ishrane, a ne infekcijom. Takođe, mikroalbuminurija je vrlo važan rani znak.

- To ukazuje na oštećenje endotela i povećanu propustljivost glomerula; često prethodi jasnoj hipertenziji. Takođe, važno je obratiti pažnju i na povišene jetrene enzime ili masnu jetru na ultrazvuku.

Važno je obratiti pažnju i na povišene jetrene enzime ili masnu jetru na ultrazvuku. Foto: Shutterstock

Na koje sastojke u namirnicama bi trebalo obratiti pažnju?

Kada biramo namirnice, važno je pažljivo čitati deklaracije, a nutricionista objašnjava na šta bi trebalo obratiti pažnju prilikom odabira osim količine soli.

- Lista sastojaka je važnija od nutritivne tabele. Uvek treba imati na umu da su sastojci navedeni po opadajućem redosledu, tako da ako su šećer, sirupi, belo brašno ili skrob među prva tri sastojka, proizvod ima značajan metabolički efekat, bez obzira na „zdrav“ marketing. Taj dodati šećer može imati razna imena: glukozni sirup, fruktozno-glukozni sirup, saharoza, dekstroza, maltodekstrin, invertni šećer, agava sirup. Oznake poput „pšenično brašno“, „kukuruzni skrob“, „modifikovani skrob“ ukazuju na namirnicu koja će brzo podići glikemiju i insulin, čak i ako proizvod nije sladak.

Posebno je važno obratiti pažnju na fosfate (E338–E343, E450–E452), koji utiču na krvne sudove i bubrege, kao i na pojačivače ukusa poput natrijum-glutamata. Njihovo prisustvo često ukazuje na visok stepen industrijske obrade, ističe dr Ličina.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.