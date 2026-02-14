Slušaj vest

Godinama unazad se govori o uticaju navika i dodacima u ishrani na artritis. Neke tvrdnje su potvrđene naučnim istraživanjima, neke su samo logični zaključci, a za neke još uvek nauka nema objašnjenje. Ipak, i bez naučnog objašnjenja postoji mnogo dobrih preporuka u ishrani koje je potrebno uzeti u obzir, kaže za naš portal nutricionista Dijana Radetić i otkriva četiri stvari koje pomažu zglobovima i jednu koja ih opterećuje.

Kontrola telesne težine

Tvrdnja da kontrola telesne težine pomaže kod artritisa ima mnogo naučnih potpora, navodi za početak naša sagovornica.

- Prekomerna telesna težina je glavni faktor rizika za osteoartritis. Teoretski, gubitak samo par kilograma može da umanji neprijatnosti koje izaziva osteartritis, jer smanjenje kilograma ublažava pritisak na zglobove. Jedna studija je utvrdila da smanjenje telesne težineod pola kilograma umanjuje pritisak na zglobove od dva kilograma - sugeriše nutricionista.

Omega 3 masne kiseline

Masti u ishrani utiču na stvaraje upalnih procesa, što je glavni rizik za reumatoidni artritis. Ova vrsta artritisa nastaje kako rezultat pogrešne reakcije imuniteta, gde imuno ćelije napadaju zglobove.

- Previsok unos omega-6 masnih kiselina u odnosu na omega-3 masne kiseline dovedi do upalnog procesa. Idealan balans bi trebalo bude između 2:1 i 4:1 (omega 6: omega 3). Savremena ishrana često dovodi do neadekvatanog odnosa, ponekad i do 50:1 - opominje Dijana.

Potrebno je više obratiti pažnju na unos omega 3 masnih kiselina, jer su omega-6 dostupnije Foto: Shutterstock

Omega-6 masne kiseline se nalaze u suncokretovom, kukuruznom, sojinom i ulju od repice, kao i u orašastom voću i mesu, dodaje.

- Premda su omega-6 masne kiseline značajne za naše dobro zdravlje i lako dostupne, potrebno je više obratiti pažnju na unos omega 3 masnih kiselina koje se možda i ne nalaze u našoj svakodnevnoj ishrani. Namirnice bogate omega 3 masnim kiselinama su: riba, kao što su losos, sardine, oslić, haringa i tuna. Omega 3 masti se nalaze i u lanu, lanenom ulju i orahu - navodi nutricionista.

Vitamin D

Naučnici su utvrdili da nizak nivo vitamina D uvećava rizik od osteoartritisa i reumatoidnog artritisa.

- Znamo da je sunce najbolji izvor vitamina D, ali tokom zime mnogi stručnjaci preporučuju dodavanje suplemenatau ishranu. Neke namirnice su dobar izvor vitamina D: masne ribe i fortifikovano (dodat vitamin D) mleko i sok od pomorandže - savetuje nutricionista.

Preporučena dnevna doza vitamina D za odrasle je od 600 do 800 internacionalnih jedinica, mada stručnjaci preporučuju i 1000 internacionalnih jedinica dnevno. U svakom slučaju suplementiranje zavisi od stepena manjka vitamina D, kao i geografskog mesta i zagađenja, dodaje naša sagovornica.

Ako je manjak vitamina D izražen, lekar može da preporuči suplementaciju Foto: Shutterstock

Voće i povrće

Povrće i voće jarkih boja sadrži karotenoide koji umanjuju upalne procese, što dalje umanjuje rizik od nastanka artritisa ili umanjuje njegove simptome, sugeriše Dijana Radetić.

Najbogatiji izvor ovih zaštitnih materija su šargarepa, bundeva, batat, crvena paprika, paradajz, ali i zeleno lisnato povrće poput spanaća i kelja. Od voća se izdvajaju kajsije, breskve, mango, pomorandže i bobičasto voće, koje uz karotenoide sadrži i druge antioksidanse korisne za zglobove.

Zasićene i trans masne kiseline na crnoj listi

Za razliku od namirnica koje mogu da ublaže upalu, postoje i one koje je podstiču, naglašava naša sagovornica.

- Neke studije ukazuju na postojanje veze između hronične upale i zasićenih masti koje se nalaze u crvenom mesu, punomasnim mlečnim proizvodima, maslacu i koži peradi. Ta veza se ogleda i sa trans mastima koje se nalaze hidrogenizovanom mastima, margarinu i prženoj hrani - poručuje Dijana Radetić.