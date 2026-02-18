Hladnoća, vetar i suv vazduh zimi mogu oštetiti oči i kožu oko njih, izazivajući suvoću, iritaciju i nelagodnost, pa je važna redovna nega i zaštita

Zima je vreme toplih kaputa, vruće kafe i dugih večeri u zatvorenom prostoru. Ali dok se grejete i uživate u udobnosti doma, vaše oči često prolaze kroz pravi mali test izdržljivosti.

- Retko o tome razmišljamo, ali upravo zimi oči i regija oko očiju trpe više nego što mislite. Topao i suv vazduh u prostorijama, hladnoća i vetar napolju, nagli prelazi iz jednog okruženja u drugo - sve to utiče na zdravlje očiju, njihov komfor i kvalitet vida - objasnio je dr Siniša Babović, oftalmolog.

Toplo unutra, suvo spolja - siguran put ka suvim očima

Tokom zime najveći deo dana provodi se u zatvorenim prostorijama poput stanova, kancelarija, prodavnica i automobila, gde je grejanje uključeno, pa je vazduh topao, ali i izrazito suv. Vlažnost često pada ispod nivoa prijatnog za ljudski organizam, a naročito za oči.

Napolju, međutim, situacija nije uvek ista. Zimi je vazduh često vlažan zbog kiše i snega, ali hladnoća u kombinaciji sa vetrom predstavlja poseban problem. Vetar ubrzava isparavanje suznog filma i dodatno iritira površinu oka.

- Na površini oka nalazi se tanak suzni film, koji ima ulogu prirodne zaštite. On održava vlažnost, štiti oko od infekcija i omogućava jasan vid. Kada se taj suzni film brže gubi, javlja se nelagodnost. Ljudi tada obično ne kažu da imaju osećaj kao da su im oči suve, već češće opisuju tegobe rečima da ih oči peku, žare, svrbe ili da imaju osećaj kao da im je pesak u očima.

Suve oči nastaju kada suzni film ne obnavlja dovoljno vlažnosti i štiti oko Foto: Shutterstock

Sindrom suvog oka - problem koji se zimi pogoršava

Sindrom suvog oka nije rezervisan samo za starije osobe. Naprotiv. Sve češće se javlja kod mlađih ljudi, posebno onih koji mnogo vremena provode ispred ekrana. Zimi se ovaj problem dodatno pogoršava.

- Dugotrajno gledanje u ekran smanjuje učestalost treptaja, što sprečava pravilno obnavljanje suznog filma, a u kombinaciji sa suvim vazduhom od grejanja stvara savršene uslove za nelagodnost - objašnjava naš sagovornik.

Saveti zlata vredni Doktor Babović naveo je jednostavne korake kako da izbegnete suve oči: - Pravite pauze od ekrana (pravilo 20-20-20). - Svesno trepnite nekoliko puta, posebno kada osetite peckanje. - Koristite veštačke suze, po potrebi, bez straha da ćete se „navući“ na njih — one nisu lek, već pomoć oku da održi prirodnu ravnotežu.

Posebna pažnja kod hroničnih očnih bolesti

- Kod osoba koje imaju hronične očne bolesti koje zahtevaju dugotrajnu, svakodnevnu primenu kapi, zimski period može biti posebno izazovan. Dugotrajna terapija može vremenom učiniti površinu oka osetljivijom.

Peckanje, crvenilo i osećaj stranog tela često se pogrešno pripisuju „samoj bolesti“, a zapravo su posledica iritacije površine oka u uslovima suvog vazduha i hladnoće.

- Važno je da redovno koristite propisanu terapiju, ne preskačete kapi zbog peckanja, po potrebi dodate veštačke suze i javite se na kontrolu ako se tegobe pojačaju. Oko ne voli da pati – i nema razloga da pati - ističe dr Babović.

Kod osoba sa hroničnim očnim bolestima dugotrajna upotreba kapi zimi može pojačati osetljivost očne površine Foto: Shutterstock

Kontaktna sočiva zimi

Osobe koje nose kontaktna sočiva zimi često imaju utisak da im „nešto ne štima“, iako je u periodima blažih temperatura sve bilo u redu. Suv vazduh, grejanje i ređe treptanje čine da sočiva brže gube vlažnost.

- Ako osećate nelagodnost, smanjite vreme nošenja sočiva, koristite veštačke suze namenjene nosiocima sočiva, razmislite o prelasku na dnevna sočiva tokom zime i nikada ih ne nosite „na silu“.

Hladnoća, vetar i suze koje same krenu

Hladno, oštro i vetrovito vreme može izazvati pojačano suzenje. Ljudi često kažu da im „stalno suze oči“, ne shvatajući da je to odbrambena reakcija oka. Na hladnoći kapci se refleksno stežu, što remeti ravnomerno raspoređivanje suznog filma i izaziva pojačano suzenje.

- Rešenje je jednostavno, ali često zanemareno: nosite naočare koje štite oči od vetra, izbegavajte direktno izlaganje jakom vetru, a po povratku u toplo ukapajte veštačke suze. Naočare zimi nisu samo modni detalj – one su pravi štit za oči.

Regija oko očiju – tanka koža koja pamti zimu

Koža oko očiju je najtanja i najosetljivija na licu. Zimi posebno pati zbog hladnoće, vetra i suvog vazduha. Postaje suva, zategnuta, sklona iritacijama.

- Nega regije oko očiju nije luksuz, već potreba. Preporučuje se korišćenje blagih, hranljivih krema namenjenih ovoj osetljivoj koži, izbegavanje agresivnog trljanja, pažljivo i temeljno skidanje šminke, kao i održavanje dovoljnog unosa tečnosti.

Koža oko očiju je izuzetno tanka i osetljiva, a zimi zahteva posebnu negu hranljivim kremama i pažljivo rukovanje Foto: Shutterstock

Male navike koje prave veliku razliku - ovlaživač vazduha u prostoriji - redovno provetravanje - dovoljan unos tečnosti - pauze tokom rada na računaru. - dovoljno sna

Zimi često zaboravljamo na svoje oči dok brinemo o hladnoći i prehladi, ali one rade bez prestanka. Dovoljno je malo pažnje, vlage i razumevanja da ostanu zdrave, zaključuje dr Babović.

