Osim alergija i infekcija, postoje i suptilniji znaci koji ukazuju na to da organizam troši mnogo energije na borbu unutar tela

Sa prvim toplijim danima mnogi su počeli da kijaju, šmrču i trljaju oči. Drveće cveta ranije nego prethodnih godina, polen je već u vazduhu, a sezonske alergije ponovo su postale svakodnevna tema. Ipak, kako je na Imuno festu objasnio specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine prof. dr Dušan Vešović, alergijska reakcija nije samo neprijatna tegoba, već i signal kako funkcioniše naš imuni sistem.

- Imunitet je naš osnovni odbrambeni mehanizam kojim se štitimo od virusa, bakterija i drugih mikroorganizama. On može biti urođen ili stečen, ali je važno razumeti da se ne gradi danas za sutra, niti se ruši preko noći. To je proces koji traje stalno, svakog dana tokom svih 12 meseci u godini. Ne možemo da se zapitamo kakav nam je imunitet tek kada dođe proleće i počnu alergije ili u novembru kada krenu virusi. Imunitet se gradi kroz životne navike koje negujemo svakodnevno - objašnjava dr Vešović.

Kada organizam adekvatno funkcioniše, imuni sistem prepoznaje alergene iz okoline, ali ne reaguje preterano. Simptomi kao što su kijanje, šmrcanje ili zapušen nos, svrab i suzenje očiju, kašalj, grebanje u grlu, ali i umor i glavobolja znače da je reakcija preterana i da imuni sistem na neki način gubi ravnotežu.

- Alergija primer hiperaktivnosti imunog sistema, odnosno situacije u kojoj organizam reaguje jače nego što je potrebno. Međutim, u drugim periodima godine možemo da vidimo i suprotnu situaciju. Kada dođu jesen i zima i kad su prisutni virusi, kod nekih ljudi govorimo o smanjenoj funkciji imunog sistema - navodi Vešović i dodaje da poremećaj imuniteta može da ima i druge oblike. Jedan od njih su autoimune bolesti, koje su danas sve češće.

- U tim situacijama imuni sistem više ne prepoznaje sopstvene ćelije kao svoje, već ih doživljava kao strano telo i počinje da stvara antitela protiv njih. Jedan od najpoznatijih primera je Hašimoto tireoiditis, autoimuna bolest štitaste žlezde koja je u velikom porastu širom sveta, pa i kod nas – objašnjava dr Vešović.

Kad simptomi potraju

Osim alergija i infekcija, postoje i suptilniji znaci koji ukazuju na to da organizam troši mnogo energije na borbu unutar tela. Jedan od najčešćih je stalni umor.

- Imuni sistem troši ogromnu količinu energije. Ako se u organizmu vodi neka borba, čak i kada mi toga nismo svesni, ta borba može da se ispolji kroz osećaj hroničnog umora, malaksalosti ili nedostatka energije tokom celog dana. Tada ljudi često pokušavaju da problem reše kafom ili energetskim napicima, ali to ne rešava uzrok. Mnogo je važnije da se zapitamo šta se dešava u organizmu i da potražimo rešenje - kaže Vešović i opominje da kada umor, nesanica i iscrpljenost traju mesecima, govorimo o hroničnom umoru, koji već predstavlja bolest.

Mali, ali dosledni koraci

Ljudi često misle da moraju da naprave velike promene, ali to nije tačno, dodaje profesor. Mnogo je važnije da uvodimo male, ali trajne korake koji će vremenom postati deo naše svakodnevice, a jedan od prvih je način na koji započinjemo dan.

- Organizam već od jutra troši energiju, ne samo za svakodnevne obaveze već i za funkcionisanje imunog sistema. Zato je dobro započeti dan čašom vode kako bismo pokrenuli organizam, a zatim doručkom koji sadrži proteine, vlakna i zdrave masti - savetuje dr Vešović.

Imunitet počinje u crevima U crevima se nalazi najveći deo imunog sistema, zbog čega stanje mikrobiote ima veliki uticaj na zdravlje organizma. - Probiotici i prebiotici deluju na mikrobiotu u crevima, a upravo se tu nalazi 70 do 80 odsto našeg imunog sistema. Kada je sastav bakterija uravnotežen, što nazivamo eubioza, hrana se pravilno vari i apsorbuje, pa organizam iz nje može da stvara važne molekule i hormone - objašnjava Vešović.

On dodaje da mnogi ljudi već ujutru naprave nekoliko loših izbora koji vremenom postaju navika.

- Često u žurbi krenemo na posao, popijemo kafu i zapalimo cigaretu, pa još jednu, i tako izgubimo pola sata ili sat. To su zapravo tri loše navike spojene u jednu. Umesto toga, mnogo je važnije da pronađemo vremena za miran doručak i da ne jedemo s nogu, jer način na koji započinjemo dan utiče na energiju i funkcionisanje organizma tokom celog dana - kaže dr Vešović.

Fizička aktivnost je takođe važan deo očuvanja imuniteta, ali ona ne mora da bude naporna niti komplikovana. Profesor uvek preporučuje šetnju u prirodi.

- Šuma, voda, planina ili brze reke - to su mesta gde nastaju negativni joni koji povoljno utiču na raspoloženje, ali i na opšte stanje organizma. Boravak u prirodi često ima snažan efekat na mentalno i fizičko zdravlje - kaže on i podseća da je jednako važan i kvalitetan san, jer se tokom noći organizam regeneriše.

- Idealno je leći pre ponoći, jer hormon melatonin, koji se tada luči, ima značajnu ulogu u održavanju funkcije imunog sistema. Bez spavanja tri noći mi smo gotovi, dok bez hrane možemo da izdržimo tri, pa i pet dana. Zato je san jedan od ključnih faktora za jačanje imuniteta - poručuje prof. dr Dušan Vešović.