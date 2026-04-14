Kako dehidratacija utiče na šećer u krvi? Nutricionista objašnjava zašto pre jutarnje kafe moramo popiti vodu
Dehidratacija može da dovede do porasta nivoa šećera u krvi. Do toga dolazi kada se količina vode u krvotoku smanji. Kao rezultat toga, dolazi do veće koncentracije glukoze u krvi, prenosi magazin Medical News Today.
Na svom Instagram proflilu Alekasndra Lišanin, dijetetičar - nutricionista objašnjava kako hidratacija utiče na regulaciju glukoze.
- Hidratacija ima direktan uticaj na nivo šećera u krvi. Kada ne unosite dovoljno vode, u krvi ima manje tečnosti i glukoza tada postaje „koncentrovanija“, pa vrednosti mogu biti nešto više, čak i ako ste jeli isto. Kada te dehidrirani, telo šalje signal da bi trebalo sačuvati vodu. Tada se luči hormon vazopresin koji može podstači jetru da pusti više šećera u krv.
Dehidratacija može izazvati i blage i značajne skokove nivoa šećera u krvi. Ako je porast izraženiji, može doći do hiperglikemije.
Hiperglikemija takođe može uticati na stanje hidratacije kod osoba sa dijabetesom tipa 1. Istraživanja pokazuju da tokom fizičke aktivnosti osobe sa dijabetesom tipa 1 mogu imati veći rizik od dehidratacije u odnosu na osobe bez ovog stanja. To može biti posledica kombinacije gubitka tečnosti znojenjem i pojačanog mokrenja koje je povezano sa dijabetesom tipa 1, piše Medical News Today.
Ujutru je ovaj efekat izraženiji
Kortizol je ujutro prirodno povišen, a jutarnja kafa može dodatno pojačati signal za oslobađanje šećera.
- Kafa to dodajno pojačava i šećer može još više porasti. Zato je bolje ujutro prvo popiti vodu pa tek onda kafu.
Ipak, najznačajniji uticaj na glikemiju ima:
- osetljivost na insulin
- proizvodnja glukoze u jetri
- hormoni stresa
- sastav obroka
Kako održavati nivo šećera u krvi pod kontrolom?
Možete preduzeti sledeće korake kako biste održali optimalan nivo šećera u krvi:
- hraniti se uravnoteženo, uz dovoljno voća i povrća
- održavati umerenu telesnu težinu
- redovno se baviti fizičkom aktivnošću
- unositi dovoljno vode
- pratiti nivo šećera u krvi kako bi uočila šta utiče na njegov porast ili pad
- jesti u redovnim intervalima i ne preskakati obroke
- birati namirnice sa manjim sadržajem: kalorija, zasićenih masti, trans masti, šećera, soli
- piti vodu umesto voćnih sokova ili gaziranih pića
- ograničiti unos alkohola
- kontrolisati veličinu porcija
Važno je da osobe sa dijabetesom prate nivo šećera u krvi kada su bolesne, kada vežbaju i kada borave u toplijim klimatskim uslovima, jer su ve to situacije u kojima može doći do većeg gubitka tečnosti iz organizma.
Izvor: Instagram @aleksandra__lisanin/medicalnewstoday.com/zdravlje.kurir.rs
