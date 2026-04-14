Dehidratacija može izazvati i blage i značajne skokove nivoa šećera u krvi. Ako je porast izraženiji, može doći do hiperglikemije.

Hiperglikemija takođe može uticati na stanje hidratacije kod osoba sa dijabetesom tipa 1. Istraživanja pokazuju da tokom fizičke aktivnosti osobe sa dijabetesom tipa 1 mogu imati veći rizik od dehidratacije u odnosu na osobe bez ovog stanja. To može biti posledica kombinacije gubitka tečnosti znojenjem i pojačanog mokrenja koje je povezano sa dijabetesom tipa 1, piše Medical News Today.