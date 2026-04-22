Na holesterol ne utiče samo ishrana: Doktor Čubrilo otkriva kada ga jetra proizvodi više nego što bi trebalo
Zato povišen holesterol često nije “problem sam po sebi”, već signal da se u pozadini dešava nešto drugo. Doktor Dejan Čubrilo, specijalista medicine sporta i vanredni profesor medicinske fiziologije na svom Instagram profilu objašnjava šta stoji iza toga.
- Samo 20 odsto holesterola dolazi iz onoga što jedete – čvarci, slanina, puter, žumance, meso, dok 80 odsto holesterola naše telo pravi samo. Ako nemate insulinsku rezistenciju, a imate povišen holesterol, uzrok je negde drugde. Jetra pravi holesterol onda kada nema dovoljno energije, kada je insulin previše stimulisan. Bilo koji stres, čak i nedovoljan san, holesterol je odgovor tela, a ne problem - objašnjava prof. dr Čubrilo.
Velike organizacije poput američkog Nacionalnog instituta za srce, pluća i krv smatraju da visok nivo holesterola u krvi ima važnu ulogu u razvoju stanja poput ateroskleroze, bolesti karotidnih arterija, koronarne bolesti srca, srčanog udara, šloga, bolesti perifernih arterija i iznenadne srčane smrti.
Jetra može povećati proizvodnju holesterola kada nema dovoljno stabilne energije i kada je insulin previše stimulisan.
- Ako konzumirate više šećera, jedete neredovno, imate neredovne obroke, izloženi ste stresu, ležete kasno, vaša jetra kaže – "Moram da obezbedim dovoljno energije, da bih napravila dosta holesterola i dosta glukoze da bi telo preživelo“. Dakle, problem nije holesterol, problem je zašto ga telo pravi - dodaje profesor Čubrilo.
Holesterol je voštana supstanca koja je telu potrebna za izgradnju ćelija, proizvodnju vitamina i drugih hormona, navodi Američko udruženje za srce (AHA).
Jetra proizvodi sav holesterol koji nam je potreban. Međutim, holesterol unosimo i kroz hranu. Prehrambeni izvori holesterola uglavnom potiču iz namirnica životinjskog porekla, kao što su meso, punomasni mlečni proizvodi, živina.
Većina ljudi neće znati da ima visok holesterol osim ako ne uradi analizu krvi. To je zato što simptomi obično ne postoje, osim u slučajevima kada je nivo holesterola izuzetno visok.
Tada se mogu pojaviti masne izrasline na koži, najčešće na laktovima, zglobovima, šakama, stopalima ili zadnjici, kao i sivkasto-beli prstenovi oko rožnjače oka. Ovi simptomi obično se javljaju kod osoba koje u porodici imaju istoriju povišenog holesterola, navodi američki Nacionalni institut za srce, pluća i krv.
Zašto vam je holesterol i dalje visok iako pazite na sve? Iznenadićete se gde se sve kriju skriveni rizici