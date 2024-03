Slađanu je pred zoru probudio oštar bol u leđima: Mislila sam da je uklještenje živca, a onda je stigla strašna dijagnoza

Bio je 26. januar 2022. godine i alarm za posao Slađani je zvonio tačno u 5:45. Odmah nakon buđenja, kako se malo pomerila, presekao ju je oštar bol u leđima. Jeziv bol, kakav nikada do tada nije osetila.

- Suze su mi krenule. Probudila sam supruga i rekla mu da ne mogu da se pomerim. Pokušao je da me podigne, ali ga je moj vrisak uplašio. Brzo me vratio nazad u krevet. Od tog trenutka, pa u naredna dva i po meseca sam pokušala da utvrdim šta se dešava. Išla sam od lekara do lekara i svi su spominjali uklještenje živca - priča Slađana i kaže da joj je intuicija ipak govorila drugačije.

- Svaka osoba poznaje svoj organizam, pa sam i ja znala da to nije tačna dijagnoza. Ta jedna tačka na sredini leđa me je neprestano bolela. Kada sam uradila magnetnu rezonancu, sve je dobilo svoj smisao. Na četvrtom pršljenu se nalazio kapsulirani tumor.

foto: Privatna Arhiva

Smrt ni u jednom trenutku nije bila opcija

U roku od nedelju dana Slađana je imala operaciju na neurohirurgiji. Kada se probudila iz anestezije bola više nije bilo.

- Doktor Bogoslavljević me je obavestio da je u pitanju maligni tumor i da sumnja na plazmocitom. U tom trenutku mi to ništa nije značilo. Preporučio mi je da se javim hematologu.

Mesec dana nakon operacije Slađana je bila na odeljenju gde joj je urađena biopsija koštane srži i nakon pet dana je utvrđeno da ima multipli mijelom. - Nikad pre toga nisam čula za to. Odmah sam izguglala i pročitala da je to retko maligno oboljenje koštane srži i da je procenat smrtnosti 85 %. Istog trenutka sam prestala da čitam. Smrt ni u jednom trenutku nije bila opcija. Rešila sam da se izborim sa sada poznatim neprijateljem.

foto: Privatna Arhiva

Slađanin suprug je od prvog dana bio upućen u sve. Ipak, pokušali su da ovu zbiljnu dijagozu prikriju od dece i Slađanine mame koja je već izgubila jedno dete.

- Nisam želela da ih uplašim zastrašujućom dijagnozom. To je trajalo neko vreme. Deca su bila sve znatiželjnija, nešto su i sama otkrila i očekivali su odgovore. Shvatila sam da smo pogrešili. Dogovorili smo se da ih uputimo u naredne korake.

Šest ciklusa hemoterapije i dve transpantacije

Prof. dr Jelena Bila je kao vrhunski stručnjak napravila protokol lečenja i Slađana je odmah krenula sa hemioterapijama.

- Između četvrtog i petog ciklusa sam imala petnaest ciljanih zračenja (zračeno je samo mesto gde se nalazio tumor). Posle šest ciklusa hemio terapija i dobrih rezultata krvi na red je došlo izdvajanje matičnih ćelija.

Nakon toga, rekli su joj da će imamti dve transplantacije. Prva je bila u maju, a druga u septembru 2023. godine.

- U bolnici su mi rekli da je potrebno da nađem donore trombocita nulte krvne grule. Znate kako kažu, u zlu se poznaju prijatelji. Čim sam to objavila, javili su se mnogi, među njima i neki sa kojima dugo nisam bila u kontaktu. U roku od 24 časa sam imala spisak sa dvadeset dobrovoljnih davalaca. Bila sam presrećna što sam blagoslovena takvim prijateljstvima.

foto: Ptivatna Arhiva

Uz punu podršku voljenih sve je bilo moguće

U decembru je Slađana imala kontrolu gde je utvrđeno da su lečenje i skoro potpuna promena ishrane dali odlične rezultate i da se nalazi u kompletnoj remisiji.

- Našoj sreći nije bilo kraja. Uz punu podršku voljenih sve je bilo moguće.

Slađana podseća da su ove godine oboleli od Multiplog mijeloma uspeli da dobiju lekove nove generacije koji pomažu da se što duže bude u remisiji. - Trebalo bi da ih i ja uskoro dobijem. Iskreno više bih volela da se nađem u onih famoznih 15% potpuno izlečenih.

U udruženju se trudimo da podignemo pacijente, da osete da nisu sami

Tokom boravka u bolnici u maju Slađana je upoznala i Snežanu Doder, predsednicu Udruženja obolelih od multiplog mijeloma i Slađama se ubrzo priključuje udruženju koje pruža podršku pacijentima sa ovom dijagnozom. -

Već tada smo imali psihološke radionice koje smo u međuvremenu preimenovali u „Kaficu sa Peđom“. Svakog ponedeljka od 19 do 21h imamo druženje koje podseća na okupljanje velike porodice gde svako priča svoju priču. Nekada su to priče pune smeha, ali se dešava i da neko potone. Tada se zajedničkim snagama trudimo da ih podignemo, da osete da nisu sami i da u svakom trenutku mogu da se oslone na nas za bilo šta. Isto važi i za Vajber grupu koja trenutno broji 129 članova. Izuzetno smo ponosni što su naše udruženje i Vajber grupu izabrali i pacijenti iz zemalja u regionu kako bi se što bolje upoznali sa bolešću.

Na jednom od skupova udruženja pušten je i film „Mijelom je naša priča“ u kome je i Sađana jedan od aktera.

Pronađi vremena za sebe, da život ne prođe pored tebe i bez tebe

Za sve ljude koji imaju neki zdravstveni problem ili su samo jednostavno pod stresom svakodnevice, Slađana ima poruku.

- Stres je glavni okidač za ovu bolest. Pošto ne postoji magično dugme da se isključi potrebno je učiniti sve da se on smanji što je više moguće. Znam po sebi da to vrlo teško ide, ali kad znaš šta je krajnji cilj trudiš se iz petnih žila. Ukoliko osećate neprekidni umor, bole vas kosti ili bubrezi uradite analizu krvi sa biohemijom. Povišeni ili sniženi parametri mogu da pomognu u ranom otkrivanju ove bolesti kaže Slađana i dodaje:

- Svi su me pitali kako je moguće da sam toliko hladne glave ušla u celu priče. Moj odgovor je da imam još mnogo toga da uradim. U junu ove godine nam se udaje starija kćerka Ana. Želim da dočekam unuke, da sa njima trčim po dvorištu, da ih mazim i ljubim. Da vidim kako kćerka Tamara postaje vrhunski veterinar, a sin Uroš pravnik. Da suprug i ja ostarimo zajedno i uživamo u plodovima svoga rada. Volim da kažem: U svakom danu pronađi malo vremena za sebe. Da život ne prođe pored tebe. I bez tebe.

Olivera Marković

