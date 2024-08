Melisa je izgubila majku od melanoma, a onda se i sama razbolela: "Ona je morala da ode da bih ja ostala"

Melisa naglašava da je sve u prevenciji, u odlasku kod dermatologa bez ikakvog vidljivog razloga. Bez krvarenja, curenja mladeža, bez svraba, bez bola, samo redovna kontrola stručnog dermatologa.

- Da bih prvi put otišla dermatologu, moralo je nešto dobro da me natera, kao i svakog drugog čoveka. Nismo mi edukovani da odemo lekaru da nas samo "onako" pregleda, ni stomatologu u većini slučajeva ne odemo "onako", nego kad nas zaboli zub. Kao što bi trebalo i stomatologu otići makar jednom godišnje da pregleda stanje u ustima, tako bi trebalo ići i dermatologu da nam pregleda stanje kože - započinje svoju ispovest ova hrabra žena.

U ime majke i sina

Melisa je imala nesreću da izgubi majku (51 godina) i njenog brata (34 godine) od melanoma. Gledajući njih, shvatila je kojom brzinom život nestaje i odlučila da će dati sve od sebe da sprečim da je taj gen pojede, ako je napadne.

- Prvi put sam otišla na pregled četrdeset dana nakon majčine smrti. Posumnjali su na tri mladeža i preporučili da ih otklonim. Imala sam tada dvadeset osam godina i dete od nepunih godinu dana. Bila je 2013. godina. Nije mi se išlo pod nož, jer me ništa nije ni bolelo, a to su bile tačkice do pet milimetara. Ipak sam odlučila da odem. Od tri mladeža, jedan je bio bazocelularni karcinom, drugi neka druga vrsta raka (više se i ne sećam), a treći je bio melanom "in situ" (početni stadijum melanoma). Tek sam tada shvatila svrhu što sam izgubila majku - ona je otišla da bih ja ostala - otkriva.

sumnjive mladeže otkanjala je na godišnjim nivou foto: Shutterstock

Procedura je takva da se opet ide na hirurgiju, gde se radikalnije reže zaraženo mesto, u nadi da će se melanom u potpunosti ukloniti.

- Gledala sam u svog sina i obećala sebi da ću ga naučiti da lepo hoda, da govori, da samostalno jede, a ako izguramo i do škole... ma niko srećniji od mene.

Novi nalaz je stigao uredan i Melisa je bila zvanično bez raka. Od tada skoro da nije prošlo godinu dana, a da nije uklanjala sumnjive mladeže, koji prema njenom mišljanju uopšte nisu bili sumnjivi, kao ni ona prva tri.

- Bilo je tu spitz naevusa, bilo je opravdano sumnjivih, ali nije bilo melanoma. Nakupila sam dvadeset tri ožiljka, ali sam i dalje redovno išla na kontrole smatrajući da sam dužna to svojoj majci, da nije uzalud otišla. Jer da nije, ja nikada ne bih otišla na pregled. A dužna sam i svom sinu, da imam što više vremena s njim. Nisam puno razmišljala o sebi, o tome kako se osećam, da li sam dobro, da li je u redu da se pretvaram da sam srećna i zadovoljna, jer u podsvesti stoji da ja taj gen imam u sebi, da je jednom već aktiviran - kaže Melisa.

Melanom ponovo

U februaru 2022. godine, na PH nalazu mladeža od 3 mm pisalo je da je opet melanom "in situ". Bila je srećna što je u početnom stadijumu, ali nesrećna što je izašao na novom mestu, potpuno novi.

Odlučila je da ne misli o melanomu kao o nečemu što je pogrešila foto: Privatna Arhiva

- Nisam mogla a da se ne zapitam šta sam to pogršno radila pa sam pokrenula svoj fatalni gen? Nisam se sunčala, nisam išla u solarijum nikad, zdravo sam se hranila, išla sam na kontrole, skidala sam svaki mladež za koji su mi rekli da skinem... Kako je krenulo po zlu? Nakon nove operacije nalaz je bio čist, melanom je opet uklonjen. Opet sam bila jača od njega, opet sam izbegla terapiju.

Odlučila je da ne misli o drugom melanomu kao da je nešto pogrešno uradila. To je, zapravo, bilo nešto dobro.

- Svojom odlučnošću ja kontrolišem njega, a ne on mene, opet sam bila brža, sasekla sam ga u startu. I opet ću, ako me napadne. I odlučila sam da ću više ceniti svaki dan, da ću svoje vreme koristiti na pravi način i s pravim ljudima kad god to mogu. Došlo je vreme da sama sebi budem prioritet, da donosim odluke u svoju korist, kako bih bila korisnija i svojoj porodici i prijateljima - poručuje.

Njen život je sada obojen šarenilom i optimizmom.

Regionalni skupovi o melanomu Merisa Peljto živi u Sarajevu i članica je Udruženja oboljenlih od melanoma FBiH UOM i već sedam godina odlazi na regionalne skupove o melanomu koje organizuje Udruženje pacijenata obolelih od melanoma UPOM. Naredni, deveti regionalni skup biće održnan u Zemunu od 29.11-01.12.2024. godine.

Pripremila: Nataša Lazović

Izvor: Knjiga: Od mladeža do meanoma/Zdravlje.kurir.rs