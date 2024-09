Ljubica je pobedila limfom, a sve je počelo sa umorom: "Živeti sa kancerom je jako teško, ali treba naći snagu i boriti se"

Ljubica Mandrapa (61) iz Beograda je supruga, majka, baka i članica Udruženja za borbu protiv limfoma "Lipa", a trenutno domaćica. Invalidsku penziju nije dobila, a hobi i dodatni izvor prihoda joj je pravljanje kuglofa. Borbu sa limfomom počela je pre više od dve decenije, 2003. godine i iako tada nije bila sigurna da li ćete izaći kao pobednik, danas veruje da su presudni bili njena volja za životom i ljubav i podrška porodice.

Prvi simptomi i suočavanje sa dijagnozom

Godinu dana pre nego što joj je postavljena dijagnoza, osećala je neizdrživ umor. Konstantno je bila iscrpljena, ali je to pravdala svakodnevnim obavezama.

- Radila sam i kod kuće i na poslu, pa sam smatrala da je to uzrok mog stanja. Međutim, umor je postajao sve izraženiji, što me je konačno nateralo da potražim pomoć. Obratila sam se doktorki, koja me je uputila hematologu, dr Zorici Cvetković, i odmah smo započeli dijagnostiku. Samo palpacijom stomaka, doktorka je ustanovila da mi je slezina uvećana i tada joj je već bilo jasno o čemu se radi - otrkriva naša sagovornica.