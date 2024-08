Kako razlikovati depresiju i hroničnu iscrpljenost? Evo šta savetuju eksperti

Prema Venovom dijagramu depresije i sindroma izgaranja (hronične iscrpljenosti), nekoliko simptoma se preklapa, pri čemu se oba stanja manifestuju kao gubitak interesovanja za stvari koje inače volite, trajna emocionalna iscrpljenost i osećaj praznine i beznađa.

Šta je sindrom izgaranja? Izgaranje ili "burnout" je gubitak energije tokom dužeg stresnog perioda povezanog sa preopterećenošću, kaže terapeutkinja Bridžit Dengl Gaspard. Dodaje da se radi o iscrpljenosti zbog koje osoba jednostavno nema snage da radi bilo šta osim da preživi dan, a u težim slučajevima joj je teško i da ustane iz kreveta.

Iako je ovaj sindrom često povezan sa poslom, Gaspard kaže da nije ograničen samo na to. Budući da se prikrada polako i razvija postepeno, moguće je da nećete ni shvatiti šta vam se događa sve dok ne krenete da se osećate potpuno isceđeno. Terapeutkinja objašnjava da kada jednom dostignete tu tačku, jedino što vam je potrebno je zapravo odmor. Ako okolnosti to ne dozvoljavaju, moguće je da sledi osećaj nemoći, što dovodi do začaranog kruga izgaranja.

izgaranje ne mora da bude povezano s poslom foto: Shutterstock

Simptomi sindroma izgaranja

Psihoterapeutkinja Lakita Meknikls objašnjava da se simptomi sindroma izgaranja mogu manifestovati kao:

Osećaj ljutnje ili tuge

Umor ili nedostatak energije

Osećaj beznađa ili bespomoćnosti

Osećaj obamrlosti

Nesanica ili hipersomnija (povećano spavanje)

Smanjena sposobnost razmišljanja ili koncentracije

Neodlučnost

Osećaj napetosti

Promene u apetitu

Cinizam

Osećaj odvojenosti ili isključenosti

Smanjena motivacija

Fizičke promene uključujući pojačane probleme sa probavom, škripanje zubima, simptome prehlade i glavobolje

- Simptomi izgaranja mogu da variraju od osobe do osobe, ali često uključuju osećaj preopterećenosti i stresa, nedostatak energije, cinizam ili negativnost u vezi sa poslom, kao i poteškoće u fokusiranju na zadatke - kaže psihoterapeut Džed Turnbol. Dodaje da je izgaranje obično povezano sa nečim specifičnim, kao što su posao, radna okolina ili kolege i nadređeni.

kod preopterećenosti i stresa najbolji lek je odmor foto: Shutterstock

Ako mislite da hronično iscrpljeni, Turnbol savetuje da postavite sebi nekoliko važnih pitanja, a ako na većinu odgovorite potvrdno, možda se suočavate sa pomenutim sindromom:

Da li osećate hroničnu iscrpljenost?

Da li vam je teško da uživate u svom poslu ili hobijima?

Osećate li da ste stalno pod pritiskom?

Da li se povlačite iz društvenih aktivnosti ili odnosa?

Imate li problema sa spavanjem?

Koja je razlika između depresije i sindroma izgaranja?

Iako depresija ima dosta preklapajućih simptoma kao i izgaranje, poput gubitka interesovanja, promene u apetitu, nesanicu ili hipersomniju, glavni uzrok je sasvim drugačiji.

- Generalno govoreći, sindrom izgaranja je fokusiran i povezan sa područjima rada, dok depresiju mogu da pokrenu, pogoršaju i održavaju različiti faktori poput genetike, negativnih životnih okolnosti i traumatskih događaja - kaže psihološkinja Vivijan Oberling. Dodaje da izgaranje takođe nije medicinska dijagnoza, mada, ako se prolongira, može da utiče na mentalno i fizičko zdravlje.

promena posla je jedan od načina da smanjite izgaranje foto: Promo

Ukoliko uklonite najveći izvor stresa iz svog života, na primer pronalaženjem novog posla, i primetite trenutno olakšanje, verovatno ste "izgoreli". Oberling dodaje da kod depresije nije zagarantovano da će uklanjanje određenog faktora stresa ublažiti simptome bez drugog lečenja i promena u načinu života, naročito zato što su neki ljudi genetski predisponirani za depresiju.

- Ako primetite da osećate simptome depresije ili izgaranja i to značajno utiče na vašu sposobnost svakodnevnog funkcionisanja, svakako razgovarajte sa stručnjakom za mentalno zdravlje. On će vam pomoći da bolje razumete šta se događa i kako najbolje da tretirate simptome kako biste što pre osetili olakšanje - kaže Oberling.

Kako lečiti sindrom izgaranja i depresiju?

Kada se osećate otupelo, beznadežno i iscrpljeno, izuzetno je teško brinuti se o sopstvenim potrebama, ali je važno da to radite. Razgovarajte sa lekarom ili psihologom o svojim simptomima. Ako se čini da je depresija najverovatniji uzrok, lečenje se usmerava na tri oblasti - promenu načina života kao što je uključivanje fizičke aktivnosti ili promena okoline, terapiju razgovorom i lekove.

obratite se stručnjaku ako primetite simptome depresije foto: Shutterstock

- Kod osoba koje imaju kliničku dijagnozu depresije i brinu se o sva tri aspekta vide se najbolji rezultati - kaže dr Donovan Vong. Dodaje da neki ljudi radije započinju sa jednom vrstom tretmana i dodaju druge ako je potrebno, dok drugi odmah kreću sa više njih.

Strategije za rešavanje problema sindroma izgaranja su slične, a najvažnije je potražiti pomoć. Budući da je izgaranje obično povezano sa spoljnim faktorima, Gaspard smatra da je važno stati i napraviti "inventar". Da biste to uradili, predlaže jednostavnu vežbu - pravljenje liste dnevnih obaveza. Zatim svoje klijente podstiče da se zapitaju šta je neophodno da urade. Šta se može odložiti? Šta se može prebaciti na druge? Šta se može trajno otkazati?

Gaspard dodaje da je važno identifikovati koje obaveze i navike uzrokuju iscrpljenost. Ako ste perfekcionista koji mora da zadovolji svog unutrašnjeg kritičara, to jednostavno nije održivo. Pogledajte koji ostali aspekti vašeg života zahtevaju odmor, zabavu ili pomoć. Navodi da ćete pomoću ove vežbe moći da usporite kako biste pravilno procenili situaciju u kojoj se nalazite, a to je upravo ono što vam je potrebno.

Pripremila: N.L.

Izvor: Popsugar.co.uk/Zdravlje.kurir.rs