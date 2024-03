U Srbiji od ove bolesti godišnje oboli oko 1200 ljudi: Neophodno je još novih terapija na listi lekova

Važno je da se ukaže na značaj ranog otkrivanja bolesti, prepoznavanja simptoma i adekvatnog lečenja pacijenata, kažu u Udruženju "Lipa".

Iako ne postoji centralizovani registar pacijenata koji boluju od limfoma, dostupni podaci pokazuju da u Srbiji od ove bolesti godišnje oboli oko 1.200 ljudi kao i oko 350 osoba od hronične limfocitne leukemije.

foto: Kurir/Olivera Marković

Limfomi su češći kod muškaraca

Maja Marković ispred Udruženja "Lipa" iskala je da se otkrivanjem i započinjanjem lečenja u ranoj fazi bolesti sprečavaju ozbiljnije zdravstvene komplikacije ili napredovanje bolesti i da su šanse za lečenje veće. Kod agresivnih formi limfoma, ukoliko nije uključena adekvatna terapija, bolest uglavnom završava smrtnim ishodom. Danas postoje inovativni terapijski modaliteti čijom primenom su šanse za izlečenje mnogo veće, a veliki procenat obolelih može biti izlečen nakon prve linije lečenja, kada su najveće šanse da se spreči pojava relapsa bolesti i očuva kvalitet života.

- Limfomi se javljaju kod oba pola ali su nešto češći kod muškaraca, i javljaju se u svim starosnim grupama. Prvi pik incijencije kod Hočnikogov limfoma javlja se u kasnom adolescentskom i ranom adultnom dobu. Medijana javljanja Nehočkinovih limfoma je zrelo doba između 60 i 65 godine. Virusne infekcije koje izazivaju sindrom mononukleoze posle takve infekcije ostaju trajno u našem organizmu i stimulišu naš imunitet pa u jednom trenutku limfociti mogu početi nekontrolisano da se dele. Na ove viruse ne možemo uticati ali možemo na vitus Hepatitisa C ili virus HIV-a. To su virusi koji sa savremtnom terapijom mogu da se drže pod kontrolom. Takođe, i neke bakterijske infekcije mogu, ukoliko se ne izleče, dovesti do limfoma. Jedna od njih je i helikobakterija koja dovodi do gastritisa koja može dovesti do posebne vrste limfoma želuca - rekla je ass. dr Zorica Cvetković, načelnica hematološkog odeljenja KBC Zemun.

Ona je dodala da sve osobe koje imaju bilo kakav urođeni ili stečeni poremećaj imuniteta, oni koji su iz raznih razloga na imunosupresivnoj terapiji, nose veći rizik za nastanak limfoma i moraju se češće kontrolisati.

foto: Profimedia

Pacijenti i dalje kasne sa pregledom zbog nespecifičnih simptoma

Uprkos tome što limfomi čine više od pet odsto svih karcinoma u svetu, pacijenti i dalje kasne sa odlaskom lekaru zbog nespecifičnih simptoma. Limfomi predtstvljaju klinički, patološki i biološki veoma heterogenu grupu hematoloških maligniteta.

Postoje dve osnovne grupe: Hodkin 8HL) i Non-hodkin limfomi (NHL) a devet od 10 čine NHL: Difuzni B-krupnoćelijski limfom (DBKL) je najčešči oblik NHL limfoma, agresivnog tipa i čini probližno 30 odsto svih slučajeva NHL.

- Kada je u pitanju lečenje limfoma moramo imati u vidu niz različitih faktora kao što je recimo životna dob pacijenata, njegove pridružene bolesti da bismo utvrdili da li njegov organizam može da toleriše neku određenu vrstu terepije. Zato je izbor terapije nekada vrlo komplikovan, posebno ako nisu dostupne sve terapijske opcije. U poslenje tri decenije lečenje limfoma je u potpunosti izmenjeno. Ranije su korišćeni samo konvencionalni citostatici. Prekretnica u lečenju limfoma je svakako bila uvođenje monoklonskin antitela pre oko 20 godina. Danas najsavremeniji vidovi lečenja uključuju lekove koji su imunološki lekovi i ne deluju citotoksično na samu ćeliju i koji imaju manje neželjenih efekata. Oni stimulišu imunološki sistem da se izbori sa limfomom - rekla je Ass. dr Olivera Marković, načelnica hematološkog odeljenja KBC Bežanijska Kosa.

Živeti sa ozbiljno teškom bolešću nije lako i podrazumeva suočavanje sa mnogim problemima i izazovima. U tim trenucima od pomoći može biti razmena iskustava sa pacijentima koji boluju ili su bolovali od iste ili slične bolesti.

U budućnosti je svakako potrebno više novih lekova na pozitivnoj lisit za lečenje limfoma.

Nacionalni dan borbe protiv limfoma ustanovljen je pre pet godina zajedničkom inicijativom Srpske limfomske grupe, strukovnog udruženja i Udruženja obolelih od limfona "Lipa", i obeležava se poslednje nedelje marta.

Prenela: O.M.