Vakcina protiv hlamidije u ranoj fazi ispitivanja: Naučnici tvrde da daje obećavajuće rezultate

Trenutno ne postoji vakcina za zaštitu od ove polno prenosive infekcije, koja je najčešća bakterijska polno prenosiva infekcija u Sjedinjenim Državama, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti. U 2022. godini bilo je više od 1,6 miliona slučajeva.

- Hlamidija ostaje jedan od najčešćih uzroka neplodnosti kod žena - rekao je dr Džej Varma, profeso na Veil Cornel Medicine u Njujorku.

Ako se ne leči, ova infekcija, koja obično ne izaziva simptome kod žena - može izazvati upalu karlice, što može dovesti do stvaranja ožiljnog tkiva koje otežava trudnoću.

- Ova vakcina je očajnički potrebna. Imamo najveće stope polno prenosivih infekcija u Americi od 1950-ih, a možda i ranije - rekao je David Harvei, iz nacionalne zdravstvene organizacije NCSD (The National Coalition of STD Directors).

Bakterija hlamidije takođe može izazvati infekciju oka koja je odgovorna za gubitak vida kod 1,9 miliona ljudi širom sveta.

Vakcina je izazvala odgovor imuniteta

Kliničko ispitivanje faze 1, koje su vodili istraživači iz Ujedinjenog Kraljevstva i Danske, otkrilo je da je eksperimentalna vakcina bezbedna i da je izazvala odgovor imuniteta. Studija je sprovedena od 2020. do 2022. godine i učesnici su bili podjednako podeljeni između zdravih muškaraca i žena sa prosečnom starošću od 26 godina. Nijedan nije imao hlamidiju. Istraživači su testirali nekoliko različitih doza vakcine, a učesnici su dobili ili vakcinu ili placebo u tri odvojena dana u periodu od skoro četiri meseca.

Pošto je istraživanje o vakcini u ranoj fazi, ostaje mnogo otvorenih pitanja.

- Ako imate infekciju, da li to znači da je veća verovatnoća da ćete imati asimptomatsku infekciju? Za sada to ne znamo i to bi bila sledeća faza studija - rekla je dr Hilari Reno, profesor medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Vašington u Sent Luisu i medicinski direktor Klinike za seksualno zdravlje okruga Sent Luis.

Druga faza isptivanja baviće se efikasnošću vakcine

Istraživači sada planiraju da pokrenu veće ispitivanje faze dva koje bi se bavilo efikasnošću vakcine.

- Nadamo se da će vakcina jednog dana moći da spreči infekciju u reproduktivnom sistemu, kao i u očima - rekao je Jes Ditrih, naučnik na Statens Serum Institutu u Danskoj i vodeći autor studije.

Već postoji nekoliko dostupnih vakcina za sprečavanje određenih polno prenosivih infekcija: HPV vakcina, vakcina protiv hepatitisa B i vakcina protiv mpok vakcine (Monkeypox Virus - virus majmunskih boginja).

