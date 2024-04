U Beogradu počela vakcinacija dece protiv HPV bez zakazivanja: Otvorena vrata u 6 domova zdravlja

U odnosu na broj dece oba pola u 10 generacija za koje je moguća besplatna imunizacija, do sada je prvom dozom protiv HP virusa vakcinisano svega 5,6 odsto devojčica i dečaka, pokazuju najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Prema poslednjim raspoloživim podacima Instituta za javno zdravlje „Batut“ do 12. aprila dato je ukupno 75.615 doza vakcine.

Prvu dozu devetovalentne vakcine protiv oboljenja izazvanih HPV primilo je ukupno 36.888 dece uzrasta od 9 do 19 godina, od toga 75,8 odsto činile su devojčice, a 24,2 odsto dečaci. Broj dece uzrasta 9 do 14 godina koji je primio prvu dozu HPV vakcine iznosi 20.839, od kojih je 59,2 odsto potpuno vakcinisano i drugom dozom. Broj dece uzrasta 15 do 19 godina koji je primio prvu dozu HPV vakcine iznosi 16.049, od kojih je 65 odsto potpuno vakcinisano sa tri doze, u skladu sa uzrastom.

Pored vakcinacije dece, od 4.4.2024. godine započeta je i vakcinacija studenata uzrasta 19 do 26 godina u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, pri čemu je prvu dozu vakcine primio 1.701 student.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Iako je Srbija još u junu 2022. godine obezbedila vakcinu protiv HPV o trošku RFZO i započela proces imunizacije devojčica i dečaka, stiče se utisak da veliki broj roditelja i dece i dalje nije upoznat o mogućnosti dobijanja vakcine i zaštite od HPV.

Iz tog razloga organizovana je svojevrsna nedelja otvorenih vrata i to u domovima zdravlja Voždovac, Zemun, Novi Beograd, Čukarica, Rakovica i Stari grad, u kojima će roditelji moći da dovedu svoju decu da ih zaštite od HPV i bez prethodnog zakazivanja kod pedijatara.

Pored Beograda, Otvorena vrata za HPV imunizaciju organizovana su i u južno-bačkom okrugu, Sremskoj Mitrovici, Rumi, Požarevcu, Obrenovcu i dr. I to sve uoči Evropske nedelje imunizacije koja se obeležava od 22-28. aprila.

- U toku nedelje otvorenih vrata pregledi kod pedijatara neće morati da se zakazuju. Svako dete će pre vakcinacije vakcinom protiv HPV-a biti pregledano od strane pedijatra. S obzirom da imamo dobru saradnju i sa školama na teritoriji Opštine Voždovac, obavestili smo i sve rukovodioce škola o nedelji otvorenih vrata. DZ Voždovac je do sada imao dosta dobar odziv, vakcinisali smo veliki broj dece na našoj opštini HPV vakcinom. Nadamo se da će to tako i ostati – kaže dr Aleksandra Sekulić Frković, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja Voždovac.

Glavni uzročnik raka grlića materice je Humani Papiloma Virus (HPV). Najalarmantniji podatak jeste da danas prve simptome raka grlića materice najčešće dobijaju žene u dobi od 32. do 35. godine života, u odnosu na period od pre nekoliko decenija kada je ovaj tip raka bio učestaliji kod žena u kasnijoj životnoj dobi.

Međutim, i pored toga što protiv ovog oboljenja postoje dva vida prevencije, imunizacija i redovni ginekološki pregledi, Srbija je neslavan rekorder u Evropi po broju obolelih od raka grlića materice od kojeg godišnje gotovo 1.500 žena oboli, a više od 700 izgubi bitku sa ovom bolešću.

Treba imati u vidu da je visok obuhvat imunizacije dečaka takođe veoma bitan, jer je dokazano da postoji povećana stopa oboljevanja od raka anusa, penisa i usne duplje, za šta je takođe odgovorna dugotrajna infekcija određenim tipovima HPV-a.

Govoreći o preventivnim pregledima odraslih žena dr Julijana Banovac, načelnica ginekologije u Domu zdravlja Voždovac ističe da žene koje imaju svest o redovnim ginekološkim pregledima, kod lekara dolaze redovno.

- U odnosu na prethodne godine, stiče se utisak da je ta svest o preventivnim pregledima podignuta na viši nivo, tako da imamo veći odziv žena koje dolaze na preventivne preglede. Napravili smo diskretan pomak po pitanju pregleda, ali rezultati bi trebali da budu još bolji. Bitno je pokrenuti žene iz ciljne populacije da u što većem broju posećuju ginekologa i odrađuju preventivne preglede. Naš dom zdravlja je od 2012. godine uključen u proces sprovođenja skrininga na rak grlića materice, tako da mi pozivamo pacijentkinje i na taj način pokrivamo kategoriju stanovništva od 25 do 64 godine koja je uključena u skrining program – objašnjava dr Banovac.

Krajem prošle godine Udruženje pacijentkinja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika „Progovori“ je podelio priznanja najuspešnijim domovima zdravlja koji su najviše doprineli u podizanju svesti o ovoj bolesti, kao i obuhvatu imunizacije protiv HPV u Srbiji.

- Mi imamo i manje uspešne domove zdravlja gde je procenat vakcinisane i zaštićene dece veoma mali. Tamo gde se lekari pedijatri trude da roditeljima objasne korist od vakcinacije, tu je i veći obuhvat zaštićene dece. To samo ukazuje da moramo više da radimo na povećanju svesti kako kod opšte, tako i kod stručne javnosti i podizanju obuhvata vakcinacije u sredinama, odnosno domovima zdravlja gde je obuhvat mali. Iz tog razloga, organizovanje akcija kao što su otvorena vrata u domovima zdravlja pokazuje da aktivnije radimo svi zajedno na ovom polju, jer iako je Srbija obezbedila vakcinu protiv HPV o trošku RFZO i započela proces imunizacije devojčica i dečaka, veliki broj roditelja i dalje nije dovoljno informisan o mogućnostima dobijanja vakcine i zaštite od HPV – kaže Gorica Đokić iz Udruženja za borbu protiv raka grlića materice i jajnika “Progovori”.