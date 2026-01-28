Predijabetes se može dovesti u remisiju i bez gubitka telesne težine, ako se poboljša raspodela telesne masti i metabolička kontrola glukoze

Predijabetes se može poboljšati bez gubitka težine kada se raspodela masti i metabolički hormoni pomeraju na zdraviji način.

Mnogi ljudi veruju da je gubitak težine primarni način za smanjenje rizika od razvoja dijabetesa. - Naša nova studija dovodi u pitanje tu pretpostavku.

Godinama lekari daju iste savete ljudima kojima je dijagnostikovan predijabetes, stanje koje pogađa čak jednu od tri odrasle osobe, u zavisnosti od starosti. Pacijentima se obično preporučuje da se zdravo hrane i smršaju kako bi sprečili dijabetes.

Ova strategija nije uspela kod svih. Uprkos tome što medicinske preporuke ostaju uglavnom nepromenjene više od 20 godina, stope dijabetesa nastavljaju da rastu širom sveta. Mnogi ljudi sa predijabetesom se bore da ostvare ciljeve mršavljenja, što ih može frustrirati, dok im rizik od dijabetesa ostaje visok.

- Naše najnovije istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Medicine, ukazuje na alternativni put. Rezultati pokazuju da predijabetes može ući u remisiju, sa nivoom šećera u krvi koji se vraća u normalu, čak i bez gubitka težine.

Otprilike jedna od četiri osobe može normalizovati šećer u krvi bez gubitka težine, a ta remisija jednako štiti od dijabetesa kao i mršavljenje. Ključ je u preraspodeli masti – smanjenju štetne visceralne i povećanju korisne potkožne masti, koja poboljšava delovanje insulina.

Jedna od četiri osobe može normalizovati šećer u krvi bez gubitka težine preraspodelom masti koja poboljšava delovanje insulina Foto: Shutterstock

Hormoni objašnjavaju neočekivanu remisiju

Takođe naučnici su otkrili još jedan deo slagalice. Prirodni hormoni koje imitiraju novi lekovi za mršavljenje izgleda da igraju ključnu ulogu u ovom procesu. Ovi hormoni, posebno GLP-1, pomažu beta ćelijama pankreasa da luče insulin kada nivo šećera u krvi poraste.

Ljudi koji preokrenu svoj predijabetes bez gubitka težine izgleda da prirodno poboljšavaju ovaj hormonski sistem, dok istovremeno suzbijaju druge hormone koji obično podižu nivo glukoze.

Ciljanje na preraspodelu masti, ne samo na gubitak težine

Praktične implikacije su ohrabrujuće. Umesto da se fokusiraju samo na vagu, ljudi sa predijabetesom mogu težiti da promene telesnu masnoću ishranom i vežbanjem.

Istraživanja pokazuju da polinezasićene masne kiseline, kojima je bogata mediteranska ishrana bogata ribljim uljem, maslinama i orašastim plodovima, mogu pomoći u smanjenju visceralnih masnih naslaga na stomaku. Slično tome, trening izdržljivosti može smanjiti masnoće na stomaku čak i bez ukupnog gubitka težine.

To ne znači da gubitak težine treba napustiti kao cilj – on ostaje koristan za opšte zdravlje i prevenciju dijabetesa. Međutim, naši nalazi ukazuju na to da postizanje normalnog nivoa glukoze u krvi, bez obzira na promene težine, treba da postane primarni cilj lečenja predijabetesa.

Ovaj pristup bi mogao pomoći milionima ljudi koji su se borili sa tradicionalnim programima za mršavljenje, ali bi ipak mogli postići značajna poboljšanja zdravlja kroz metaboličke promene.

Ljudi sa predijabetesom mogu smanjiti štetnu visceralnu mast ishranom bogatom polinezasićenim masnim kiselinama i vežbanjem, čak i bez gubitka težine Foto: Shutterstock

Preispitivanje strategija za prevenciju dijabetesa Za zdravstvene radnike, ovo istraživanje naglašava značaj praćenja glukoze i podsticanja preraspodele masti kroz ishranu i vežbanje, nudeći nove strategije prevencije dijabetesa bez oslanjanja samo na gubitak težine.