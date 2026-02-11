Promene u mozgu izazvane dugim kovidom mogu dovesti do dugotrajnog umora, moždane magle, vrtoglavice, gubitka čula mirisa ili ukusa, depresije i drugih tegoba

Slušaj vest

Neki ljudi koji imaju dugi kovid mogu takođe imati i simptome slične onima koji se viđaju kod osoba sa Alchajmerovom bolešću, pokazuje novo istraživanje.

Najnoviji nalazi istraživača sa Univerziteta Njujork Langone Health ukazuju na to da promene u mozgu izazvane dugim kovidom - odnosno simptomima koji, prema definiciji američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), traju duže od tri meseca - mogu dovesti do dugotrajnog umora, moždane magle, vrtoglavice, gubitka čula mirisa ili ukusa, depresije i drugih tegoba.

Dugotrajne imunološke reakcije mogu oštetiti ključnu moždanu barijeru

Prema podacima Jejl Medicine, oko 20 miliona Amerikanaca ima dijagnostikovan dugi kovid.

- Naš rad sugeriše da dugotrajne imunološke reakcije koje se kod nekih ljudi javljaju nakon početne infekcije kovidom mogu biti praćene otokom koji oštećuje ključnu moždanu barijeru u horoidnom pleksusu - navela je u saopštenju glavna autorka studije, dr Julin Ge, profesorka na Odeljenju za radiologiju Medicinskog fakulteta NYU Grossman.

Naučnici ističu da dugotrajne imunološke reakcije koje se kod nekih ljudi javljaju nakon početne infekcije kovidom mogu biti praćene otokom koji oštećuje ključnu moždanu barijeru Foto: Shutterstock

Horoidni pleksus je skup krvnih sudova smeštenih u moždanim komorama koji proizvode cerebrospinalnu (likvorsku) tečnost i ima ulogu zaštitne barijere, navode Nacionalni instituti za zdravlje (NIH). Cerebrospinalna tečnost deluje kao jastuk za mozak i kičmenu moždinu, štiteći ih od povreda, a istovremeno uklanja otpadne materije i prenosi hranljive supstance do ključnih delova centralnog nervnog sistema.

Dr Ge je u okviru istraživanja istakla da „fizički, molekularni i klinički dokazi ukazuju na to da uvećani horoidni pleksus može biti rani znak budućeg kognitivnog propadanja sličnog onom kod Alchajmerove bolesti“.

Slični biomarkeri u krvi kao kod Alchajmerove bolesti

Studija, objavljena u časopisu Alzheimer’s & Dementia, koji izdaje Alchajmerovo udruženje, obuhvatila je 86 pacijenata sa dugim kovidom i neurološkim simptomima, 67 osoba koje su se potpuno oporavile od kovida bez dugotrajnih posledica, kao i 26 zdravih ispitanika koji nikada nisu bili zaraženi.

Istraživači su utvrdili da su učesnici sa dugim kovidom imali u proseku 10 odsto veći horoidni pleksus u poređenju sa onima koji su se oporavili bez dugotrajnih simptoma.

Uvećani horoidni pleksus može biti povezan i sa biomarkerima u krvi koji se nalaze kod pacijenata kod kojih Alchajmerova bolest napreduje Foto: Shutterstock

Prema navodima studije, uvećani horoidni pleksus predstavlja marker hronične neuroinflamacije i neurodegeneracije, a može biti povezan i sa biomarkerima u krvi koji se nalaze kod pacijenata kod kojih Alchajmerova bolest napreduje.

Dugi kovid i hronična upala

Takođe je utvrđeno da su pacijenti sa većim horoidnim pleksusom ostvarivali u proseku 2 odsto lošiji rezultat na kognitivnom testu koji ima maksimalno 30 poena.

Istraživači su izneli hipotezu da dugi kovid može da izazove hroničnu upalu, koja dovodi do zadebljanja krvnih sudova u okviru horoidnog pleksusa.

- Za sada nije poznato da li su ove promene reverzibilne. Aktivno analiziramo podatke iz daljeg praćenja pacijenata kako bismo odgovorili na to pitanje - rekla je dr Ge za New York Post.

Koautor studije i glavni istraživač, dr Tomas Višnjevski sa Medicinskog fakulteta NYU Grossman, naveo je u saopštenju da će sledeći korak istraživačkog tima biti praćenje pacijenata kako bi se utvrdilo „da li promene u mozgu koje smo identifikovali mogu da predvide kod koga će se razviti dugoročni kognitivni problemi“.