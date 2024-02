Migrene kod dece i tinejdžera: Ako se jave ovi simptomi, trk do lekara

Najčešći simptom migrene kod dece je udarni ili pulsirajući bol u glavi. Kod male dece, bol obično pogađa prednju ili obe strane glave. Ali to takođe može uticati na njihovu celu glavu ili samo deo glave.

Kod mlađih tinejdžera, bol obično pogađa obe strane glave. Kod starijih adolescenata, bol više liči na simtpome kao kod odraslih, pogađajući samo jednu stranu glave.

Ostali simptomi pedijatrijske migrene mogu uključivati:

Migrene često počinju kao blage i nastavljaju da se pogoršavaju. Obično traju od 30 minuta do nekoliko sati, ali neke migrene mogu trajati i do nekoliko dana. Pored toga, migrene se stalno vraćaju.

Koliko su česte migrene kod dece?

Migrene pogađaju decu svih uzrasta, uključujući i bebe. Do 2,5 odsto dece mlađe od 7 godina imalo je migrenu. Do 10. godine, oko 5 odsto dece je iskusilo migrenu. Prevalencija migrene nastavlja da raste tokom detinjstva. Približno 10 odsto dece uzrasta od 5 do 15 godina ima migrenu, a 28 odsto tinejdžera je dobilo migrenu.