Onaj ko nikada nije patio od migrene može da se smatra srećnikom. Ovo stanje, koje prate jaki bolovi, je izuzetno rašireno. Smatra se da u svetu gotovo milijardu ljudi živi s migrenom, od čega tri četvrtine čine žene.

Kako bi se rizik od napada migrene smanjio, lekari savetuju da je važno naučiti da upravljate stresom, ne preskačete obroke, dovoljno se hidrirate, pridržavate se redovnog rasporeda spavanja, izbegavate jaku svetlost, mirise koji vas iritiraju i budete umereni s upotrebom analgetika. Jedna od žena koju muči ovaj problem otkrila je jednostavan kućni trik koji je postao popularan na internetu, a koji je neophodno primeniti na prvi nagoveštaj glavobolje.

Žena savetuje da potopite stopala u toplu kupku, odnosno onoliko vruću ili vrelu vodu koliko možete da izdržite.

Nauka iza ovog trika

Iako ova metoda deluje nekonvencionalno, iza nje može da stane i nauka. Anesteziolog dr Miro Figura osvrnuo se na ponuđeni način olakšanja i ponudio medicinsko objašnjenje.

kupka-za-stopala-profimedia0169009177.jpg
Važno je da vode što toplija, a u nju možete dodati i neke do omiljenih aromatičnih biljaka Foto: Profimedia

Dr Figura objašnjava da potapanje stopala u vrućoj vodi uzrokuje širenje krvnih sudova u stopalima. Ovo širenje odvlači krv iz glave, čime se ublažava pritisak u kranijalnim krvnim sudovima, upravo onaj pritisak koji izaziva migrene.

Kada potražiti stručnu pomoć

Iako trik verovatno može da pruži brzo olakšanje, važno je zapamtiti da iza migrena stoji složen proces sa različitim okidačima i još uvek do kraja nerazjašnjenim uzrocima. Ako imate više od dve ili tri glavobolje mesečno ili ako na svoju ruku pijete više od 10 analgetika mesečno - obavezno se javite lekaru.

Prenosi: N.L.

Izvor: Zivim.jutarnji.hr/zdravlje.kurir.rs

