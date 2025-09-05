Slušaj vest

Baštenska majčina dušica i divlja majčina dušica su bliski srodnici, dobro poznati i široko korišćeni začini, ali i biljke poznate po svojim blagotvornim svojstvima.

Majčina dušica se u narodnoj medicini koristi kao pomoć kod plućnih bolesti, bolova u mišićima i glavobolja. Takođe i kao diuretik i antiseptik, a zahvaljujući svom umirujućem dejstvu na nervni sistem primenjuje se kod nesanice, apatije, slabih nerava, depresije, anksioznosti i neuroza, kao i za podizanje raspoloženja.

Cvetovi i listovi timjana pomažu u opuštanju mišića i poboljšanju sna, a ovaj efekat je rezultat svojstava njegovih sastojaka, koji uključuju vitamin C (moćan antioksidans), kalcijum (neophodan za prenošenje poruka između nerava), tanin (podstiče opuštanje bez izazivanja pospanosti) i flavonoide (biljna jedinjenja koja održavaju zdravlje nervnog sistema i pomažu u regeneraciji nervnih ćelija).

Aromaterapeutski efekti esencijalnog ulja majčine dušice uglavnom su posledica njegovog aktivnog sastojka karvakrola, prirodnog antiseptika koji takođe utiče na nervnu aktivnost.

Kupka sa baštenskom i divljom majčinom dušicom

Potrebno je:

2 šake sušene divlje majčine dušice

2 šake baštenske majčine dušice

1 litar vode

1 šolja morske soli

Kupke su dobre jer opuštaju telo i um, poboljšavaju cirkulaciju i olakšavaju san Foto: Shutterstock

Priprema

Za pripremu opuštajuće kupke potrebno je da u loncu prokuvate litar vode, zatim dodate majčinu dušicu i bosiljak. Poklopite i ostavite da se lagano krčka oko deset minuta, a potom pustite da odstoji još toliko. Kada procedite, dobijenu mešavinu biljnog čaja sipajte u toplu kupku. Po želji možete dodati i morsku so, a zatim se prepustiti relaksaciji u vodi od 15 do 20 minuta.

Ova kupka će vam:

opustiti napete mišiće i nervni sistem

pomoći kod prehlade i začepljenih disajnih puteva

smiriti iritiranu kožu

Savet Koristite kupku uveče da se opustite pre spavanja. Takođe, ako imate problema sa disanjem, udisanje pare iz kupke će vam dodatno pomoći.

Kako da napravite čaj od ova dva začina?

Za pripremu čaja, kašičicu sušenog timijana i kašičicu sušene majčine dušice prelijte sa dva decilitra vrele vode, poklopite i ostavite da odstoji pet do sedam minuta. Procedite i popijte. Pošto je ukus prilično gorak, možete ga zasladiti medom po želji.