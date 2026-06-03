Stručnjaci naglašavaju da nijedna ozbiljna naučna studija ne potvrđuje da sok od celera može izlečiti ili zameniti terapiju za hipotireozu

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Sve popularniji trend pijenjasoka od celera, koji među poznatim ličnostima navodno uključuju i sportisti poput Novaka Đokovića, ponovo je u centru pažnje javnosti. Zagovornici ovog napitka tvrde da je deo njihove svakodnevne ishrane i da doprinosi boljem zdravlju i energiji.

Među najpoznatijim promoterima ovog trenda je Anthony William, poznat kao „Medicinski medijum“, koji tvrdi da svakodnevno konzumiranje svežeg soka od celera može pomoći u poboljšanju stanja kod hroničnih bolesti, uključujući hipotireozu.

Međutim, stručna zajednica ističe da za ove tvrdnje ne postoje čvrsti naučni dokazi.

Celer i hipertireoza

Naučni časopis International Journal of Preventive Medicine objavio je 2019. godine prikaz slučaja 36-godišnje pacijentkinje koja je primljena u hitnu službu zbog zamućenog vida i ubrzanog rada srca.

Pokušavajući da smanji telesnu težinu, svakodnevno je uzimala oko osam grama ekstrakta celera. Nakon medicinskih analiza utvrđeno je da joj štitna žlezda radi ubrzano, a lekari su zaključili da je upravo ekstrakt celera mogao biti uzrok razvoja hipertireoze.

U izveštaju se navodi:

– Zaključili smo da uočena hipertireoza i alergijska reakcija mogu biti povezane sa konzumiranjem ekstrakta celera. Zbog toga je moguće da hipertireoza predstavlja nuspojavu učestale upotrebe ovog ekstrakta.

Sličan slučaj zabeležen je i 2016. godine kod 48-godišnjeg muškarca koji je nakon konzumacije istog ekstrakta razvio hipertireozu.

Uočena hipertireoza i alergijska reakcija mogu biti izazvane konzumiranjem ekstrakta celer Foto: Shutterstock

Stručnjaci naglašavaju da nijedna ozbiljna naučna studija ne potvrđuje da sok od celera može izlečiti ili zameniti terapiju za hipotireozu. Lečenje ovog stanja zasniva se na nadoknadi hormona štitne žlezde putem medicinske terapije, jer nijedna namirnica – uključujući i celer – ne može zameniti te hormone.

Celer i Hašimotova bolest

Studija iz 2022. godine, objavljena u International Journal of Molecular Sciences, istraživala je ulogu vitamina D, melatonina i ishrane u kontroli simptoma Hašimotove bolesti.

Istraživači su zaključili da je hormonska terapija ključna za očuvanje kvaliteta života, ali i da pravilna ishrana može da dopuni standardno lečenje i doprinese boljoj funkciji štitne žlezde.

Međutim, celer je u ovoj studiji imao sporednu ulogu i bio je samo jedan od brojnih analiziranih nutrijenata. Kao najvažniji faktori za kontrolu bolesti izdvojili su se kvalitetan san, celokupna protivupalna ishrana, redovna fizička aktivnost i pažljivo doziranje vitamina D.

Važno je napomenuti da većina iznetih tvrdnji o „lekovitom“ dejstvu soka od celera nije potvrđena kroz relevantna medicinska istraživanja.

Celer je čest sastojak tradicinalnih recepata protiv povišenog holesterola Foto: Shutterstock

Potencijalne koristi soka od celera

Iako nije lek, sok od celera može imati određene nutritivne prednosti kada se konzumira kao deo uravnotežene ishrane:

Antiinflamatorni efekat – sadrži fitonutrijente i antioksidanse koji mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa

Hidratacija – visok sadržaj vode doprinosi hidrataciji organizma

Podrška varenju – može doprineti zdravlju creva i mikrobioma

Vlakna (u celom celeru) – važna za digestivni sistem i stabilan šećer u krvi

Sok od celera može imati određene nutritivne prednosti kada se konzumira kao deo uravnotežene ishrane Foto: Shutterstock

Kada sok od celera može biti štetan?

Stručnjaci upozoravaju da sok od celera:

* ne sme da se koristi kao zamena za terapiju kod bolesti štitne žlezde

* nije adekvatan supstitut za osobe koje su uklonile štitnu žlezdu ili primaju radioaktivni jod

* gubi deo vlakana tokom ceđenja, što može umanjiti nutritivne prednosti u odnosu na ceo celer

Zaključak

Sok od celera može biti osvežavajući dodatak ishrani i doprineti hidrataciji i unosu određenih korisnih jedinjenja, ali ne predstavlja dokazanu terapiju za hipotireozu niti bilo koje drugo oboljenje štitne žlezde.