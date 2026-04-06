Zeleni smuti za štitnu žlezdu o kojem svi pričaju: Recept nutricioniste Tatjane Popović za detoks i smanjenje upala
Ovaj smuti predstavlja kombinaciju antialergijskih izvora proteina, masti i biljnih vlakana iz povrća.
- Posle konzumiranja ovog smutija imaćete osećaj sitosti, bićete smireni i sa više energije - kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista, i otkriva recept za ukusan i zdrav zeleni smuti za bolji rad štitne žlezde:
Potrebno je:
- 1 šaka blitve
- 1 šargarepa
- 1/2 zrelog avokada
- 5 cm celera u štapu
- 5 cm svežeg krastavca
- 1 manja šaka svežeg bosiljka, opciono
- 1 šolja nezaslađenog kokosovog mleka
- 1 kašika kokosovog proteina, opciono
- malo nerafinisane morske soli
Celer je poznat po svojim antiinflamatornim svojstvima i može pomoći u smanjenju upale štitne žlezde.
Redovno konzumiranje soka od celera može poboljšati detoksikaciju organizma i podržati funkciju imuniteta.
Celer je takođe bogat antioksidansima koji pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala, čime se smanjuje oksidativni stres na štitnu žlezdu.
Blagodeti kurkume
U smanjenju upale pomaže i kurkuma budući da poseduje brojna antiinflamatorna svojstva.
- Zapravo, zahvaljujući svojoj komponenti kurkuminu, kurkuma inhibira proizvodnju proupalnih gena, koji blokiraju upalni odgovor, te povećavaju prirodni antioksidativni kapacitet organizma.
Kako biste povećali nutritivne vrednosti ovog smutija, možete dodati 1⁄3 kašičice kurkume koja ima protivupalno dejstvo.
Priprema:
Izblendirajte sve sastojke i uživajte u ovom niskoglikemijskom obroku koji možete servirati umesto doručka, ručka, večere ili užine.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs
Moćan zeleni smuti za bolju probavu i energiju: Brz i ukusan doručak