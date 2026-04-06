Ovaj smuti predstavlja kombinaciju antialergijskih izvora proteina, masti i biljnih vlakana iz povrća.

- Posle konzumiranja ovog smutija imaćete osećaj sitosti, bićete smireni i sa više energije - kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista, i otkriva recept za ukusan i zdrav zeleni smuti za bolji rad štitne žlezde:  

Potrebno je: 

  • 1 šaka blitve
  • 1 šargarepa
  • 1/2 zrelog avokada
  • 5 cm celera u štapu
  • 5 cm svežeg krastavca
  • 1 manja šaka svežeg bosiljka, opciono
  • 1 šolja nezaslađenog kokosovog mleka
  • 1 kašika kokosovog proteina, opciono
  • malo nerafinisane morske soli
Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista Foto: Novica Vasić

Celer pomaže u smanjenju upale

Celer je poznat po svojim antiinflamatornim svojstvima i može pomoći u smanjenju upale štitne žlezde.

Redovno konzumiranje soka od celera može poboljšati detoksikaciju organizma i podržati funkciju imuniteta.

Celer je takođe bogat antioksidansima koji pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala, čime se smanjuje oksidativni stres na štitnu žlezdu.

Blagodeti kurkume 

U smanjenju upale pomaže i kurkuma budući da poseduje brojna antiinflamatorna svojstva.

- Zapravo, zahvaljujući svojoj komponenti kurkuminu, kurkuma inhibira proizvodnju proupalnih gena, koji blokiraju upalni odgovor, te povećavaju prirodni antioksidativni kapacitet organizma.

Izblendirajte sve sastojke i uživajte u ovom niskoglikemijskom obroku koji možete servirati umesto doručka, ručka, večere ili užine Foto: Shutterstock

Kako biste povećali nutritivne vrednosti ovog smutija, možete dodati 1⁄3 kašičice kurkume koja ima protivupalno dejstvo.

Priprema:

Izblendirajte sve sastojke i uživajte u ovom niskoglikemijskom obroku koji možete servirati umesto doručka, ručka, večere ili užine.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs

Ne propustite
