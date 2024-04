Joga ublažava simptome menopauze: Promene raspoloženja, depresija i nesanica nestaju već posle prvog časa

Pokazalo se da je joga bolja od bilo kog tretmana u regulisanju simptoma menopauze, anksioznosti povezane sa valunzima i noćnim znojenjem, i vaginalne suvoće i bola tokom seksa.

- Postoje nagoveštaji iz ranijih studija da joga može biti dobra za ublažavanje psiholoških simptoma povezanih sa menopauzom, kao što su promene raspoloženja, depresija ili problemi sa spavanjem - rekao je vodeći autor studije Holger Kramer, naučni direktor Odeljenja za internu i integrativnu medicinu u Kliniken Esen-Mite i Univerzitet Duizburg-Esen u Nemačkoj.

Žene prolaze kroz menopauzu obično između 45. i 55. godine. Jajnici tada prestaju da proizvode estrogen i progesteron, a nakon toga, žene mogu iskusiti različite simptome od suvoće vagine i valunga, do promena raspoloženja, bolova u zglobovima i nesanice.

Joga je bolja od drugih oblika vežbanja

U sprovedenom istraživanju zaključeno je da je joga bila bolja od drugih vrsta vežbi za ukupne simptome menopauze.

Analiza je obuhvatila četiri studije iz SAD, tri iz Indije, po dve iz Brazila i Kine i po jednu iz Nemačke i Južne Koreje. Prosečna veličina grupe bila je 54 učesnika (u rasponu od 30 do 355). Manje studije su trajale od četiri do 16 nedelja, a žene su praktikovale jogu ili druge tretmane jedan do 14 puta nedeljno.

Učesnice u studiji praktikovale su različite vrste joge, uključujući hatha jogu usmerenu na disanje i meditaciju, kao i, na primer, Ajengar jogu, usmerenu na poravnavanje tela, naveli su autori u naučnom časopisu „Maturitas”.

Svi rezultati pružaju nove dokaze o pozitivnom učinku joge za simptome menopauze, naveo je internista dr Džejms Stahl, vanredni profesor na Univerzitetu Dartmut u američkoj državi Nju Hempšir.

- Svi alati uma i tela, joga, akupunktura, Ći Gong i meditacija verovatno funkcionišu kroz više mehanizama - kroz mehanizme kako um i telo razume osećanja i signale, kako um i telo reaguje na ove stimuluse i na kraju kako pomaže da se urediti stanje uma – objasnio je Stahl.

Joga se može praktikovati bilo gde

Pošto je joga relativno niskorizična fizička aktivnost koja se lako može prilagoditi različitim nivoima fitnesa, žene bi trebalo da razmotre praktikovanje joge kako bi ublažile simptome, rekla je dr Rejčel Polis, istraživač u Crozer-Keistone Health Sistemu u Springfildu u Pensilvaniji.

- Joga je relativno jeftina, može se vežbati bilo gde i u bilo koje doba dana - rekao je Polis.

Takođe, istakla je ona, važno je vežbati sa dobro obučenim instruktorima koji ispravljaju ispravilno držanje tela i predlažu neophodne promene.

Prenela: O.M.

(izvor: Zivim Gloria/Zdravlje Kurir)