Doktorka o doniranim jajnim ćelijama: Ne odlažite majčinstvo, jedino važno je da zagrlite svoju bebu što pre

Svaki put kada čujete da je neka poznata dama postala majka u kasnim četrdesetim ili ranim pedesetim, znajte da beba nije začeta prirodnim putem niti pomoću njenih jajnih ćelija (osim ako ranije nisu bile zamrznute), već da je u pitanju bila donacija. Ona o tome, naravno, neće pričati, ali će time nehotice produbiti zabludu, posebno kod parova koji se bore sa neplodnošću i u procesu su vantelesne oplodnje, da ne treba odustajati od ideje da se dobije vlastito dete (svako dete je vlastito, sa doniranim reproduktivnim metarijalom ili ne) i da su čuda moguća, izjavila je ginekolog prof. dr Eliana Garalejić na forumu posvećenom vantelesnoj oplodnji pod nazivom "Od nade do uspeha".

I kod nas je u poslednjih godinu i po dana moguća vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim ćelijama. Donorki jajnih ćelija nema, već se iste uvoze, a parovi koji se odlučuju na ovaj korak čine oko deset procenata od onih koji su u procesu VTO. Razlog zašto nema donorki bi mogao, između ostalog, da se potraži u činjenici da se tako nešto ne plaća, dok se, primera radi, u jednoj renomiranoj klinici u Grčkoj isplaćuje dve hiljade evra.

Ko je kandidat?

Priroda je tako udesila stvari da muškarci imaju vremena da se ostvare kao očevi gotovo do kraja života (spermatozoidi se obnavljaju na svaka 2-3 meseca), dok kod žena to nije sličaj.

- One se rađaju sa određenim, konačnim brojem janih ćelija koje se vremenom troše, tako da sa 42 ili 43 godine takoreći više nemate ono što se zove ovarijalna rezerva ili rezerva jajnika. Sa 45 godina šanse da prirodnim putem ostanete u drugom stanju su manje od jedan prema million - opominje doktorka.

Kandidat može da bude i žena koja ima loš kvalitet jajnih ćelija koji je prouzrokovan zdravstvenim stanjem, raznim operacijama, invanzivnim lečenjima, malignitetom…

Kako se doniraju jajne ćelije?

Jajne ćelije se doniraju na dva načina. Jedan je kada se donatorka simultano stimuliše (stimuliše se ovulacija) kako bi menstrualni ciklusi bili usaglašeni. Kada se dobiju jajne ćelije, odmah se vrši oplodnja spermatozoidima partnera i odmah se radi embriotransfer (tzv. svež ciklus). Kako kod nas nema donorki, ovaj sistem, koji inače daje bolje rezultate, se ne primenjuje.

Drugi način je kada se donatorka stimuliše nevezano za ciklus žene primaoca. Njene dobijene ćelije se zamrzavaju (jedan broj ne preživi odmrzavanje) kako bi se koristile za oplodnju i kasnije oplođeni embrioni se transferiraju u matericu žene primaoca i to u stadijumu blastocista, što je embrion star pet dana.

- Mi, nažalost, nemamo žena koje su donori, te sveže cikluse nemamo. Ovo što dobijamo nije takvog kvaliteta, ali kad neko radi 20, 30 godina, ima iskustva i znanja, ima određenu ekipu lekara i ima za donorke mlade žene, onda je u mogućnosti da dobije veći broj kvalitetnih jajnih ćelija i samim tim veći broj blastocista. Žene koje same kupuju jajne ćelije, kupuju veći broj i to je ono što mi preporučamo. U tom slučaju, naravno, više plate, ali tako možemo da dobijemo veći broj embriona, kao i da dobijemo blastociste i onda možemo da očekujemo bolji rezultat - ohrabruje profesorka.

Bez obzira na to da li ste kupili jajne ćelije ili ste ih dobii preko fonda, realna očekivanja su da od 10 ćelija dobijete bar pet embriona, a od njih tri blastociste.

Kako reći i prihvatiti da je to jedina šansa?

Kako reći ženi, odnosno paru, da je donacija jajne ćelije jedini način da se ostvare kao roditelji? Da li je direktan pristup najbolja opcija?

- To su pacijenti koji već to i osećaju, znaju. To su žene koje imaju iregularne cikluse, kao i pacijentkinje koje su upućene na testiranje hormona FSH i AMH, pri čemu su rezultati pokazali visok nivo FSH i nemerljivu vrednost AMH ili pacijenti koji su više puta radili VTO, a nije mogla da im se nađe jajna ćelija. Oni sami dođu do te informacije. Ako ste vi direktni, onda pacijent ima više vremena da donese odluku. Ukoliko ga obmanete, kažete da bi možda nešto drugo bilo bolje, a znate da druga opcija neće doneti uspeh, onda se samo uzaludno nada i gubi vreme. Zanimljivo je 80 odsto njih vuče želja da probaju još jednom, pa onda još jednom, pa još jednom... Tako troše novac, vreme i energiju - sugeriše dr Garalejić.

Ženama je, kad lekar počne da sugeriše donaciju, potreban period od godinu ili dve dana, da predlog sazri kao ideja, odnosno rešenje za njihovu vrstu problema. One ovaj period često zovu „opraštanje od svojih ćelija“. Muškarci su malo drugačiji, oni ili odmah shvate i prihvate nužno stanje stvari ili nikad to ne prihvate.

- Poenta je da im objasnite da nekad između dva zla, moramo da biramo manje. To je ili da se ne ostvare kao robitelji, pokušavajući nešto što skoro da nema nekakve žanse ili da jednostavno urade drugu opciju, a to je da dobiju dete. Jer, ako to toliko žele, a žele, treba da dođu do sreće što pre, vide svoju bebu, zagrle, poljube, žive sa njom, gledaju što duže kako raste. To je velika sreća, nemojte sebe da lišite te sreće dok ste mlađi. U 43. je lakše nego u 45, u 45. nego u 48, ako neko već treba da ide na donaciju - naglašava.

Iznad predrasuda

Pojedinim ljudima opterećenim predrasudama ovaj pridev „svoja“ uz reč beba je upravo kamen spoticanja.

- Ja im onda kažem „izvinte, da vam dođe sad neko sa strane i kaže 'ja sam ti otac', verovatno bi rekli 'hvala doviđenja, meni je otac onaj ko me je podigo“. Roditelj je onaj ko vaspitava. Deca fizički uopšte ne moraju da liče na vas, ali vi ćete po karakteru praviti čoveka. Mi kažemo najlakše napraviti dete, vidimo da ni to nije lako. Ali to je lakši deo, teži deo je napraviti dobrog čoveka. Zato vi postojite, to je zadatak, a tu je i jača ljubav. Koliko se voli to dete je neverovatno, ja mislim da ih majke više vole nego one koje su decu dobile s lakoćom - poručuje prof. dr Eliana Garalejić.

Na put do bebe Republički fond za zdravstveno osiguranje od 2006. godine finansira postupke vantelesne oplodnje u Srbiji. Vremenom se finansiranje Fonda proširivalo, pa tako sada Fond finansira neograničen broj postupaka VTO za prvo dete za žene do 45 godina. Takođe, Fond finansira i uvoz reproduktivnih doniranih ćelija, postupke vantelesne oplodnje za drugo dete, postupke kod kojih muškarac ima azoospermiju, ali ima zamrznut svoj materijal, kao i onkofertilitet. Uslovi su u mnogome prošireni. Parovi u Srbiji, ali i žene bez partnera, imaju opcije da uz zdravstveno osiguranje krenu na put do beba i pristupe postupcima vantelesne oplodnje.

