Promene tokom perimenopauze i menopauze

Kako nivo estrogena opada, povećava se rizik od brojnih zdravstvenih problema, posebno kardiovaskularnih bolesti. Do tada nas je taj hormon štitio, ali s njegovim smanjenjem dolazi do niza promena - raste nivo "lošeg" LDL holesterola, krvni sudovi postaju osetljiviji, a masnoće počinju da se talože oko struka. Nije redak slučaj da žena koja je do tada imala normalan pritisak i holesterol, u tom periodu iznenada dobije loše rezultate.