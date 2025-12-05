Slušaj vest

Poboljšava zdravlje kože

Pun antioksidanata kao što su flavonoidi, kakao je vaš najbolji saveznik u borbi protiv ćelijskog starenja. Idealan za žene koje žele da održe blistavu kožu i optimalno zdravlje, kakao ne samo da smanjuje upalu već i poboljšava zdravlje kože, podstičući dugotrajan osećaj mladosti i energije.

Antioksidansi u kakau mogu pomoći u povećanju proizvodnje kolagena, smanjenju znakova starenja kože i smanjenju učestalosti i težine bubuljica i akni.

Poboljšava raspoloženje i mentalno zdravlje

Sadržaj serotonina i feniletilamina u kakau čini ga prirodnim podizačem raspoloženja, pomažući ženama da upravljaju stresom i anksioznošću. Uključite kakao u svoju ishranu i osetite značajno poboljšanje emocionalne i mentalne dobrobiti.

Zbog visokog sadržaja magnezijuma, kakao je odličan dodatak ishrani kada je reč o regulaciji stresa, jer stres i nedostatak magnezijuma mogu da stvore začarani krug. Magnezijum je ključan za regulisanje nivoa stresa u organizmu, dok povišen stres može dovesti do gubitka magnezijuma.

Ublažava menstrualne grčeve

Kakao je bogat magnezijumom, mineralom koji opušta mišiće i smanjuje kontrakcije materice. Ovo može prirodno ublažiti grčeve tokom menstruacije.

Takođe, kakao poboljšava raspoloženje i smanjuje simptome PMS-a tako što podstiče oslobađanje serotonina i endorfina, koji pomažu u smanjenju stresa, anksioznosti i razdražljivosti povezane sa PMS-om.

Zbog visokog sadržaja magnezijuma, kakao je odličan dodatak ishrani kada je reč o regulaciji stresa Foto: Shutterstock

Studija Univerziteta u Londonu, sprovedena na 13.626 učesnika, pokazala je da su oni koji su jeli tamnu čokoladu u dva 24-časovna perioda imali 70% manju verovatnoću da prijave klinički značajne simptome depresije u odnosu na one koji uopšte nisu jeli tamnu čokoladu u tom periodu. Ovo može biti korisno za osobe koje imaju padove raspoloženja usled hormonskih disbalansa.

Povoljno utiče na zdravlje srca

Kada govorimo o dilataciji krvnih sudova, jasno je da bolji protok krvi koristi zdravlju srca. Osim toga, flavonoidi pomažu u sprečavanju nakupljanja holesterola, inhibiraju zgrušavanje trombocita (smanjujući rizik od krvnih ugrušaka) i umanjuju upalne imunološke reakcije.

Umanjuje želju za slatkišima

Konzumacija kakaa može vam vremenom pomoći da smanjite želju za šećerom. Ako vam trenutno teško pada da nađete zdrave grickalice sa malo šećera i da vam voće bude dovoljno ukusno, verovatno ćete ih više ceniti kada se vaše čulo ukusa prilagodi.

Bogat gvožđem, magnezijumom i cinkom, kakao je nezamenljiv izvor esencijalnih minerala Foto: Shutterstock

Štiti od kognitivnog pada

Antioksidans epikatehin, prisutan u kakau, dovodi se u vezu sa prevencijom početka demencije. Istraživanja su toliko uverljiva da je humanitarna organizacija Alzheimer’s Society finansirala istraživanje sa ciljem stvaranja novog tretmana za Alchajmerovu bolest.

Ojačava telo esencijalnim mineralima

Bogat gvožđem, magnezijumom i cinkom, kakao je nezamenljiv izvor esencijalnih minerala koji podržavaju vitalne funkcije organizma, od održavanja energije do zdravlja kostiju i funkcije imuniteta. Unos gvožđa je posebno važan za žene, s obzirom na učestalost nedostatka gvožđa.

Kakao je više od sastojka u vašim omiljenim poslasticama; to je superhrana koja može obogatiti zdravlje i sreću žena u svakoj životnoj fazi. Uključivanjem kvalitetnog kakaa u ishranu, možete uživati ne samo u njegovom izuzetnom ukusu, već i u širokom spektru zdravstvenih prednosti.

Izmiksajte avokado, kakao, bademovo mleko i zaslađivač poput urmi za gust veganski čokoladni mus Foto: Shutterstock

Kako da dodate više kakaa u ishranu?

Magazin Healthline preporučuje neki od ovih načina:

Jedite tamnu čokoladu: Tamnu čokoladu možete jesti kao ukusan zalogaj sam po sebi. Birajte tamnu čokoladu koja sadrži najmanje 70% ili 85% kakaoa.

