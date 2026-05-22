Šećer se danas nalazi gotovo svuda, od jutarnje kafe do večernjeg deserta, pa mnogi za njim posežu iz navike, dosade ili stresa. Ali šta se dešava kada ga izbacite na mesec dana i kako to utiče na mozak i dopamin?

Prema rečima Mugde Pradan, nutricionistkinje koja se bavi funkcionalnom ishranom, svaki unos hrane bogate šećerom izaziva nagli porast dopamina, neurotransmitera povezanog sa osećajem zadovoljstva i nagrade. Vremenom, međutim, sistem nagrađivanja postaje manje osetljiv, pa su potrebne veće količine šećera da bi se postigao isti efekat.

Prvi dani su najteži

Odricanje od šećera često prati pojačana želja za slatkišima, promene raspoloženja i pad energije. To je, objašnjava Pradan, normalna reakcija mozga koji se prilagođava odsustvu stalne stimulacije.

Pregled objavljen u časopisu Frontiers in Nutrition, u kojem je 21 odrasla osoba četiri nedelje smanjila unos šećera, pokazao je gubitak telesne mase i masnog tkiva. Ipak, kod ispitanika bez dijabetesa nije došlo do značajne promene nivoa šećera u krvi. Istraživači zaključuju da smanjenje unosa šećera podstiče mršavljenje, dok su koristi za kontrolu glukoze izraženije kod osoba sa dijabetesom i predijabetesom.

Šta se menja posle mesec dana?

Nakon perioda prilagođavanja organizam počinje efikasnije da reguliše energiju, pa su oscilacije šećera u krvi manje izražene. Mnogi primećuju:

bolju koncentraciju

kvalitetniji san

manju potrebu za slatkišima

manje razdražljivosti

jasnije razmišljanje (manji osećaj moždane magle)

- Izbacivanje šećera ne dovodi do naglog porasta dopamina, već do uravnoteženijeg rada sistema nagrađivanja. Zbog toga aktivnosti poput šetnje, boravka na suncu, fizičke aktivnosti, rada ili odmora ponovo mogu da pružaju osećaj zadovoljstva - naglašava nutricionista.

Koristi ne oseća samo mozak

Prekomeran unos šećera može da podstakne upalne procese u organizmu, što se kod nekih ljudi manifestuje kroz akne, nadimanje i umoran izgled kože. Smanjenje unosa šećera može da doprinese manjoj upali, boljoj osetljivosti na insulin i stabilnijem nivou energije.