Mnogima je mobilni telefonposlednja stvar koju pogledaju pre spavanja i prva koju uzmu u ruke čim se probude. Iako nam pomaže da ostanemo u kontaktu sa porodicom i prijateljima, pratimo vesti ili se zabavimo, stručnjaci upozoravaju da njegovo mesto nije na noćnom stočiću pored kreveta.

Istraživanja su pokazala da korišćenje telefona neposredno pre odlaska na spavanje često dovodi do problema sa snom. Slanje poruka, pregledanje društvenih mreža ili čitanje vesti predstavljaju dodatnu mentalnu stimulaciju u trenutku kada bi organizam trebalo da se priprema za odmor. Čak i kada samo ležite u krevetu i bezbrižno pregledate fotografije ili kratke video-snimke, mozak ostaje aktivan, što može da oteža uspavljivanje.

Dodatni problem predstavlja osećaj da morate stalno da budete dostupni. Provera službene elektronske pošte ili poruka u kasnim večernjim satima kod mnogih ljudi pojačava stres i otežava opuštanje pred san.

Plava svetlost remeti prirodni ritam spavanja

Stručnjaci za spavanje posebno upozoravaju na plavu svetlost koju emituju ekrani telefona. Ona može da smanji lučenje melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja i budnosti. Kada nivo melatonina opadne, uspavljivanje postaje teže, a san plići i manje kvalitetan.

Zbog toga se preporučuje da telefon odložite najmanje sat vremena pre odlaska u krevet. Umesto gledanja u ekran, bolje je da vreme pred spavanje provedete uz knjigu, laganu muziku ili neku drugu opuštajuću aktivnost.

Gde bi telefon trebalo da stoji tokom noći?

Naravno, telefon ima i praktične prednosti. Većina ljudi koristi ga kao budilnik, a može da bude važan i u slučaju hitnih poziva ili poruka tokom noći.