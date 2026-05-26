Limfna drenažna masaža propagira se kao način na koji možemo da smanjimo otok, poboljšamo cirkulaciju ili detoksikujemo telo. Stručnjaci navode da ovaj tretman ima određene medicinske primene, ali i dodaju da su neke tvrdnje preuveličane ili pogrešno shvaćene. Fizioterapeut Dženifer Moris u Banner Physical Therapy objašnjava kako funkcioniše limfna drenaža i šta je potrebno da znamo ako želimo da je isprobamo.

Šta je limfni sistem?

Limfni sistem je mreža sudova koja prenosi limfnu tečnost kroz telo. On podržava funkciju imunog sistema, održava ravnotežu tečnosti u organizmu, uklanja otpadne materije i višak tečnosti iz tkiva.

Dok se krvotok oslanja na srce koje pumpa krv kroz telo, limfni sistem nema sličnu pumpu za pokretanje svojih tečnosti. Umesto toga, kretanjem i aktivnošću mišića održava se protok limfne tečnosti.

Foto: Shutterstock

Šta je limfna drenažna masaža?

Limfna drenažna masaža je nežna, ritmična masaža osmišljena da pokrene limfnu tečnost kroz telo. Koristi blag pritisak, a ne tehnike dubinske masaže tkiva.

Na ovaj način eliminiše se višak tečnosti iz tela, ubrzava detoksikacija i smanjuju otoci. Za razliku od klasične masaže, akcenat je na blagim, ritmičnim pokretima koji deluju na potkožno tkivo. Ovakve masaže dostupne su u spa centrima, ali nisu sve u istoj meri kvalitetne.

Obuka samog terapeuta veoma je važna, kaže Dženifer Moris.

Koristi od limfne drenaže

Efekti neće biti isti kod svih osoba. Limfna drenažna masaža može da pomogne telu da ukloni višak tečnosti. Pacijenti kažu da primećuju manje otoka, nema osećaja težine, zategnutosti ili zadržavanja tečnosti. Moguće je učestalije mokrenje ili pražnjenje creva nakon tretmana.

Smatra se da ovaj oblik masaže podržava imuni sistem, smanjuje bol, jer blag pritisak može pokrenuti reakciju tela koja ublažava bol. Moguće je da se osoba posle masaže oseća smirenije i opuštenije, jer se tokom tretmana podstiče pravilno disanje i aktivacija dijafragme, slično kao u jogi.

Foto: Shutterstock

Šta limfna drenažna masaža ne može?

Iako limfna drenažna masaža može pomoći telu da pokrene i izbaci višak tečnosti, ona ne „detoksikuje” organizam.

Limfna drenaža ne dovodi do gubitka masti niti trajnog mršavljenja. Moguće je da dođe do uklanjanja viška tečnosti koje nekim osobama deluje kao gubitak težine.

- Bila bih oprezna prema svakome ko tvrdi da limfna drenažna masaža može da služi kao program za mršavljenje - kaže Moris i dodaje da rezultati „pre i posle” koje se često vide na internetu mogu da budu privremeni ili obmanjujući.

Ko može da ima koristi od limfne drenažne masaže?

Najviše koristi mogu da imaju osobe koje imaju poremećaj limfnog sistema.

- Na primer, radim sa pacijentima kojima su nakon dijagnoze raka operisani limfni čvorovi. Pomažem im tako što podstičem alternativne puteve za kretanje tečnosti nakon operacije - navodi Moris.

Ljudi sa zdravim limfnim sistemom mogu primetiti sekundarne koristi, poput opuštanja, ublažavanja bola, bolje probave i manjeg osećaja nadutosti.

Ko bi trebalo da izbegava limfnu drenažnu masažu?

Ovaj oblik masaže ne savetuje se bezrezervno svim osobama. Ne bi trebalo da je koristite ako imate:

aktivne infekcije, naročito na koži, krvne ugruške ili poremećaje zgrušavanja krvi, uključujući aktivnu duboku vensku trombozu, određena srčana oboljenja, kao što je kongestivna srčana insuficijencija, bolest ili otkazivanje bubrega, neke vidove raka.

Potreban je oprez i kod osoba sa dijabetesom, jer masaža može da utiče na regulaciju šećera u krvi.

Uvek razgovarajte sa zdravstvenim radnikom pre započinjanja novog tretmana.

Kako još da aktiviramo limfni sistem?

Postoje i drugi načini na koje možemo da osnažimo limfni sistem.

- Najbolje je da se krećete. Ništa ne pomaže kao fizička aktivnost - smatra Moris.

Dovoljna hidratacija takođe može pomoći.

Kada je potrebno da se javimo lekaru zbog otoka?

Obratite se lekaru ako primetite:

osećaj punoće, težine, bola ili promene osećaja u šakama ili stopalima,

da vam nakit postaje tesan,

simptome koje ne možete objasniti ili koji se pogoršavaju.