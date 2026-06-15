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Skoro polovina populacije (između 48% i 52%) unosi manje magnezijuma nego što je organizmu potrebno, pokazuju podaci NHANES studije, jedne od najvećih nutritivnih studija sprovedenih u SAD. Evropske studije navode da snižen unos magnezijuma pogađa između 20% i 30% opšte populacije.

Magnezijum učestvuje u više od 300 biohemijskih procesa u organizmu i važan je za rad mišića, nerava, srca i kostiju. Zbog toga njegov nedostatak može da se odrazi na različite organe i sisteme, često na načine koje ne povezujemo odmah sa ishranom.

Posebno su ugroženi adolescenti, stariji od 71 godine, osobe sa dijabetesom tipa 2 i metaboličkim sindromom, gde deficit ide i do 47%.

Zanimljivo je da problem često nije u ishrani. Moderna prerada hrane i osiromašenje zemljišta mineralima doveli su do pada sadržaja magnezijuma u povrću i do 80% u poslednjih sto godina. Dodatni faktor su lekovi poput diuretika, koji ubrzavaju gubitak magnezijuma iz organizma.

Ispod radara

Deficit se često ne primeti jer se ne odražava odmah u analizi krvne slike. Naučnici ga zato nazivaju "skrivenim" ili subkliničkim deficitom. Jedan od razloga je to što organizam dugo održava stabilan nivo magnezijuma u krvi koristeći zalihe iz kostiju i drugih tkiva, pa rezultat može da bude uredan i kada su zalihe već smanjene.

Umor, grčevi u nogama, nesanica i promena raspoloženja su neki od simptoma manjka magnezijuma Foto: Shutterstock

Ako se osećate umorno, imate grčeve, probleme sa spavanjem ili ste razdražljivi, razgovarajte sa lekarom o mogućem nedostatku magnezijuma, posebno ako pripadate nekoj od rizičnih grupa.