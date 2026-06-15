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Jednostavne vežbe istezanja stopala i članaka mogu pomoći u očuvanju pokretljivosti i smanjenju nelagodnosti

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Kada govorimo o zdravlju i fizičkoj kondiciji, stopala često ostaju u senci drugih delova tela. Ipak, upravo ona svakodnevno nose težinu našeg tela i omogućavaju nam kretanje. Tek kada se pojave bolovi u petama, svodovima ili zglobovima, postajemo svesni koliko su važna za kvalitet života.

Dobra vest je da nikada nije kasno da počnete da brinete o svojim stopalima.Pravilna negane samo da pomaže da stopala izgledaju lepo i osećaju se prijatno, već smanjuje i rizik od povreda i brojnih zdravstvenih problema koji se češće javljaju sa godinama.

Redovno istežite stopala i zglobove

Kako starimo, fleksibilnost mišića i zglobova se smanjuje, što može povećati rizik od povreda. Jednostavne vežbe istezanja stopala i članaka mogu pomoći u očuvanju pokretljivosti i smanjenju nelagodnosti. Pre vežbanja preporučuje se kratko zagrevanje, poput marširanja u mestu, naročito ako duže vreme niste bili fizički aktivni.

Aktivnosti poput plivanja i vožnje bicikla posebno su pogodne jer manje opterećuju zglobove stopala.

Birajte obuću koja pruža adekvatnu podršku

Neudobna ili neodgovarajuća obuća može biti uzrok brojnih problema sa stopalima. Birajte cipele koje dobro pristaju, pružaju podršku svodu stopala i ne stežu prste. Ukoliko planirate povećanje fizičke aktivnosti, dodatni ulošci mogu poboljšati udobnost i smanjiti opterećenje stopala.

Neudobna ili neodgovarajuća obuća može biti uzrok brojnih problema sa stopalima Foto: Shutterstock

Negujte kožu stopala

Koža sa godinama postaje tanja i sklonija isušivanju. Redovna hidratacija pomaže u sprečavanju nastanka bolnih pukotina na petama koje mogu predstavljati ulazno mesto za infekcije.

Posebnu pažnju posvetite petama, ali izbegavajte nanošenje krema između prstiju, jer vlažna sredina pogoduje razvoju gljivičnih infekcija.

Redovna hidratacija pomaže u sprečavanju nastanka bolnih pukotina na petama koje mogu predstavljati ulazno mesto za infekcije Foto: Profimedia

Vodite računa o noktima

Nokti na nogama vremenom mogu postati deblji, krhkiji i promeniti boju. Osobe koje često koriste lak za nokte mogu primetiti žućkastu nijansu nakon uklanjanja laka. Stručnjaci savetuju da se lak uklanja najmanje jednom nedeljno i da se noktima omogući dan ili dva „odmora“ pre ponovnog lakiranja.

Ne zaboravite značaj pravilne ishrane

Zdravlje stopala usko je povezano sa opštim zdravstvenim stanjem organizma. Uravnotežena ishrana bogata vitaminima, mineralima i proteinima doprinosi zdravlju kostiju, zglobova, kože i noktiju.