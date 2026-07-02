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Pospanost nakon obilnog obroka nije slučajna. Stručnjaci objašnjavaju da na nju utiču način na koji organizam vari hranu, promene koje nastaju nakon skoka šećera u krvi, ali i sastav samog obroka. Internista dr Aravinda SN otkriva zašto se nekima posle jela sklapaju oči i kako taj osećaj može da se ublaži.

- Pospanost je naročito izražena nakon obroka bogatih ugljenim hidratima, poput belog hleba, testenine, pirinča ili slatkiša. Tokom varenja, organizam razlaže ugljene hidrate na glukozu, zbog čega raste nivo šećera u krvi, a pankreas luči insulin - objašnjava doktor.

Povećana koncentracija insulina olakšava ulazak aminokiseline triptofana u mozak. Triptofan se koristi za stvaranje serotonina, neurotransmitera povezanog sa osećajem opuštenosti i dobrog raspoloženja, kao i melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja i budnosti. Zbog toga se nakon obroka može javiti osećaj pospanosti, dodaje internista.

Varenje zahteva energiju

Na osećaj umora utiče i sam proces varenja. Organizmu je potrebna dodatna energija za obradu veće količine hrane, pa se fiziološki fokus preusmerava na rad sistema za varenje.

- Iako nije sasvim tačno da se krv "povlači" iz mozga i odlazi u digestivni trakt, telo tokom varenja usmerava više resursa na obradu hrane, što može da doprinese osećaju tromosti i smanjenoj budnosti - sugeriše doktor. 

žena drema na kauču posle obilnog obroka
Iako nije sasvim tačno da se krv "povlači" iz mozga i odlazi u želudac, varenja usmerava više resursa na obradu hrane Foto: Shutterstock

Veličina obroka je važna

Nisu svi obroci jednaki. Veće porcije, naročito one bogate rafinisanim ugljenim hidratima, a siromašne proteinima i vlaknima, mogu da izazovu nagli rast, a potom i pad nivoa šećera u krvi. Takve oscilacije kod nekih ljudi dovode do umora, manjka energije i slabije koncentracije ubrzo nakon jela.

Nije sve u hrani

Koliko će pospanost biti izražena zavisi i od drugih faktora, uključujući kvalitet sna, nivo stresa, osetljivost organizma na insulin i opšte zdravstveno stanje.

- Da bi se izbegli nagli padovi energije, obrok bi, pored ugljenih hidrata, trebalo da sadrži proteine, zdrave masti i vlakna. Takva kombinacija usporava varenje i doprinosi stabilnijem nivou šećera u krvi tokom dana - savetuje dr Aravinda SN.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

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