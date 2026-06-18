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Afte su male, bolne ranice koje se najčešće javljaju na unutrašnjoj strani obraza, usana ili jezika. Iako se često povezuju sa stresom, hormonskim promenama i nedostatkom pojedinih hranljivih materija, određene namirnice takođe mogu da doprinesu njihovom nastanku ili da pogoršaju postojeće tegobe.

- Mnogi pacijenti me pitaju da li određena hrana može da izazove afte. Odgovor je da može. Neke namirnice mogu da podstaknu njihovu pojavu, dok druge iritiraju već postojeće ranice, posebno kod osoba koje su im sklone - kaže Arčana S, glavna dijetetičarka bolnice KIMS u Bengaluruu.

Ljuta i kisela hrana među najčešćim okidačima

Ljute papričice, ljuti sosovi i jako začinjena jela mogu da iritiraju sluznicu usne duplje i pojačaju bol i nelagodnost.

Ne zna se tačan uzrok afti Poznati faktori koji se povezuju sa njihovom pojavom su: * sitne povrede sluznice (ugriz, četkica za zube, proteza)

* stres

* hormonske promene

* nedostatak gvožđa, vitamina B12 i folata

* određene namirnice kod osetljivih osoba

* alergije i preosetljivost

* pojedine bolesti (celijakija, Kronova bolest, Behčetova bolest i dr.)

* genetska sklonost

- Slično deluje i kisela hrana. Tokom pojave afti izbegavajte citruse poput pomorandži, limuna i grejpfruta, kao i paradajz, sirće i namirnice koje ga sadrže. Osim što izazivaju peckanje, mogu da uspore zarastanje ranica - sugeriše nutricionista.

Ljute papričice, ljuti sosovi i jako začinjena jela mogu da iritiraju sluznicu usne duplje Foto: Shutterstock

Slane grickalice i tvrda hrana

Prekomerna količina soli može da nadraži sluznicu usne duplje, pa čips i slične industrijske grickalice nisu najbolji izbor kada se pojave afte.

- Problem može da predstavlja i tvrda ili hrskava hrana, poput tostiranog hleba, krekera i orašastih plodova. Sitne povrede koje nastaju prilikom žvakanja kod osetljivih osoba mogu da podstaknu pojavu afti ili pogoršaju postojeće promene - napominje Arčana S.

Čokolada, kafa i jagode kod nekih ljudi izazivaju tegobe

Kod pojedinih osoba afte se češće javljaju nakon unošenja čokolade, kafe, jagoda ili orašastih plodova. Pošto reakcije nisu iste kod svih, Arčana S savetuje vođenje dnevnika ishrane kako bi se lakše prepoznale namirnice koje izazivaju probleme.

Kod pojedinih osoba afte se češće javljaju nakon unošenja čokolade, kafe, jagoda ili orašastih plodova Foto: Shutterstock

Istraživanje objavljeno 2021. godine u časopisu Journal of International Medical Research pokazalo je da su redovno unošenje voća i dovoljan unos vode povezani sa manjim rizikom od ponovne pojave afti. Autori pretpostavljaju da zaštitni efekat mogu imati vitamin C, folati, kao i minerali poput kalcijuma i magnezijuma.

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