da li ste znali

da li ste znali

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Krpelji su poznati po tome što prenose infekcije koje mogu da izazovu ozbiljna oboljenja, poput lajmske bolesti i krpeljnog meningoencefalitisa. Međutim, oni mogu da budu odgovorni i za jedno mnogo manje poznato stanje - alfa-gal sindrom, retku alergiju na crveno meso koja u pojedinim slučajevima može da izazove i po život opasne reakcije.

Ovaj sindrom prvi put je povezan sa ujedom krpelja pre petnaestak godina, a danas se dijagnostikuje sve češće. Stručnjaci smatraju da tome doprinosi veća informisanost lekara i pacijenata, ali i širenje staništa pojedinih vrsta krpelja.

Za razliku od drugih bolesti koje prenose krpelji, sindrom alfa-gal ne izazivaju bakterije ili virusi. Nastaje kada imuni sistem razvije reakciju na alfa-gal, vrstu šećera koja se nalazi u tkivima većine sisara, poput krava, svinja i ovaca.

Kako nastaje alergija?

Alfa-gal se prirodno nalazi u mesu sisara i obično ne izaziva probleme kada se unosi hranom. Međutim, određene vrste krpelja mogu da ga unesu direktno u krvotok tokom ujeda, što kod pojedinih ljudi pokreće stvaranje antitela.

Kasnije, kada osoba pojede crveno meso, imuni sistem može da prepozna alfa-gal kao pretnju i pokrene alergijsku reakciju.

Pokazalo se da je koža izuzetno važno mesto za razvoj alergijske reakcije, a ne samo unos hrane Foto: yanadjana / Alamy / Profimedia

- Pokazalo se da je koža izuzetno važno mesto za razvoj alergijske reakcije. Da se sve dešava isključivo unosom hrane, ne bismo razvili ovu vrstu alergije - objašnjava dr Skot Komins, istraživač alfa-gal sindroma sa Univerziteta Severne Karoline.

Alergija ne utiče na unos ribe, morskih plodova, piletine, ćuretine ili jaja, ali kod nekih osoba može da izazove reakciju i nakon određenih mlečnih proizvoda.

Simptomi se ne javljaju odmah

Jedna od specifičnosti alfa-gal sindroma jeste to što se simptomi često ne pojavljuju odmah nakon obroka, već nekoliko sati kasnije.

- Pacijent može da pojede meso uveče, a da se probudi usred noći sa ozbiljnim simptomima. Zbog toga je i pacijentima i lekarima teško da povežu reakciju sa hranom koja je pojedena nekoliko sati ranije - kaže prof. Marijane van Hage sa Karolinskog instituta u Švedskoj.

Simptomi mogu da uključuju osip, svrab, oticanje, nadutost, bolove u stomaku, mučninu i druge digestivne tegobe. U težim slučajevima mogu da se jave otežano disanje, pad krvnog pritiska i anafilaktički šok.

Kako se postavlja dijagnoza? Sindrom alfa-gal dijagnostikuje se analizom krvi kojom se određuju IgE antitela na alfa-gal. - Krvni test je veoma koristan, ali nije dovoljan sam po sebi. Za postavljanje dijagnoze neophodno je da postoje i odgovarajući simptomi, jer se u alergologiji često srećemo sa lažno pozitivnim rezultatima - ističe dr Komins.

Osnova lečenja je izbegavanje crvenog mesa i proizvoda poreklom od sisara Foto: liv friis-larsen / Alamy / Profimedia

Kako se leči alfa-gal sindrom?

Ne postoji lek koji može trajno da ukloni alfa-gal sindrom. Osnova lečenja je izbegavanje namirnica koje izazivaju reakciju, pre svega crvenog mesa i proizvoda poreklom od sisara. Kod nekih osoba potrebno je ograničiti i unos određenih mlečnih proizvoda, želatina ili pojedinih lekova i medicinskih preparata koji sadrže sastojke životinjskog porekla.

U slučaju blažih reakcija mogu da se koriste antihistaminici, dok pacijenti koji su imali teške alergijske reakcije često sa sobom nose autoinjektor adrenalina za hitne situacije.