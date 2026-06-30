da li ste znali?

da li ste znali?

Neki ljudi prirodno imaju niži krvni pritisak i pri tome nemaju nikakve tegobe

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Vrtoglavica pri ustajanju, malaksalost, umor i osećaj nestabilnosti česte su tegobe osoba sa niskim krvnim pritiskom. Hipotenzijom se uglavnom smatraju vrednosti niže od 90/60 mmHg, ali simptomi ne zavise samo od brojki - neki ljudi ih podnose bez problema, dok drugima značajno remete svakodnevne aktivnosti. Ishrana nije lek za nizak pritisak, ali može da pomogne u ublažavanju simptoma.

Zašto dolazi do pada pritiska?

Neki ljudi prirodno imaju niži krvni pritisak i pri tome nemaju nikakve tegobe. Postoje i nasledne sklonosti, pa takve vrednosti mogu da budu uobičajene tokom celog života. Tek kada se jave simptomi ili kada pritisak počne da pada u odnosu na uobičajene vrednosti, potrebno je tražiti uzrok.

Krvni pritisak može da opadne zbog nedovoljnog unosa tečnosti, manjka gvožđa, vitamina B12 ili folata, ali i zbog neredovnih obroka. Kod nekih ljudi tegobe se javljaju i nakon obilnog obroka, kada se veća količina krvi usmerava ka sistemu za varenje.

4 navike koje mogu da pomognu 1. Unosite dovoljno tečnosti

Dehidracija je jedan od najčešćih uzroka niskog pritiska. Kada organizam nema dovoljno tečnosti, smanjuje se volumen krvi, a samim tim i krvni pritisak. Zato je važno piti vodu tokom celog dana, posebno leti i nakon fizičke aktivnosti. Kod pojedinih osoba mogu da pomognu i napici sa elektrolitima.

Dehidracija je jedan od najčešćih uzroka niskog pritiska Foto: Shutterstock

2. Ne izbegavajte potpuno so

Natrijum pomaže organizmu da zadrži tečnost, pa može blago da poveća krvni pritisak. Ipak, sa unosom soli ne treba preterivati, naročito ako postoje druge zdravstvene tegobe.

3. Obratite pažnju na gvožđe, vitamin B12 i folate

Nedostatak ovih nutrijenata može da doprinese umoru, malaksalosti i simptomima koji podsećaju na nizak pritisak. Gvožđe se nalazi u crvenom mesu, pasulju i spanaću, vitamin B12 u jajima, ribi i mlečnim proizvodima, a folati u zelenom lisnatom povrću i mahunarkama.

4. Jedite manje, a češće obroke

Obilni obroci mogu da izazovu pospanost, slabost i vrtoglavicu. Manji i češći obroci pomažu stabilnijem snabdevanju organizma energijom tokom dana.

Kada bi trebalo razgovarati sa lekarom? Povremena vrtoglavica pri naglom ustajanju uglavnom nije razlog za zabrinutost. Međutim, česte nesvestice, izražena slabost, konfuzija ili otežano disanje zahtevaju lekarski pregled. Nizak krvni pritisak ponekad može da bude povezan sa dehidracijom, anemijom, hormonskim poremećajima ili neželjenim dejstvom lekova.

4 navike koje mogu da pogoršaju tegobe 1. Alkohol

Alkohol širi krvne sudove i podstiče gubitak tečnosti, pa može dodatno da snizi krvni pritisak.

Izbegavajte preskakanje obroka, kao i slatkiše, bela peciva i druge namirnice sa mnogo prostih šećera Foto: Shutterstock

2. Preskakanje obroka

Dugi periodi bez hrane mogu da dovedu do pada energije, slabosti i izraženijih simptoma hipotenzije.

3. Rafinisani šećeri

Slatkiši, bela peciva i druge namirnice sa mnogo prostih šećera brzo podižu, ali i brzo spuštaju nivo šećera u krvi, što može da pojača osećaj malaksalosti.

4. Oslanjanje isključivo na kafu