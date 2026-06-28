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Pijenje dovoljno vode važno je za zdravlje, ali samo po sebi neće dovesti do gubitka kilograma. Iako se često može čuti da veći unos vode ubrzava mršavljenje, stručnjaci ističu da bez uravnotežene ishrane i fizičke aktivnosti nema trajnih rezultata.

Ipak, voda može da bude koristan saveznik tokom mršavljenja, objašnjava endokrinolog dr Džej Čordija.

- Čaša vode pre obroka može da pojača osećaj sitosti i tako smanji unos kalorija. Osim toga, voda je najbolji izbor umesto zaslađenih napitaka, a dobra hidratacija doprinosi normalnom varenju, metabolizmu i fizičkim sposobnostima - kaže dr Čordija.

Da li previše vode može da bude štetno?

Iako je hidratacija važna, ni sa vodom ne treba preterivati. Potrebe za tečnošću razlikuju se od osobe do osobe i zavise od uzrasta, telesne težine, fizičke aktivnosti, zdravstvenog stanja i spoljne temperature. Većini odraslih osoba dovoljno je oko 1,5 do 2 litra tečnosti dnevno.

žena cedi limun u čašu vode, voće na stolu u pozadini
Voda sa malo limuna je idelana zamena za zaslađena pića Foto: Shutterstock

Prekomeran unos vode u kratkom vremenu može da dovede i do trovanja vodom, odnosno opasnog pada nivoa natrijuma u krvi (hiponatremije). Simptomi mogu da uključuju:

  • glavobolju
    mučninu
    slabost mišića
    dijareju

- U težim slučajevima mogu da se jave i konfuzija, epileptični napadi i poremećaj svesti, zbog čega je neophodna hitna medicinska pomoć - opominje endokrinolog.

Šta zaista pomaže da se smrša?

Trajan gubitak telesne težine zasniva se na kombinaciji više faktora:

  • uravnotežena ishrana
    redovna fizička aktivnost
    dovoljno sna
    lečenje metaboličkih i hormonskih poremećaja kada postoje
doktorka sa stetoskopom ispred svog vrata drži model štitne žlezde
Pojedini hormonski poremećaji, poput hipotireoze, dovode do viška kilograma Foto: Shutterstock

- Ako telesna težina ne opada uprkos zdravim navikama, potrebno je potražiti savet lekara. U pojedinim slučajevima uzrok mogu biti poremećaji rada štitaste žlezde, insulinska rezistencija ili drugi hormonski poremećaji - poručuje dr Čordija.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

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