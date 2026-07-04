Neki biljni čajevi mogu kod osetljivih osoba izazvati nadimanje i tegobe u varenju zbog sastojaka koji se teže razgrađuju u organizmu

Slušaj vest

Mnogi ljudi počinju dan šoljom biljnog čaja umesto kafe, verujući da je to zdraviji izbor. Međutim, stručnjaci upozoravaju da neka popularna biljna pića mogu izazvati neprijatne nuspojave, poput jakog nadimanja, kod određenih ljudi.

Zašto neki biljni čajevi izazivaju nadimanje?

Biljni čajevi poput kamilice i komorača mogu izazvati varenje kod nekih ljudi. To je zato što sadrže fruktane, vrstu ugljenih hidrata koje telo teško razgrađuje, posebno kod ljudi sa sindromom iritabilnog creva (IBS). Prema Univerzitetu Monash, kamilica i komorač su bogati fruktanima, koji pripadaju grupi fermentabilnih ugljenih hidrata poznatih kao FODMAP.

Kada se ovi ugljeni hidrati ne apsorbuju u potpunosti u tankom crevu, oni putuju u debelo crevo. Tamo ih crevne bakterije fermentišu, stvarajući gasove koji mogu izazvati nadimanje, bol i nelagodnost u stomaku.

Čaj od kamilice je biljni napitak koji se često koristi za smirenje i ublažavanje tegoba u varenju Foto: Shutterstock

Navedeno istraživanje pokazuje da ljudi sa sindromom iritabilnog creva takođe mogu iskusiti „ekstremno nadimanje“ nakon konzumiranja hrane i pića bogatih FODMAP-ima. Isti univerzitet je razvio međunarodno priznatu dijetu sa niskim sadržajem FODMAP-a, koju zdravstveni stručnjaci često preporučuju za ublažavanje simptoma IBS-a.

Bolji izbori i važnost prepoznavanja okidača

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) Ujedinjenog Kraljevstva navodi da je sindrom iritabilnog creva (IBS) često stanje koje pogađa sistem za varenje, sa simptomima koji uključuju nadimanje, grčeve u stomaku, dijareju i zatvor. Pošto ista hrana ne utiče na svakoga na isti način, vođenje detaljnog dnevnika ishrane i identifikovanje ličnih okidača može pomoći u ublažavanju simptoma.

Bolji izbori Univerzitet Monash navodi čaj od nane kao opciju sa niskim sadržajem FODMAP-a koju ljudi na takvoj dijeti obično bolje podnose. Čaj od đumbira takođe može biti dobar izbor za mnoge, iako se nivoi tolerancije razlikuju od osobe do osobe.

Potreban je oprez i savet stručnjaka

Britansko dijetetsko udruženje savetuje da svako ko pati od stalnog nadimanja ili problema sa varenjem treba da potraži lekarski savet, umesto da samostalno isključuje cele grupe namirnica. Napominju da su prilagođavanja ishrane za sindrom iritabilnog creva najuspešnija kada se sprovode pod nadzorom lekara ili registrovanog dijetetičara.

Britansko dijetetsko udruženje savetuje da svako ko pati od stalnog nadimanja ili problema sa varenjem treba da potraži lekarski savet Foto: Shutterstock