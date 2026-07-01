Stabilan nivo šećera u krvi, jake kosti, zdravo srce i kvalitetan život mogući su i u poznim godinama ako se pridržavamo nekoliko jednostavnih pravila.

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Jednostavne navike, na koje često ne obraćamo dovoljno pažnje, mogu biti put ka dugovečnosti i zdravom starenju. Stabilan nivo šećera u krvi, jake kosti, zdravo srce i kvalitetan život mogući su i u poznim godinama ako se pridržavamo nekoliko jednostavnih pravila.

Male promene, velika korist

Istraživanja pokazuju da male promene, poput pet minuta više sna i dva minuta više fizičke aktivnosti dnevno, mogu imati značajan uticaj na zdravlje. Nije potrebno težiti savršenstvu u svakom trenutku, ali stručnjaci savetuju da spavamo najmanje sedam sati, budemo fizički aktivni i biramo zdrave namirnice.

Dr Asija Maula, lekarka opšte prakse i specijalista funkcionalne i životne medicine iz centra The Health Suite, navodi da su za zdravo starenje i dugovečnost posebno važne tri navike.

Aerobne, balans i vežbe snage poboljšavaju neuroplastičnost mozga Foto: Shutterstock

Trening snage i svakodnevno kretanje

- Očuvanje i izgradnja mišićne mase veoma su važni, posebno u starijem životnom dobu. Nastojim da treniram sa opterećenjem najmanje dva puta nedeljno i da svakog dana budem fizički aktivna. To nekada znači brzu šetnju, nekada jogu ili plivanje - kaže dr Maula.

Trening snage može pomoći u sprečavanju gubitka mišićne mase povezanog sa starenjem (sarkopenije). Manja mišićna masa povezuje se sa povećanim rizikom od padova, a moguće i sa većim rizikom od razvoja demencije.

Dovoljno sna

- Kvalitetan san je osnova zdravog života, zato se trudim da svake noći spavam najmanje sedam sati. Odlazim na spavanje uvek u isto vreme i isključujem telefon najmanje sat vremena pre odlaska u krevet - navodi doktorka.

Jedno istraživanje pokazalo je da pridržavanje pravila 7-1 za san može da produži životni vek za četiri godine. Ovo pravilo podrazumeva „sedam sati sna tokom noći, uz dosledno vreme odlaska u krevet i uspavljivanje u okviru jednog sata (pola sata pre ili posle uobičajenog vremena)“.

Osobe koje se pridržavaju mediteranskog načina ishrane uglavnom imaju duži životni vek, bolje zdravlje srca Foto: Shutterstock

Mediteranska ishrana

- Mediteranska ishrana, zasnovana na celovitim namirnicama, zdravim mastima i nemasnim izvorima proteina, moj je izbor. Ovaj način ishrane povezuje se sa manjim rizikom od hroničnih bolesti i dužim životnim vekom. Takođe nije previše restriktivan, pa nije samo dijeta, već postaje način života - navodi dr Maula.