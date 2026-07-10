Neprijatan miris urina najčešće je posledica bezazlenih faktora poput dehidratacije i ishrane, ali ponekad može ukazivati na infekcije ili ozbiljnije zdravstvene probleme

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Iako retko obraćate pažnju na to, miris urina može pružiti važne informacije o stanju vašeg organizma. Povremene promene su najčešće bezazlene, ali uporan i neprijatan miris ponekad može biti znak zdravstvenog problema koji ne bi trebalo da ignorišete.

U većini slučajeva, promena mirisa urina je prolazna i bezopasna, a najčešći uzrok je dehidratacija. Kada ne unosite dovoljno tečnosti, urin postaje koncentrisaniji i može dobiti miris nalik amonijaku. Na njegov miris utiče i ishrana – špargla, beli luk, crni luk, kupus, riba, jaja, začini, kafa i alkohol mogu ga promeniti zbog jedinjenja koja se izlučuju putem urina.

Lekovi i suplementi takođe mogu promeniti miris urina

Osim hrane i pića, na miris urina mogu uticati i lekovi i suplementi. Vitamini B grupe, naročito tiamin (vitamin B1) i vitamin B6, često mogu dati urinu intenzivniji, gotovo „lekoviti“ miris. Sličan efekat mogu imati i neki lekovi, uključujući pojedine antibiotike, lekove za reumatoidni artritis i dijabetes.

Lekovi i suplementi, poput vitamina B grupe i pojedinih antibiotika, mogu privremeno promeniti miris urina zbog supstanci koje se izlučuju putem bubrega Foto: Shutterstock

Do promene dolazi zato što se jedinjenja iz lekova razgrađuju u organizmu, a njihovi metaboliti izlučuju putem bubrega. U najvećem broju slučajeva miris se vraća u normalu nakon prestanka uzimanja terapije ili suplementa i nije razlog za zabrinutost.

Kada neprijatan miris može biti znak bolesti?

Ako neprijatan miris urina traje duže vreme, jedan od mogućih uzroka može biti infekcija urinarnog trakta (IMT). Bakterije u urinarnom sistemu stvaraju supstance koje mogu promeniti miris mokraće, često dajući miris sličan amonijaku ili ribi.

Infekcije obično prate i drugi simptomi, poput peckanja ili bola pri mokrenju, učestale i hitne potrebe za odlaskom u toalet, kao i zamućene mokraće.

Kod žena, miris nalik ribi može biti posledica i bakterijske vaginoze, kada se vaginalni sekret pomeša sa urinom tokom mokrenja. Takođe, neke polno prenosive infekcije, poput hlamidije, mogu izazvati promene sekreta i mirisa.

Miris urina može ukazivati i na ozbiljnija stanja

Dugotrajna promena mirisa urina ponekad može biti rani znak određenih sistemskih bolesti. Sladak ili voćni miris urina može ukazivati na nekontrolisan dijabetes, kada telo zbog nedostatka dostupne glukoze počinje da koristi masti kao izvor energije. Tom prilikom nastaju ketoni koji se izlučuju putem urina i daju mu karakterističan miris.

Miris sličan amonijaku ili buđi može biti povezan sa poremećajem funkcije jetre ili bubrega. Kada ovi organi ne rade pravilno, otežano uklanjaju toksine iz organizma, što može dovesti do promena u mirisu telesnih izlučevina.

Ovakve promene često prate i drugi simptomi, poput umora, otoka ili bolova u stomaku.

Miris sličan amonijaku ili buđi može biti povezan sa poremećajem funkcije jetre ili bubrega Foto: Shuterstock

Retki uzroci specifičnih mirisa

Postoje i retka stanja koja mogu izazvati veoma specifične promene mirisa urina. Jedno od njih je trimetilaminurija, poznata i kao „sindrom mirisa ribe“. Kod osoba sa ovim poremećajem organizam ne može pravilno da razgradi jedinjenje trimetilamin, koje se nalazi u određenim namirnicama.

Zbog toga se ono nakuplja i izlučuje putem znoja, daha i urina, dajući im intenzivan miris trule ribe. Iako neprijatno, ovo stanje uglavnom nije opasno po život.

Iako su povremene promene mirisa urina normalne, važno je da obratite pažnju na situacije kada je potrebno potražiti savet lekara. Ako neprijatan miris traje nekoliko dana i ne možete ga povezati sa ishranom ili nedostatkom tečnosti, preporučuje se konsultacija sa stručnjakom.