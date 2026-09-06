Čak i penjanje uz stepenice ili kraća šetnja neposredno pre merenja mogu privremeno da ubrzaju rad srca. Zato se preporučuje da puls merite u isto vreme i uvek u stanju potpunog mirovanja.

- Puls možete izmeriti tako što ćete kažiprst i srednji prst staviti na unutrašnju stranu ručnog zgloba ili na vrat, izbrojati otkucaje tokom 30 sekundi i rezultat pomnožiti sa dva. Još preciznije je brojati punih 60 sekundi. Puls danas automatski mere i mnogi pametni satovi i fitnes narukvice - podseća kardiolog.