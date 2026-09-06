Puls u mirovanju nije samo broj: Kardiolog otkriva kada može da upozori na bolest
Puls u mirovanju jedan je od najjednostavnijih pokazatelja zdravlja srca, ali mnogi mu ne pridaju značaj. Reč je o broju otkucaja srca u minuti dok je organizam potpuno opušten, a najbolje ga je izmeriti ujutru, odmah nakon buđenja ili posle najmanje pet minuta mirnog sedenja.
Kod većine odraslih osoba normalan puls u mirovanju kreće se između 60 i 100 otkucaja u minuti, ali na njega utiču godine, fizička kondicija, način života i pojedine bolesti.
- Puls u mirovanju pokazuje koliko srce mora da radi da bi pumpalo krv kroz organizam dok mirujete. Niži puls često znači da srce radi efikasnije, jer sa svakim otkucajem izbaci veću količinu krvi. Kod sportista i osoba koje redovno vežbaju puls u mirovanju može da bude između 40 i 60 otkucaja u minuti, što se smatra znakom dobre kondicije, a ne bolesti - objašnjava kardiolog dr Dibanšu Gupta.
Kada nizak ili visok puls može da bude upozorenje?
Niži puls najčešće je povezan sa dobrim zdravljem srca, ali ako je ispod 60 otkucaja u minuti i praćen vrtoglavicom, malaksalošću, nesvesticom ili otežanim disanjem, potrebno je javiti se lekaru. Uzrok mogu da budu određena srčana oboljenja ili pojedini lekovi.
Čak i penjanje uz stepenice ili kraća šetnja neposredno pre merenja mogu privremeno da ubrzaju rad srca. Zato se preporučuje da puls merite u isto vreme i uvek u stanju potpunog mirovanja.
- Puls možete izmeriti tako što ćete kažiprst i srednji prst staviti na unutrašnju stranu ručnog zgloba ili na vrat, izbrojati otkucaje tokom 30 sekundi i rezultat pomnožiti sa dva. Još preciznije je brojati punih 60 sekundi. Puls danas automatski mere i mnogi pametni satovi i fitnes narukvice - podseća kardiolog.
- S druge strane, trajno povišen puls u mirovanju može da znači da srce radi pod većim opterećenjem nego što bi trebalo. Stres, anksioznost, pojedini lekovi, dehidratacija, pušenje, alkohol, previše kofeina i nedostataksna samo su neki od mogućih uzroka - navodi kardiolog i dodaje:
- Povišen puls može da bude povezan i sa hipertenzijom, pojačanim radom štitaste žlezde, anemijom ili srčanim bolestima. Ako je bez jasnog razloga stalno iznad 100 otkucaja u minuti, potrebno je obaviti pregled.
Kako da poboljšate puls u mirovanju?
Redovna fizička aktivnost, najmanje 150 minuta umerenog vežbanja nedeljno, uravnotežena ishrana, dovoljno sna, dobra hidriranost, kontrola stresa i prestanak pušenja mogu vremenom da doprinesu nižem pulsu u mirovanju i boljem zdravlju srca.
- Jedno neuobičajeno merenje nije razlog za paniku. Međutim, ako primetite naglu ili dugotrajnu promenu pulsa, naročito ako je praćena bolom u grudima, nesvesticom, izraženom vrtoglavicom ili otežanim disanjem, potrebno je da se javite lekaru - poručuje dr Gupta.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
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