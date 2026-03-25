Da li vam nedostaje dah kada se penjete stepenicama? Ovo je uobičajeno kod ljudi svih uzrasta i može biti normalno, ali može biti i razlog za zabrinutost.

Osećaj nedostatka daha nakon penjanja stepenicama je ono što se naziva normalnim fiziološkim odgovorom, jer je penjanje stepenicama zahtevnije od hodanja po ravnoj površini, pa telo tada ima povećanu potrebu za kiseonikom, kao i potrebu za ventilacijom.

Ako traje kratko, nema razloga za brigu

Ako traje minut ili dva i lako možete da uhvatite dah, nema razloga za brigu, a intenzitet nedostatka daha zavisiće od brzine penjanja, broja stepenica, fizičke spremnosti, opterećenja.

Međutim, ako je nedostatak daha nova pojava ili traje duže nego što se očekivalo, trebalo bi da obavestite svog lekara. Razlog je taj što stanja poput srčane insuficijencije ili hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), pa čak i anemije, mogu pogoršati nedostatak daha prilikom penjanja.

Važni znaci

Vreme oporavka je dobar pokazatelj, kaže Karl Erikson, specijalista sportske medicine u Majo klinici.

- Normalno je da osećate nedostatak daha minut ili dva nakon penjanja uz oko 20 stepenika, ali to ne bi trebalo da traje duže od tri minuta. Ako vam nedostaje daha i istovremeno osećate bol u grudima, glavobolju ili promene vida, to je razlog za zabrinutost i posetu lekaru - istiće Erikson.

Ako nemate nikakva zdravstvena stanja koja bi vas mogla lako ostaviti bez daha na stepenicama, možda je vreme da poradite na svojoj kondiciji. Vežbajte iskorake, čučnjeve i hodanje uz stepenice, postepeno povećavajući broj ponavljanja.