Kod zdravih osoba citomegalovirus najčešće ne izaziva nikakve tegobe ili prolazi sa blagim simptomima. Kada se simptomi jave, najčešće su:

* povišena temperatura,

* izražen umor,

* bol u grlu,

* uvećani limfni čvorovi,

* povišeni enzimi jetre.

Kod adolescenata i odraslih CMV može da izazove bolest koja veoma podseća na infektivnu mononukleozu, zbog čega je često potrebno laboratorijsko testiranje da bi se utvrdio pravi uzrok infekcije.