Pozitivan nalaz na herpes virus koji nosi većina ljudi ne mora da znači novu infekciju: Evo kako se tumače IgM i IgG antitela
Pozitivan nalaz na citomegalovirus (CMV) često izaziva zabrinutost, naročito kod trudnica i osoba koje su prvi put radile ovu analizu. Međutim, stručnjaci Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd upozoravaju da pozitivan IgM nalaz ne znači automatski da je infekcija nova. Da bi se rezultat pravilno protumačio, potrebno je sagledati i druge laboratorijske nalaze, simptome, ali i opšte zdravstveno stanje pacijenta.
Šta je citomegalovirus?
Citomegalovirus (CMV) pripada porodici herpes virusa i jedan je od najrasprostranjenijih virusa kod ljudi. Većina se njime zarazi još u detinjstvu ili mladosti, a infekcija kod zdravih osoba najčešće prolazi bez simptoma ili liči na blaži grip ili infektivnu mononukleozu.
Kod zdravih osoba citomegalovirus najčešće ne izaziva nikakve tegobe ili prolazi sa blagim simptomima. Kada se simptomi jave, najčešće su:
* povišena temperatura,
* izražen umor,
* bol u grlu,
* uvećani limfni čvorovi,
* povišeni enzimi jetre.
Kod adolescenata i odraslih CMV može da izazove bolest koja veoma podseća na infektivnu mononukleozu, zbog čega je često potrebno laboratorijsko testiranje da bi se utvrdio pravi uzrok infekcije.
Nakon prve infekcije virus ostaje u organizmu u neaktivnom stanju i može ponovo da se aktivira kada oslabi imunitet.
Šta pokazuju IgM i IgG antitela?
Serološka dijagnostika podrazumeva određivanje antitela u krvi koja organizam stvara kao odgovor na infekciju. Kod CMV infekcije najčešće se određuju:
- IgM antitela, koja mogu ukazivati na svežu ili nedavno nastalu infekciju;
IgG antitela, koja pokazuju da je osoba ranije bila u kontaktu sa virusom.
Međutim, nijedan nalaz ne tumači se zasebno. Lekar procenjuje rezultate zajedno sa simptomima, godinama života, trudnoćom, stanjem imuniteta i drugim analizama.
Zašto pozitivan IgM nije dovoljan za dijagnozu?
Jedna od najčešćih zabluda jeste da pozitivan IgM znači novu infekciju. To nije uvek tačno. Pozitivan IgM može ukazivati na primarnu infekciju, nedavno preležanu infekciju ili ponovno aktiviranje virusa, a u pojedinim slučajevima može biti i lažno pozitivan. Osim toga, IgM antitela mogu da ostanu povišena mesecima, a ređe i godinama nakon infekcije.
Zbog toga samo na osnovu ovog nalaza nije moguće sa sigurnošću odrediti kada je do infekcije došlo.
Kada se radi test aviditeta?
Da bi se utvrdilo da li je infekcija nastala skoro ili ranije, lekar može zatražiti određivanje aviditeta (jačine vezivanja antitela za virus) IgG antitela.
Nizak aviditet ukazuje da je infekcija verovatno nastala u poslednjih nekoliko meseci, dok visok aviditet govori u prilog tome da je infekcija preležana ranije. Ovaj test posebno je važan kod trudnica sa pozitivnim IgM nalazom.
Citomegalovirus spada u grupu TORCH infekcija, koje mogu predstavljati rizik za plod ukoliko se žena prvi put zarazi tokom trudnoće. Upravo zato je pravilno tumačenje seroloških nalaza od velikog značaja, a po potrebi se rade i dodatne analize, uključujući PCR kojim se direktno dokazuje prisustvo virusne DNK.
CMV može da liči na mononukleozu
Kod adolescenata i odraslih CMV ponekad izaziva bolest sličnu infektivnoj mononukleozi. Najčešći simptomi su povišena temperatura, izražen umor, bol u grlu, uvećani limfni čvorovi i povišeni enzimi jetre.
Pošto slične tegobe izaziva i Epstein-Barr virus (EBV), laboratorijska analiza je često neophodna da bi se utvrdio pravi uzrok infekcije.
Zato lekari upozoravaju da nalaz ne treba tumačiti na svoju ruku. Posebno kada je reč o trudnoći ili osobama sa oslabljenim imunitetom, konačnu procenu daje lekar na osnovu svih nalaza, a ne jednog rezultata iz laboratorije.
Izvor: Zdravlje.org.rs/Zdravlje.kurir.rs