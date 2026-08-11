Postoji više varijanti u zavisnosti od toga koje je uho zahvaćeno. Najčešće se radi za desno uho ovako: Sedite na krevet i okrenite glavu oko 45 stepeni udesno. Brzo lezite na leđa, zadržavajući glavu okrenutu udesno, tako da vam je glava blago zabacena unazad (oko 20–30 stepeni). Ostanite u tom položaju oko 30 do 60 sekundi ili dok se vrtoglavica ne smiri. Bez podizanja glave, okrenite je polako oko 90 stepeni ulevo (sada je okrenuta oko 45 stepeni ulevo). Sačekajte još 30 do 60 sekundi. Okrenite telo na levu stranu, tako da ležite na levom boku, dok vam glava ostaje okrenuta ulevo i blago prema podu. Zadržite položaj još 30 do 60 sekundi. Polako se vratite u sedeći položaj. Tokom izvođenja može doći do kratkotrajnog pojačanja vrtoglavice, što očekivano jer se kristali pomeraju.

Važno je napomenuti da je najbolje da se ovaj manevar radi u saradnji sa stručnim lekarom.