Sve vam se vrti kada ustajete: Kristalići u uhu prave problem koji se nekad rešava jednim potezom
Vrtoglavica je neprijatno stanje, ali nije uvek posledica težih bolesti. Kada imamo osećaj da se prilikom spuštanja u ležeći položaj ili pri uspravljanju, oko nas sve vrti, najčešće se radi o bezazlenim položajnim vrtoglavicama. Ove vrtoglavice lekari nazivaju benigni položajni paroksizmalni vertigo.
Problem prave sitni kristali
Iako zvuči neobično, uzrok položajnih vrtoglavica mogu da budu posledice pomeranja veoma sitnih kristala kalcijum-karbonata u unutrašnjem uhu. Benigni paroksizmalni položajni vertigo nije opasan, ali može da bude neprijatno iskustvo koje u velikoj meri otežava svakodnevne aktivnosti, posebno ako se epizode ponavljaju.
Šta su „kristali u uhu“?
Otokonije, poznatije kao „kristali ili kamenčići u uhu“, sitne su čestice kalcijum-karbonata u unutrašnjem uhu. Ovi kristali pomažu telu da registruje položaj glave i promene u kretanju.
Možemo ih zamisliti kao male senzore za ravnotežu. Kristali su povezani sa sitnim dlačicama u unutrašnjem uhu, poznatim kao cilije. Kada se glava pomera, pomeraju se i kristali, a nervni sistem dobija informaciju o položaju tela.
U normalnim okolnostima, ovaj sistem funkcioniše kao precizna mapa pokreta. Međutim, kada se neki kristali odvoje i dospeju u delove unutrašnjeg uha gde im nije mesto, mozak dobija pogrešne informacije, a posledica toga je vrtoglavica. Mozak tada dobija zbunjujuće signale - oči i telo šalju jednu informaciju, a unutrašnje uho drugu. Zbog tog nesklada nastaje osećaj da se sve oko vas vrti.
Kako izgledaju položaje vrtoglavice?
Položajne vrtoglavice češće se javljaju kod osoba starijih od 65 godina, kod pacijenata koji su imali povredu glave ili virusnu infekciju unutrašnjeg uha.
Ipak, uzrok se često ne može precizno utvrditi, smatraju doktori.
Najčešći simptomi položajnih vrtoglavica su vertigo, odnosno osećaj da se vi ili prostor oko vas okreće, nistagmus (brzi, nekontrolisani pokreti očiju koji mogu biti vidljivi tokom napada), problemi sa ravnotežom, osećaj nesigurnosti pri hodanju ili stajanju.
Mogu se javiti i drugi simptomi, kao što su mučnina, povraćanje i zamućen vid.
Benigni položajni paroksizmalni vertigo najčešće se dijagnostikuje na osnovu simptoma i pregleda, pri čemu lekar posebnu pažnju obraća na karakteristične pokrete očiju koji prate ovo stanje.
Kako se leče „kristali u uhu“?
Najčešći način lečenja su posebne vežbe poznate kao procedure repozicioniranja kanalita (CRP), koje pomažu da se kristali vrate na svoje prirodno mesto. Najpoznatiji je Eplijev manevar, jednostavna tehnika koja se može izvoditi na krevetu ili drugoj ravnoj površini. Važno je, međutim, da se izvodi pravilno, jer nepravilni pokreti mogu pogoršati simptome.
Kada se izvodi uz pomoć stručnjaka, uspešnost ove metode može biti veoma visoka. Mnogi pacijenti nakon pravilno izvedenog postupka brzo osete poboljšanje.
Postoji više varijanti u zavisnosti od toga koje je uho zahvaćeno. Najčešće se radi za desno uho ovako: Sedite na krevet i okrenite glavu oko 45 stepeni udesno. Brzo lezite na leđa, zadržavajući glavu okrenutu udesno, tako da vam je glava blago zabacena unazad (oko 20–30 stepeni). Ostanite u tom položaju oko 30 do 60 sekundi ili dok se vrtoglavica ne smiri. Bez podizanja glave, okrenite je polako oko 90 stepeni ulevo (sada je okrenuta oko 45 stepeni ulevo). Sačekajte još 30 do 60 sekundi. Okrenite telo na levu stranu, tako da ležite na levom boku, dok vam glava ostaje okrenuta ulevo i blago prema podu. Zadržite položaj još 30 do 60 sekundi. Polako se vratite u sedeći položaj. Tokom izvođenja može doći do kratkotrajnog pojačanja vrtoglavice, što očekivano jer se kristali pomeraju.
Važno je napomenuti da je najbolje da se ovaj manevar radi u saradnji sa stručnim lekarom.
Ako se simptomi povuku, vežbe obično više nije potrebno ponavljati.
Ako Eplijev manevar ne pomaže, moguće je da pokreti nisu pravilno izvedeni, da postoji veći broj odvojenih kristala, da su kristali dospeli u više kanala unutrašnjeg uha, da se tretira pogrešna strana, da su zahvaćena oba uha ili da uzrok vrtoglavice nije benigni položajni paroksizmalni vertigo.
Ako je vrtoglavica toliko jaka da ne možete da zadržite tečnost, ili ako se jave slabost jedne strane tela, trnjenje, poremećaj vida ili problemi sa govorom, potrebno je hitno potražiti medicinsku pomoć.
Ovi simptomi mogu ukazivati i na ozbiljnija stanja, poput moždanog udara.
Da li ove vrtoglavice mogu da se spreče?
Nažalost, potpuno sprečavanje BPPV-a nije moguće. Kod nekih osoba problem se javlja nakon povrede glave, a kod drugih bez jasnog razloga. Epizode mogu da traju nekoliko sekundi, ali i danima, nedeljama ili mesecima. Kod mnogih ljudi stanje se vremenom smiri, ali se kod nekih može ponavljati.
Uz stručnu pomoć i pravilnu terapiju, većina ljudi može ponovo da uspostavi osećaj stabilnosti i normalno obavlja svakodnevne aktivnosti.
Izvor: https://health.clevelandclinic.org/ zdravlje.kurir.rs
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