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Umor koji ne prolazi može ukazivati na stres, nedostatak vitamina ili bolest

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Ako se budite iscrpljeni čak i nakon sedam ili više sati sna, problem možda nije samo u tome koliko spavate, već i u kvalitetu sna ili nekom zdravstvenom stanju. Hronični umor može biti znak stresa, nedostatka vitamina, poremećaja rada štitne žlezde ili drugih bolesti.

Evo koji su najčešći razlozi zbog kojih se stalno osećate umorno.

Povremeni umor je normalan, ali ako se osećate iscrpljeno iz dana u dan, iako dovoljno spavate, vreme je da potražite uzrok. Nedostatak kvalitetnog sna, stres, loša ishrana, poremećaji rada štitne žlezde i pojedine bolesti samo su neki od razloga zbog kojih telo ostaje bez energije.

Ne spavate kvalitetno

Nije važan samo broj sati sna, već i njegov kvalitet. Čak i ako spavate sedam ili osam sati, česta buđenja, teško uspavljivanje ili nemiran san mogu sprečiti organizam da se dovoljno odmori.

Loš kvalitet sna često je povezan sa:

* nedovoljnom fizičkom aktivnošću

* konzumiranjem kofeina u kasnim satima

* lošim navikama pred spavanje

* korišćenjem telefona i računara uveče

Imate poremećaj spavanja

Neki poremećaji direktno utiču na kvalitet sna i mogu izazvati hronični umor.

Najčešći su:

* nesanica

* apneja u snu

* sindrom nemirnih nogu

* narkolepsija

* poremećaji cirkadijalnog ritma

* parasomnije, poput pričanja ili hodanja u snu

Ako glasno hrčete, budite se gušeći ili ste tokom dana izrazito pospani, razgovarajte sa lekarom.

Imate poremećaj spavanja normalno je da se budite umorni i da morate potražniti stručni pomoć Foto: AnnaStills / Alamy / Profimedia

Stres, anksioznost ili depresija

Dugotrajan stres povećava nivo kortizola, hormona koji organizam drži u stanju pripravnosti. Zbog toga je teže zaspati i kvalitetno spavati.

Anksioznost i depresija takođe mogu izazvati:

* stalni osećaj umora

* pad energije

* probleme sa koncentracijom

* razdražljivost

* poremećaje sna

Važno je znati da nedostatak sna može dodatno povećati rizik od razvoja anksioznosti i depresije.

Nedostaje vam neki vitamin ili mineral

Nedostatak određenih hranljivih materija može značajno uticati na nivo energije.

Umor se često povezuje sa manjkom:

* gvožđa

* vitamina B12

* vitamina D

* vitamina C

* folata (vitamina B9)

* magnezijuma

* vitamina B2, B3, B5 i B6

Pored umora mogu se javiti slabost mišića, razdražljivost, problemi sa pamćenjem i gubitak apetita.

Kod žena obilne menstruacije mogu dovesti do anemije usled nedostatka gvožđa, što je čest uzrok iscrpljenosti.

Problemi sa štitnom žlezdom

I pojačan i usporen rad štitne žlezde mogu izazvati umor.

Hipertireoza

Kada štitna žlezda proizvodi previše hormona javlja se hipertireoza, a simptomi su:

* ubrzan rad srca

* nervoza

* gubitak telesne težine

* drhtanje ruku

* pojačano znojenje

* problemi sa spavanjem

Hipotireoza

Smanjena funkcija štitne žlezde često izaziva:

* hronični umor

* usporen rad srca

* zatvor

* suvu kožu

* povećanje telesne težine

* osećaj hladnoće

* bolove u mišićima i zglobovima

Smanjena funkcija štitne žlezde često izaziva hronični umor Foto: Shutterstock

Neko drugo zdravstveno stanje

Ako umor traje mesecima, može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema.

Među mogućim uzrocima su:

* sindrom hroničnog umora

* dijabetes

* bolesti srca

* bolesti jetre

* bolesti bubrega

* autoimune bolesti, poput lupusa, reumatoidnog artritisa ili multiple skleroze

* infekcije, uključujući grip, COVID-19 ili mononukleozu

* maligne bolesti.

Lekovi koje uzimate

Pojedini lekovi mogu izazvati pospanost i iscrpljenost kao neželjeni efekat.

To se najčešće odnosi na:

* lekove za spavanje

* lekove protiv anksioznosti

* antidepresive

* antihistaminike

* beta-blokatore za visok krvni pritisak

Ako sumnjate da je umor povezan sa terapijom, nemojte samostalno prekidati lekove, već razgovarajte sa svojim lekarom.

Kako povećati nivo energije?

Stručnjaci savetuju da:

* izbegavate kofein u popodnevnim i večernjim satima

* ne jedete obilne obroke pred spavanje

* odlazite na spavanje i budite se u isto vreme

* redovno vežbate

* ograničite alkohol

* smanjite korišćenje telefona i računara pred spavanje

* pronađete način za smanjenje stresa, poput meditacije, vežbi disanja ili joge

* spavate u tamnoj, tihoj i rashlađenoj prostoriji

Pronađete način za smanjenje stresa, poput meditacije, vežbi disanja ili joge Foto: Shutterstock

Kada bi trebalo da se javite lekaru?

Obratite se lekaru ako umor traje nekoliko nedelja ili je praćen simptomima kao što su:

* zamagljen vid

* vrtoglavica

* učestale glavobolje

* nesanica

* otoci

* neobjašnjiva mišićna slabost

* naglo povećanje telesne težine

* retko mokrenje

* konfuzija

* misli o samopovređivanju