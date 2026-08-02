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Američka agencija za hranu i lekove (FDA) razmatra mogućnost magistralne izrade lekova od šest popularnih peptida, koji su stekli veliku popularnost, posebno među sportistima i osobama koje tragaju za preparatima protiv starenja. Savetodavni odbor FDA preporučio je da se na listu supstanci koje mogu da se koriste za magistralnu izradu lekova uvrste BPC-157, KPV, TB-500, MOTS-c, epitalon i semaks. S druge strane, odbor nije podržao uvrštavanje peptida emideltid, koji je ispitivan kao moguća terapija za nesanicu i simptome odvikavanja od opioida. Ipak, konačnu odluku tek treba da donese FDA.

Preporuka nije potvrda

Mnogi lekari, u isto vreme, upozoravaju da ova preporuka nije potvrda da su navedeni peptidi bezbedni ili medicinski dokazano efikasni.

- Ova odluka može da omogući bolju dostupnost peptida, ali ne znači da su navedeni peptidi odobreni od strane FDA niti da je potvrđena njihova korist za zdravlje. Ta razlika je izuzetno važna kada je reč o bezbednosti pacijenata - izjavio je dr Elan L. Goldvaser, specijalista sportske medicine sa Univerziteta Kolumbija. On upozorava da postoji opasnost da proizvodi steknu reputaciju dobrih terapija pre nego što budu prikupljeni kvalitetni naučni dokazi o njihovoj efikasnosti.

BPC-157 je sintetički peptid nastao po uzoru na protein iz želudačnog soka Foto: Shutterstock

BPC-157: Popularan među sportistima, ali bez potvrde u kliničkim studijama

BPC-157 je sintetički peptid nastao po uzoru na protein iz želudačnog soka. FDA ga trenutno razmatra kao moguću terapiju za ulcerozni kolitis. Njegova popularnost, međutim, potiče pre svega iz sveta sporta. Istraživanja na životinjama pokazala su da bi mogao da ubrza oporavak posle preloma kosti, ali i kod povreda tetiva i ligamenata, kao i da ublaži bol u kolenu. Ipak, ovi rezultati nisu još potvrđeni u kvalitetnim kliničkim studijama na ljudima.

- Nema kontrolisanih istraživanja koja pokazuju da BPC-157 zaista ubrzava zarastanje tetiva ili ligamenata kod ljudi. Većina pozitivnih iskustava su lična svedočenja sportista, koji su istovremeno na fizikalnoj terapiji i drugim oblicima lečenja - kaže dr Rejčel Frenk, specijalista sportske medicine.

FDA takođe upozorava da bi BPC-157 mogao da izazove neželjene reakcije imunog sistema, dok podaci o njegovoj bezbednosti pri primeni u obliku potkožnih injekcija nisu dovoljni.

TB-500: Velika očekivanja, malo dokaza

TB-500 je prvobitno razvijen za veterinarsku upotrebu kod trkačkih konja i hrtova. Danas se na internetu promoviše kao sredstvo koje podstiče regeneraciju tkiva, ubrzava oporavak mišića, povećava pokretljivost i jača imunitet. Međutim, prema oceni stručnjaka, većina ovih tvrdnji zasniva se na eksperimentalnim istraživanjima, dok pouzdani dokazi iz kliničkih studija na ljudima i dalje nedostaju.

KPV je veoma mali peptid sastavljen od samo tri aminokiseline – lizina, prolina i valina Foto: Shutterstock

KPV: Potencijal za lečenje upalnih bolesti

KPV je veoma mali peptid sastavljen od samo tri aminokiseline – lizina, prolina i valina. FDA procenjuje njegov mogući značaj u lečenju rana i zapaljenskih bolesti, uključujući ulcerozni kolitis. Iako laboratorijska istraživanja pokazuju određeni potencijal, gotovo da nema podataka o njegovoj primeni kod ljudi.

MOTS-c: Novi kandidat u borbi protiv gojaznosti

MOTS-c je peptid nastao iz mitohondrijalne DNK. Dosadašnje studije ukazuju da može poboljšati metabolizam glukoze u mišićima, zbog čega se razmatra njegova moguća primena u lečenju gojaznosti i dijabetesa tipa 2.

Međutim, gotovo svi dostupni rezultati potiču iz istraživanja na životinjama, pa FDA naglašava da još nema dovoljno podataka o njegovoj bezbednosti.

Semaks: Istražuje se zbog mogućeg uticaja na mozak

Semaks je sintetički peptid razvijen u Rusiji. Proučava se zbog mogućeg uticaja na pažnju, pamćenje i druge moždane funkcije, a ispitivan je i kao potencijalna terapija za Alchajmerovu bolest. FDA trenutno procenjuje njegovu moguću primenu u lečenju migrene, cerebralne ishemije i trigeminalne neuralgije, ali upozorava i na mogućnost ozbiljnih imunoloških reakcija.

Epitalon se godinama promoviše kao peptid koji može da uspori proces starenja Foto: Shutterstock

Epitalon: Da li zaista usporava starenje?

Epitalon se godinama promoviše kao peptid koji može da uspori proces starenja. Neka laboratorijska istraživanja pokazala su da utiče na dužinu telomera, zaštitnih struktura na krajevima hromozoma koje se povezuju sa dugovečnošću. Ispitivan je i zbog mogućeg uticaja na proizvodnju melatonina i kvalitet sna. Za sada nema dovoljno dokaza o koristi epitalona kod ljudi.

Stručnjaci: Potreban je oprez

Konačna odluka FDA očekuje se u narednim mesecima. Stručnjaci smatraju da bi veća dostupnost peptida mogla da smanji rizik od kupovine proizvoda sumnjivog porekla. Istovremeno upozoravaju da bi javnost mogla pogrešno da zaključi kako su ovi preparati naučno potvrđeni.