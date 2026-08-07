Analiza krvnih gasova: Tihi alarm koji otkriva životno ugrožavajuća stanja
Vaš organizam neprekidno radi na održavanju unutrašnje ravnoteže, a jedan od najdelikatnijih, ali i najvažnijih procesa jeste održavanje ravnoteže između kiselina i baza u krvi. Ona se meri pH vrednošću, koja se kod zdravih osoba kreće u veoma uskom rasponu – od 7,35 do 7,45.
Čak i najmanja odstupanja od ovih vrednosti mogu poremetiti rad vitalnih enzima i organa, a ako se ne prepoznaju i ne leče na vreme, mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija, pa čak i ugroziti život. Za održavanje ove ravnoteže najzaslužniji su pluća, koja izdisanjem regulišu nivo ugljen-dioksida, i bubrezi, koji kontrolišu koncentraciju bikarbonata. Kada ovaj sistem zakaže, analiza gasova arterijske krvi, poznata kao acidobazni status (ABS), pruža lekarima dragocene informacije o stvarnom stanju organizma.
Simptomi koji ukazuju na poremećaj
Lekar će zatražiti analizu acidobaznog statusa kada simptomi ukazuju na ozbiljan poremećaj u organizmu. Kod acidoze, odnosno povećane kiselosti krvi, telo pokušava da nadoknadi problem ubrzanim i dubokim disanjem, poznatim kao Kusmaulovo disanje, kako bi izbacilo što više ugljen-dioksida.
Mogu se javiti i konfuzija, izražen umor, mučnina, povraćanje i nizak krvni pritisak. Kod alkaloze, kada krv postane previše alkalna, najčešći simptomi su drhtanje ruku, grčevi i trzanje mišića, kao i utrnulost ruku, nogu ili lica. Ovi znaci ukazuju da je narušena kiselo-bazna ravnoteža organizma.
Brojna ozbiljna oboljenja mogu dovesti do ovog poremećaja. Bolesti pluća, poput hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), teških napada astme ili upale pluća, mogu izazvati respiratornu acidozu zbog zadržavanja ugljen-dioksida. Nekontrolisani dijabetes može dovesti do dijabetičke ketoacidoze, dok otkazivanje bubrega onemogućava organizmu da izbaci višak kiseline, što izaziva metaboličku acidozu.
Ova analiza neophodna je i kod kritično obolelih pacijenata, uključujući osobe u šoku, sa sepsom, nakon srčanog zastoja, teških trauma, trovanja metanolom ili antifrizom, kao i nakon udisanja dima.
Za razliku od uobičajenog vađenja krvi iz vene, analiza acidobaznog statusa radi se iz arterije, najčešće na unutrašnjoj strani ručnog zgloba. Pošto su arterije dublje i okružene živcima, postupak može biti neprijatniji.
Pre uzimanja uzorka proverava se cirkulacija u šaci, a nakon punkcije mesto uboda pritiska se najmanje pet minuta kako bi se sprečilo krvarenje. Zbog osetljivosti uzorka, analiza mora biti urađena u roku od 10 do 15 minuta.
Šta rezultati otkrivaju?
Lekar tumači rezultate na osnovu tri ključna parametra:
- pH – pokazuje da li je krv previše kisela ili alkalna.
- Parcijalni pritisak ugljen-dioksida (pCO₂) – govori o funkciji pluća.
- Koncentracija bikarbonata (HCO₃⁻) – ukazuje na funkciju bubrega i metabolički status.
Na osnovu ovih vrednosti mogu se otkriti četiri osnovna poremećaja:
- Metabolička acidoza – nizak pH i nizak nivo bikarbonata; najčešće se javlja kod otkazivanja bubrega ili dijabetičke ketoacidoze.
- Respiratorna acidoza – nizak pH i visok pCO₂; nastaje kada pluća ne mogu da izbace dovoljno ugljen-dioksida, na primer kod predoziranja lekovima koji usporavaju disanje.
- Metabolička alkaloza – visok pH i visok nivo bikarbonata; često je posledica dugotrajnog povraćanja i gubitka želudačne kiseline.
- Respiratorna alkaloza – visok pH i nizak pCO₂; javlja se zbog ubrzanog disanja (hiperventilacije), koje može biti izazvano anksioznošću, bolom ili plućnom embolijom.
Zasićenost krvi kiseonikom
Ova analiza pruža uvid u to kako organizam pokušava da nadoknadi poremećaj. Ako je problem metabolički, pluća menjaju način disanja, dok kod poremećaja rada pluća bubrezi regulišu nivo bikarbonata. Zbog toga je analiza acidobaznog statusa zlatni standard u jedinicama intenzivne nege, jer omogućava precizno praćenje oksigenacije, ventilacije i metaboličkog statusa, što pulsni oksimetar ne može da pokaže.
Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs