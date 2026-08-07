Za razliku od uobičajenog vađenja krvi iz vene, analiza acidobaznog statusa radi se iz arterije, najčešće na unutrašnjoj strani ručnog zgloba. Pošto su arterije dublje i okružene živcima, postupak može biti neprijatniji.

Pre uzimanja uzorka proverava se cirkulacija u šaci, a nakon punkcije mesto uboda pritiska se najmanje pet minuta kako bi se sprečilo krvarenje. Zbog osetljivosti uzorka, analiza mora biti urađena u roku od 10 do 15 minuta.