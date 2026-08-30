Kao i svi lekovi, imaju neželjena dejstva, posebno u kombinaciji sa suplementima kao što je kantarion. Psihijatri upozoravaju da kombinacija određenih antidepresiva sa kantarionom može biti veoma opasna

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Antidepresivi su lekovi koji se propisuju osobama sa simptomima kliničke depresije, anksioznih poremećaja i drugih psihičkih tegoba. Ovi lekovi deluju na ravnotežu hemikalija u mozgu, kao što je, na primer, serotonin, i utiču na raspoloženje i emocije. Antidepresivi se piju po preciznom uputstvu lekara.

Antidepresivi i kantarion

Kao i svi lekovi, imaju neželjena dejstva, posebno u kombinaciji sa suplementima kao što je kantarion. Psihijatri upozoravaju da kombinacija određenih antidepresiva sa kantarionom može biti veoma opasna, a u retkim slučajevima i životno ugrožavajuća.

Suplementi mogu da budu korisni u slučaju potvrđenog nedostatka određenog vitamina ili minerala. Međutim, suplementi nisu bez rizika i mogu da budu problem ako se kombinuju sa određenim lekovima.

Antidepresivi deluju na različite načine

Postoji više vrsta antidepresiva, a među najčešće korišćenima su selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina, odnosno SSRI lekovi.

Postoji više vrsta antidepresiva, a među najčešće korišćenima su selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina, odnosno SSRI lekovi. Foto: Shutterstock

Ovi lekovi utiču na nivo serotonina u mozgu, a istraživanja ukazuju i na druge promene u nervnom sistemu, uključujući procese povezane sa hipokampusom, delom mozga koji ima važnu ulogu u učenju, pamćenju i regulaciji emocija.

Neki od lekova iz grupe antidepresiva su i inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina (SNRI), inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) i triciklični antidepresivi (TCA).

Kako kantarion deluje na serotoninski sistem?

Jedan od suplemenata sa kojim treba biti naročito oprezan jeste kantarion (Hypericum perforatum), biljka koja se često koristi kao preparat za poboljšanje raspoloženja.

- Kantarion bi trebalo izbegavati uz propisane antidepresive, osim ako lekar izričito ne preporuči drugačije - upozorava psihijatar dr Alen Masri.

Razlog je što kantarion može uticati na serotoninski sistem, slično kao pojedini antidepresivi. Istovremena upotreba može povećati rizik od serotoninskog sindroma - retkog, ali potencijalno ozbiljnog stanja koje nastaje kada u organizmu dođe do prevelike aktivnosti serotonina. U ovom slučaju javljaju se simptomi uznemirenosti, pojačano znojenje, drhtanje, proliv, povišena telesna temperatura, ukočenost mišića i konfuzija.

- Najvažnije je razumeti da prirodno ne znači automatski i bezopasno, naročito kada se koristi zajedno sa antidepresivima - ističe psihijatar dr Džesmin Savne.

Najvažnije je razumeti da prirodno ne znači automatski i bezopasno, naročito kada se koristi zajedno sa antidepresivima Foto: Shutterstock

Kantarion može uticati i na druge lekove

Rizik nije ograničen samo na serotoninski sindrom. Kantarion može ubrzati razgradnju određenih lekova u organizmu, čime se smanjuje njihovo dejstvo. To može biti posebno značajno kod pojedinih lekova za razređivanje krvi, hormonske kontracepcije i drugih terapija.

Zbog toga je veoma važno da lekar zna koje suplemente osoba koristi, čak i kada se oni kupuju bez recepta.

Koje još suplemente treba izbegavati uz antidepresive?

Stručnjaci upozoravaju da oprez nije potreban samo kod kantariona. Dr Lauren Grovert navodi da posebno treba biti oprezan sa suplementima koji se reklamiraju kao „pojačivači serotonina“, među kojima su 5-HTP (5-hidroksitriptofan) i triptofan.

Iako su dostupni bez recepta, to ne znači da su bez rizika. Suplementi mogu uticati na dejstvo lekova koji se već koriste.

Psihijatar dr Hans Votson savetuje oprez pri primeni SAMe (S-adenozil-L-metionin). Ovaj preparat može uticati na serotoninske puteve, a kod osoba sa bipolarnim poremećajem može da pokrene manične epizode.

- Moje pravilo je jednostavno: ako je suplement dovoljno snažan da utiče na raspoloženje, dovoljno je jak i da stupi u interakciju sa psihijatrijskim lekom - navodi dr Votson.

Ako je suplement dovoljno snažan da utiče na raspoloženje, dovoljno je jak i da stupi u interakciju sa psihijatrijskim lekom Foto: Shutterstock

Da li postoje suplementi koji mogu da se koriste uz antidepresive?

Ne postoji suplement koji bi psihijatri mogli univerzalno da preporuče svim osobama koje koriste antidepresive. Omega-3 masne kiseline proučavane su kao dodatak terapiji antidepresivima, ali rezultati istraživanja nisu jednoznačni. Zbog toga se njihova upotreba ne može posmatrati kao zamena za propisanu terapiju, navode lekari.

Suplementi se ne kontrolišu na isti način kao lekovi koji se izdaju na recept. Postoje razlike u njihovoj čistoći, koncentraciji, sastavu i kvalitetu. Količina aktivnog sastojka može da se razlikuje između različitih proizvoda, pa čak i između različitih serija istog proizvoda.