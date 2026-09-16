Slatkiši mogu biti deo ishrane i tokom mršavljenja, ali je važno birati kvalitetnije deserte i jesti ih umereno

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Ako želite da smršate, važno je da obratite pažnju na to koliko često i kakve deserte jedete. Nutricionistkinja Mirna Trumbetaš za portal Miss7zdrava.hr savetuje da preslatke deserte ostavite za posebne prilike i da ih konzumirate umereno, uz pažljiv izbor sastojaka.

- Bilo bi dobro da unos uobičajenih slatkiša i deserata svedete na minimum i da se odviknete od svakodnevne konzumacije. Ako je u pitanju zasitno, masno jelo sa puno šećera, predložila bih da ga konzumirate što je ređe moguće - objašnjava Trumbetaš.

Posebno treba izbegavati takozvane „prazne kalorije“, koje, kako kaže, sadrže mnogo energije, ali su nutritivno veoma loše.

- Kod većine ljudi doprinose gomilanju telesne težine, a takođe povećavaju upale u telu jer mikroorganizmi vole šećer i podstiču stvaranje karijesa.

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Kada su u pitanju deserti i slatkiši, prazne kalorije sadrže:

deserte na bazi ugljenih hidrata, kao što su torte, kolačići, keksi, krofne, mafini i granola pločice

zaslađena pića, uključujući sok, energetska pića i voćni sok

slatkiše, lizalice i čokolade

neke mlečne proizvode, kao što je sladoled. Koje namirnice birati, a koje izbegavati kada su u pitanju deserti?

Trumbetaš kaže da su najbolji deserti oni koje sami napravite, poput voćnog biskvita, štrudle ili pite, kolačića, medenjaka, slatkih kuglica ili štanglica.

Međutim, kada pravite ove deserte, birajte kvalitetne sastojke – domaća jaja, puter, kvalitetno brašno, orašaste plodove (orasi, kesteni, bademi, kikiriki, lešnici, pistaći), mleko i kakao – koji su nutritivno bogati.

- Ako želite da probate nešto novo, uvek su tu urme, orašasti plodovi i semenke, i puteri od njih, koji se mogu koristiti za pravljenje lepih, malo drugačijih i svakako zdravih deserata.

Za desert ili užinu, Trumbetaš preporučuje kombinaciju sezonskog voća i kvalitetnog sira.

Što se tiče namirnica koje bi trebalo da izbegavate, to su takozvani gotovi slatkiši koje možete pronaći u prodavnicama.

Jedan orašasti plod smatra se nutritivnim šampionom među zdravim slatkišima Foto: Shutterstock

- Često se u ovoj vrsti gotovih i poluproizvoda može naći glukozno-fruktozni sirup, margarin bogat transmasnim kiselinama, veštačke arome i boje, pojačivači ukusa i ko zna koje još aditive koji, pored toga što trenutno loše utiču na organizam, vremenom stvaraju zavisnost koja dovodi do neželjenih posledica. Stoga je dobro dati prednost malim, ali kvalitetnim porcijama domaćih deserata - napominje Trumbetaš.

Nutricionistkinja dodaje da upravo pri izboru gotovih slatkiša ljudi najčešće greše. Pošto su ovi slatkiši zavisnički, Trumbetaš kaže da mnogi ljudi ne mogu da pojedu samo jednu kockicu ili red čokolade, već celu tablu, bez obzira na to da li je u pitanju pakovanje od 100 ili 300 grama.

Naravno, ako povremeno pojedete kolač, nećete odmah postati zavisni od slatkiša, ali ako želite da se odviknete od slatkiša koji su deo vaše redovne ishrane, Trumbetaš savetuje da preskočite desert.

Alternativni i zdravi deserti

Ako ne želite da se odreknete slatkiša ili jednostavno želite da isprobate nešto novo, nutricionistkinja Trumbetaš preporučuje dve jednostavne i zdrave alternative klasičnim desertima.

Krem od indijskog oraha Potrebo je: 1 šolja indijskog oraha

1/2 šolje vode

1 kašika javorovog sirupa

2 kašičice vanile u prahu

2 kašičice limunovog soka

prstohvat soli

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Priprema:

Potrebno je da potopite indijske orahe preko noći ili najmanje četiri sata. Nakon toga, ocedite ih i stavite u blender sa ostalim sastojcima i blendirajte dok ne dobijete kremastu konzistenciju.

Trumbetaš kaže da se ova slatka krema može koristiti kao dodatak voću, a u ovoj zimskoj sezoni dodajte joj kivi, nar ili šipak.

Desert od leblebija Potrebno je: 1/2 šolje leblebija (sirovih, koje treba potopiti preko noći i kuvati)

1/3 šolje putera od orašastih plodova

4 urme

2 kašike bademovog mleka

1 kašika čia semenki ili kokosovog brašna

1 kašika vanile

1/2 kašičice soli

1/3 šolje čokoladnih mrvica Priprema: