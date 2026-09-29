Slušaj vest

Stres je prirodna reakcija organizma koja nam pomaže da se izborimo sa izazovnim situacijama, ali kada traje dugo, može uticati na san, varenje, mišićnu napetost i opšte stanje organizma. Jedan od načina da se telo umiri jeste kontrolisano disanje.

Kada smo pod stresom, često dišemo plitko, ubrzano ili nesvesno zadržavamo dah. Svesno usporavanje disanja može pomoći da se telo opusti i prekine začarani krug napetosti.

Produženi izdah

Kod ove tehnike važno je da izdah traje duže od udaha. Udahnite kroz nos pet sekundi, a zatim polako izdahnite kroz usta sedam sekundi. Ponavljajte ritam dok vam je prijatno.

tehnike disanja
Produženi i spori izdah kroz usta može pomoći da se telo opusti i smanji osećaj napetosti Foto: Shutterstock

Kvadratno disanje

Kod ove tehnike udah, zadržavanje daha, izdah i ponovno zadržavanje traju po četiri sekunde.

Sedite ili stojte uspravno. Udahnite kroz nos četiri sekunde, zadržite dah četiri sekunde, zatim polako izdahnite kroz usta četiri sekunde i ponovo zadržite dah četiri sekunde. Ponovite nekoliko puta.

Dijafragmalno disanje

Lezite na leđa i stavite jednu ruku na stomak, a drugu na grudni koš. Polako udahnite kroz nos tako da se podiže ruka na stomaku, dok grudni koš ostaje što mirniji. Zatim polako izdahnite kroz usta. Ponovite nekoliko puta.

Lavlji dah

Duboko udahnite kroz nos, a zatim izdahnite kroz usta dok jezik opušteno spuštate prema bradi. Pri izdahu napravite zvuk „ha“. Između ponavljanja nekoliko trenutaka dišite normalno.

Udžaji disanje

Udžaji disanje je tehnika iz joge koja se izvodi sporim disanjem kroz nos, uz blago sužavanje grla, zbog čega se pri udahu i izdahu čuje karakterističan tih zvuk, nalik šumu.

disanje
Foto: Shutterstock

Pronađite ritam koji vam odgovara

Neće svaka tehnika odgovarati svima. Ako vam određeni način disanja ne prija, prekinite i pokušajte sa sporijim, prirodnijim ritmom. Kao jedan od mogućih ciljeva tokom vežbi navodi se oko šest ciklusa disanja u minuti, odnosno jedan udah i izdah na približno 10 sekundi.

Izvor: Index.hr/Zdravlje.Kurir.rs

Od stresa do bolesti pluća i srca: Faktori koji utiču na brzinu disanja i 6 simptoma zbog kojih bi trebalo da pozovete Hitnu pomoć

Ne propustiteSaveti stručnjakaZdravlje pluća počinje pre prvog udaha: Doktor otkriva šta je ključno da ih sačuvamo do starosti
dr Nikola Piljić/model zdravih i oštećenih pluća
VestiNova tableta za apneju u snu smanjila prekide disanja za 44%: Da li je ovo kraj CPAP aparata?
shutterstock_447327619.jpg
VestiIstorijski iskorak na VMA: Pacijentkinja sa karcinomom pluća operisana bez mehaničke ventilacije
Minimalno invazivna operacija raka pluća prvi put u Srbiji na Vojnomedicinskoj akademiji, operaciona sala
VestiLjudski neuroni obnovili oštećene nervne puteve: Bitan korak ka lečenju povreda kičmene moždine
naučnik u belom mantilu u laboratoriji sa providnim zaštitnim naoračima gleda kroz mikroskop