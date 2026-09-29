Tehnike disanja mogu pomoći da usporite ritam disanja, opustite telo i lakše se izborite sa napetošću i stresom

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Stres je prirodna reakcija organizma koja nam pomaže da se izborimo sa izazovnim situacijama, ali kada traje dugo, može uticati na san, varenje, mišićnu napetost i opšte stanje organizma. Jedan od načina da se telo umiri jeste kontrolisano disanje.

Kada smo pod stresom, često dišemo plitko, ubrzano ili nesvesno zadržavamo dah. Svesno usporavanje disanja može pomoći da se telo opusti i prekine začarani krug napetosti.

Produženi izdah

Kod ove tehnike važno je da izdah traje duže od udaha. Udahnite kroz nos pet sekundi, a zatim polako izdahnite kroz usta sedam sekundi. Ponavljajte ritam dok vam je prijatno.

Produženi i spori izdah kroz usta može pomoći da se telo opusti i smanji osećaj napetosti Foto: Shutterstock

Kvadratno disanje

Kod ove tehnike udah, zadržavanje daha, izdah i ponovno zadržavanje traju po četiri sekunde.

Sedite ili stojte uspravno. Udahnite kroz nos četiri sekunde, zadržite dah četiri sekunde, zatim polako izdahnite kroz usta četiri sekunde i ponovo zadržite dah četiri sekunde. Ponovite nekoliko puta.

Dijafragmalno disanje

Lezite na leđa i stavite jednu ruku na stomak, a drugu na grudni koš. Polako udahnite kroz nos tako da se podiže ruka na stomaku, dok grudni koš ostaje što mirniji. Zatim polako izdahnite kroz usta. Ponovite nekoliko puta.

Lavlji dah

Duboko udahnite kroz nos, a zatim izdahnite kroz usta dok jezik opušteno spuštate prema bradi. Pri izdahu napravite zvuk „ha“. Između ponavljanja nekoliko trenutaka dišite normalno.

Udžaji disanje

Udžaji disanje je tehnika iz joge koja se izvodi sporim disanjem kroz nos, uz blago sužavanje grla, zbog čega se pri udahu i izdahu čuje karakterističan tih zvuk, nalik šumu.

Foto: Shutterstock

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