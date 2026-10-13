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VAŽNO JE DA ZNATE

VAŽNO JE DA ZNATE

Najvažnije je zaštititi osobu od povrede, ne sputavati je i nikada joj ništa ne stavljati u usta tokom epileptičnog napada

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Kada osoba izgubi svest, nagli i trzajući pokreti mogu biti znak epileptičnog napada. Epileptični napadi mogu izgledati zastrašujuće, ali nisu uvek životno ugrožavajući. Ipak, mogu dovesti do povreda ili pada, jer se često javljaju iznenada.

Iako epileptični napadi mogu uticati na svakodnevni život, mogu se kontrolisati lekovima i zdravim životnim navikama.

Zato je važno prepoznati znake i simptome epileptičnog napada i pružiti prvu pomoć pre dolaska medicinske pomoći, kako bi se smanjio rizik od povreda.

Glavni cilj prve pomoći kod epileptičnog napada jeste da se osoba zaštiti od povrede. Gledati nekoga ko ima napad može biti veoma uznemirujuće, posebno ako ne znate šta treba da uradite. Poznavanje toga šta treba, a šta ne treba raditi tokom napada može biti od velike pomoći osobi koja boluje od epilepsije.

Iako epileptični napadi mogu uticati na svakodnevni život, mogu se kontrolisati lekovima i zdravim životnim navikama Foto: Shutterstock

Šta je epileptični napad? Epilepsija je neurološko stanje koje utiče na način na koji mozak funkcioniše. Epileptični napadi nastaju usled nagle promene električne aktivnosti u mozgu. Tokom napada mogu se javiti kratkotrajni, nevoljni pokreti tela, poput trzanja ili drhtanja.

Uzroci i simptomi epileptičnog napada

Iako uzrok epilepsije često nije poznat, određeni faktori mogu izazvati napad kod osoba koje imaju ovo stanje. Među njima su:

preskakanje ili nepravilno uzimanje terapije

prekomerno konzumiranje alkohola

nedostatak sna

upotreba kokaina ili drugih psihoaktivnih supstanci

lekovi koji mogu uticati na dejstvo terapije protiv epileptičnih napada

treperava svetla, određen e slike ili ponavljajući obrasci kod osoba sa fotosenzitivnom epilepsijom.

Znaci koji mogu ukazivati na epileptični napad uključuju:

zagledanost

nereagovanje

drhtanje

trzanje mišića

pad

zbunjenost

lutanje

ponavljajuće pokrete

mljackanje usnama

Ako napad traje duže od pet minuta, smatra se hitnim stanjem i potrebna je hitna medicinska pomoć.

Epilepsija je neurološko stanje koje utiče na način na koji mozak funkcioniše Foto: Shutterstock

Kako pomoći osobi tokom epileptičnog napada

Ako vidite da neko ima epileptični napad, važno je ostati smiren i preduzeti nekoliko osnovnih koraka:

uklonite iz neposredne blizine predmete koji mogu izazvati povredu

ako osoba pada sa stolice, pažljivo je spustite na pod, ukoliko to možete bezbedno da uradite

stavite nešto mekano pod glavu, poput jakne ili ćebeta

ako je moguće, okrenite osobu na bok kako bi disajni putevi ostali prohodni

ne okupljajte se oko osobe i omogućite joj dovoljno prostora

ne pokušavajte da zaustavite pokrete ili da držite osobu

olabavite kaiš ili tesnu odeću oko vrata

nikada ne stavljajte ništa u usta osobe tokom napada

ne pokušavajte da izvučete jezik niti stavljajte prste u usta, jer osoba može ugristi vas ili se može ugušiti predmetom

nakon prestanka napada ostanite uz osobu i pružite joj podršku. Ako se napad dogodi u vodi

Napad tokom kupanja ili plivanja može biti posebno opasan zbog rizika od davljenja.

Ako se napad dogodi u bazenu, pokušajte da držite glavu osobe iznad vode. Kada trzaji prestanu, izvucite osobu iz vode i proverite da li diše.

Ako osoba ne diše, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć i započeti odgovarajuće mere oživljavanja.

Epileptični napad u vodi može biti posebno opasan zbog rizika od davljenja Foto: Dmytro Zinkevych/Shutterstock

Nakon epileptičnog napada

Nakon napada osoba može biti zbunjena, dezorijentisana i nesigurna šta se dogodilo. Ovo stanje se naziva postiktalno stanje.

Ostanite uz osobu, umirite je i mirno joj objasnite šta se dogodilo. Važno je proveriti i da li je tokom napada došlo do povrede.

Ako je pozvana hitna pomoć, lekarima treba preneti što više informacija o tome kako je napad počeo, koliko je trajao i šta se tokom njega događalo. Ove informacije mogu pomoći u proceni mogućih okidača i daljem lečenju.

Većina epileptičnih napada traje od 30 sekundi do dva minuta i završava se sama. Međutim, ako napad traje duže od pet minuta ili osoba ne dolazi sebi nakon njegovog završetka, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć.

Kada treba pozvati hitnu pomoć?

Hitna medicinska pomoć potrebna je:

ako drugi napad počne neposredno nakon prvog

ako napad traje pet minuta ili duže

ako osoba ostane bez svesti nakon završetka napada

ako je osoba povređena tokom napada

ako se napad dogodio u vodi

ako se radi o prvom poznatom epileptičnom napadu