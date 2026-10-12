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Manje posekotine i rane najčešće se mogu zbrinuti kod kuće, ali je važno znati kako pravilno zaustaviti krvarenje, očistiti i zaštititi povređeno mesto. Ipak, kod jakog ili nezaustavljivog krvarenja, dubokih rana i povreda sa znacima infekcije neophodna je lekarska procena.

Ovo su koraci prve pomoći:

Zaustavite krvarenje pritiskom na ranu

  • Direktno pritisnite posekotinu ili ranu čistom krpom, maramicom ili gazom i držite pritisak dok krvarenje ne prestane.
  • Ako krv probije kroz materijal, nemojte ga uklanjati. Preko njega stavite još gaze ili čiste tkanine i nastavite da pritiskate.
  • Ako je rana na ruci ili nozi, podignite povređeni ekstremitet iznad nivoa srca, ukoliko je moguće, kako biste usporili krvarenje.
  • Nakon pružanja prve pomoći ponovo operite ruke pre čišćenja i previjanja rane.
  • Podvez ne stavljajte, osim ako je krvarenje jako i ne može da se zaustavi direktnim pritiskom.

Očistite ranu

  • Nežno operite ranu sapunom i toplom vodom. Dobro isperite sapun kako ne bi dodatno iritirao tkivo.
  • Nemojte koristiti hidrogen ili jod, jer mogu oštetiti tkivo.
  • Zaštitite ranu
  • Nanesite antibiotsku kremu, ako je odgovarajuća za takvu povredu, a zatim ranu prekrijte sterilnom gazom ili zavojem.
  • Zavoj menjajte svakodnevno kako bi rana ostala čista i suva.
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Krvarenje najpre zaustavite direktnim i neprekidnim pritiskom na ranu čistom gazom ili krpom Foto: Shutterstock

Kada treba pozvati lekara

Lekarsku pomoć potražite ako:

  • je rana duboka, a njene ivice su nazubljene ili razdvojene;
  • nalazi se na licu;
  • u njoj su ostali prljavština ili strani delovi koji ne mogu da se uklone;
  • pojavljuju se znaci infekcije, poput crvenila, osetljivosti ili gustog iscetka, ili ako osoba ima povišenu temperaturu;
  • područje oko rane je utrnulo;
  • oko rane se pojavljuju crvene pruge;
  • rana je nastala nakon ujeda životinje ili čoveka;
  • osoba ima ubodnu ranu ili duboku posekotinu, a nije primila vakcinu protiv tetanusa u poslednjih pet godina;
  • osoba nije primila vakcinu protiv tetanusa u poslednjih 10 godina.
Pozovite hitnu pomoć ako:

- Krvarenje je jako
- Sumnjate na unutrašnje krvarenje
- Postoji povreda stomaka ili grudnog koša
- Krvarenje ne može da se zaustavi ni nakon 10 minuta čvrstog i neprekidnog pritiska
- Krv šiklja iz rane

Izvor: Webmd.com/Zdravlje.Kurir.rs

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