Posekotina ili rana zahtevaju pravilnu prvu pomoć, a u određenim situacijama važno je što pre potražiti lekarsku pomoć.
VAŽNO
Kako da zaustavite krvarenje kod kuće? Pravilna prva pomoć je ključna
Slušaj vest
Manje posekotine i rane najčešće se mogu zbrinuti kod kuće, ali je važno znati kako pravilno zaustaviti krvarenje, očistiti i zaštititi povređeno mesto. Ipak, kod jakog ili nezaustavljivog krvarenja, dubokih rana i povreda sa znacima infekcije neophodna je lekarska procena.
Ovo su koraci prve pomoći:
Zaustavite krvarenje pritiskom na ranu
- Direktno pritisnite posekotinu ili ranu čistom krpom, maramicom ili gazom i držite pritisak dok krvarenje ne prestane.
- Ako krv probije kroz materijal, nemojte ga uklanjati. Preko njega stavite još gaze ili čiste tkanine i nastavite da pritiskate.
- Ako je rana na ruci ili nozi, podignite povređeni ekstremitet iznad nivoa srca, ukoliko je moguće, kako biste usporili krvarenje.
- Nakon pružanja prve pomoći ponovo operite ruke pre čišćenja i previjanja rane.
- Podvez ne stavljajte, osim ako je krvarenje jako i ne može da se zaustavi direktnim pritiskom.
Očistite ranu
- Nežno operite ranu sapunom i toplom vodom. Dobro isperite sapun kako ne bi dodatno iritirao tkivo.
- Nemojte koristiti hidrogen ili jod, jer mogu oštetiti tkivo.
- Zaštitite ranu
- Nanesite antibiotsku kremu, ako je odgovarajuća za takvu povredu, a zatim ranu prekrijte sterilnom gazom ili zavojem.
- Zavoj menjajte svakodnevno kako bi rana ostala čista i suva.
Krvarenje najpre zaustavite direktnim i neprekidnim pritiskom na ranu čistom gazom ili krpom Foto: Shutterstock
Kada treba pozvati lekara
Lekarsku pomoć potražite ako:
- je rana duboka, a njene ivice su nazubljene ili razdvojene;
- nalazi se na licu;
- u njoj su ostali prljavština ili strani delovi koji ne mogu da se uklone;
- pojavljuju se znaci infekcije, poput crvenila, osetljivosti ili gustog iscetka, ili ako osoba ima povišenu temperaturu;
- područje oko rane je utrnulo;
- oko rane se pojavljuju crvene pruge;
- rana je nastala nakon ujeda životinje ili čoveka;
- osoba ima ubodnu ranu ili duboku posekotinu, a nije primila vakcinu protiv tetanusa u poslednjih pet godina;
- osoba nije primila vakcinu protiv tetanusa u poslednjih 10 godina.
Pozovite hitnu pomoć ako:
- Krvarenje je jako
- Krvarenje je jako
- Sumnjate na unutrašnje krvarenje
- Postoji povreda stomaka ili grudnog koša
- Krvarenje ne može da se zaustavi ni nakon 10 minuta čvrstog i neprekidnog pritiska
- Krv šiklja iz rane
Izvor: Webmd.com/Zdravlje.Kurir.rs
Reaguj
Komentariši